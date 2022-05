PRIŠTINA OPET JURI ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA: Kurti od Srbije traži da prizna dokumenta republike Kosovo

Kosovski premijer Aljbin Kurti krenuo je u novu ofanzivu za učvršćivanje nezavisnosti Kosova i, kao i svaki put do sada, pokušava da maksimalističkim zahtevima i nerealnim ciljevima provocira Srbiju. Pritisnut unutrašnjim političkim prilikama, u kojima mu pozicija nije stabilna, Kurti je posle sastanka u Berlinu kosovskoj javnosti očigledno morao da isporuči povoljne vesti - da će Priština dobiti prijem u članstvo u Savet Evrope (SE) i da će Srbija morati da prizna kosovske dokumente.

Gaženje Otvorenog Balkana

Ipak, sve njegove pretnje daleko su od ostvarenja, jer se za sve pita Srbija. Tako je i za prijem u SE potrebno da se ispune dva preduslova: da je kandidat član UN i da prijem podrže dve trećine članica Komiteta ministara SE. Parlamentarna skupština SE potvrđuje prijem sa takođe dvotrećinskom većinom.

Kurti je izjavio da je Kosovo „ohrabreno snažnom podrškom nemačkog kancelara Olafa Šolca liberalizaciji viznog režima, članstvu u SE, programu NATO Partnerstvo za mir i ponovnim pokretanjem Berlinskog procesa“.

- Sada je vreme da se kaže da je dosta, Kosovo je uradilo svoj domaći zadatak, EU treba da uradi isto. Apliciraćemo za članstvo u SE - poručio je Kurti.

Govoreći o dijalogu s Beogradom, Kurti je rekao da bi trebalo da bude principijelan, izbalansiran i simetričan. On je i ovoga puta iskoristio priliku da podriva ideju Otvorenog Balkana, pa je poručio da Srbija mora da prihvati kosovska dokumenta zbog stvaranja zajedničkog regionalnog tržišta koje podrazumeva Berlinski proces.

- Zajedničko regionalno tržište je u srcu Berlinskog procesa. Ne zamena za EU, već priprema za nju. Da bi se ostvarilo zajedničko regionalno tržište, Srbija mora da prihvati kosovska dokumenta i na taj način omogući kretanje koje je vrednost EU. Krajnje je vreme da se na Beograd izvrši pritisak da prihvati kosovska dokumenta - rekao je Kurti.

Takođe, Kurti je juče optužio zvanični Beograd da se, kako je rekao, nije udaljio od bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, niti od predsednika Rusije Vladimira Putina i da Vučić ne menja stav o njegovom (Kurtijevom) zahtevu za međusobno priznanje.

Ne popuštati im

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za Kurir da Kosovo ne može u Savet Evrope bez saglasnosti Srbije.

- Srbija bi morala na neki način da se s tim složi. U normalnim okolnostima ni to ne bi bilo dovoljno, ali u ovim vanrednim geopolitičkim veoma je moguće da bi Zapad našao način da progura Kosovo. Van pameti je da Srbija prihvati da radi protiv svojih interesa, to bi bilo pogubno. To bi bio praktično zahtev Srbiji da sahrani Vašingtonski sporazum, baš kao što su zapadni centri moći sahranili Briselski sporazum. Vreme je da jasno stavimo do znanja da to nećemo raditi, jer tako prizivamo nove nevolje. Sutra, ako bismo popustili, mogu da nam otvore pitanje Vojvodine i mnoga druga pitanja. Mi bismo mogli da izađemo u susret za prijem Prištine u SE ukoliko bi, na primer, Zapad prihvatio da sever KiM dođe pod direktnu kontrolu Beograda, pa da Srbija prihvati da ostatak Kosova uđe u SE i da se vidi šta će u budućnosti biti dogovor - objašnjava Anđelković.

Ivana Kljajić