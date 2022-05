KAKVO JE OVO ČUDO! ALI JA U OVO NE MOGU DA STANEM Predsednik obišao sajam pa otkrio u kojem se automobilu on vozi! (FOTO, VIDEO)

Tomo, a što svi kupuju ove SUV-ove, pitao je ministra Momirovića koji mu je potom rekao da on vozi stari BMW jer je tradicionalan

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je danas otvorio Sajam automobila "DDOR ECO BG CAR SHOW 07“ na Beogradskom sajmu u Hali 1.

On je nešto pre 10 časova stigao na Sajam u pratnji ministara Anđelke Atanasković i Tomislava Momirovića te se potom se obratio javnosti rečima čuvenog Henrija Forda da je najbolji automobil, nov automobil!

- Kakvo je ovo čudo, ali ja u ovo ne mogu da stanem - prokomentarisao je model jednog francuskog proizvođača ispričavši da već odavno ne prati nove modele u ovoj grani industrije ali da svi ovde izloženi modeli lepi.

- A, Tomo, što svi kupuju ove SUV-ove... - upitao je Momirovića na šta mu je on odgovorio da je to najfleksibilniji auto i da može da služi za sve.

- I ti ovo Tomo teraš? - upitao je na šta mu je Momirović odgovorio: Ja vozim starog BMW, ja sam tradicionalan!

Predsednik je rekao da se ne razume u automobile i da ih odavno nije gledao, te da to ne prati iako je to mnogima to statusni simbol, ali njemu nije.

- Ali svi su lepi, stvarno - rekao je Vučić koji je obišao svaki štand i porazgovarao sa svim izlagačima a pošto je stao pored štanda Škode upitali su ga kako ga služi njegova.

- Zadovoljan sam, evo već nekoliko godina me voze u njoj - rekao je predsednik otkrivši da je njegov službeni automobil škoda oktavija.

Predsednik je obišao izlagače, zastao pored svakog štanda, porazgovarao sa svima, pa zastao i pored bolida ferarija.

Predsednik je naglasio da je ovo prva manifestacija ovog tipa u Evropi posle dve godine pauze zbog korone.

U hali Beogradskog sajma predstaviće se 200 izlagača sa 140 modela od kojih su, kako je akcentovao, mnogi na hibridni pogon što je važno za našu planetu kako bismo je što zeleniju i zdraviju ostavili svojim pokolenjima.

- Među modelima je i 25 čisto električnih što jasno govori o smeru i tendenciji u auto industriji - rekao je Vučić.

