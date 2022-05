SENZACIONALNO OTKRIĆE! JOVANKA BROZ SHVATILA DA RASPARČAVAJU SRBIJU: Od Tita je tražila AUTONOMIJU ZA KRAJINU, zato su i zakrvili!

Jovanka Budisavljević, kasnije Broz, možda nije bila najlepša, ali je bila najmudrija. Nije slučajno da je, ona "pobedila" između hiljada žena i postala prva dama Jugoslavije, supruga Josipa Broza Tita.

Iza zvaničnog osmeha i kraljevskog držanja, Jovanka je privatno ostala osoba koja ne ćuti i ne klima glavom, već misli, ali i nastoji da ispravlja nepravde. Upravo ličko, srpsko poreklo nije joj dalo mira. Kada se kovao Ustav iz 1974., gde su date autonomoje sa elementima državnosti Kosovu i Vojvodini, videla je ogromnu nepravdu pred sobom i bila rešena da to ispravi...

foto: Profimedia

O poslednjem susretu Tita i Jovanke, ekskluzivno za Kurir je u velikom intervjuu pričao Ljubomir Mihajlović, bivši direktor Komercijalne banke. Otkrio je nešto neverovatno, odnosno činjenicu da je sukob Jovanke i Tita bio politički. Brozova žena se toliko bila razbesnela, da nikada nije oprostila svom suprugu, doživotnom maršalu SFRJ.

foto: Profimedia

Stane Dolanc, drugi čovek SFRJ, otkrio je Ljubi Mihajloviću kako je izgledao poslednji susret Josipa Broza Tita i Jovanke Broz.

- Danas sam jedini živi čovek koji zna neke odnose između Tita i Jovanke. Dolanc mi je jednom u kafani ispričao da mu je Tito kad je - nekoliko meseci nakon što je bio razdvojen od Jovanke - krenuo svojim brodom "Galeb" na put u Indoneziju, tražio da mu spremi 500.000 dolara u kešu. Na to mu Dolanc kaže da mu ne treba toliki novac, jer ima sve obezbeđeno, ubeđivao ga dva-tri dana da mu ne treba, no Tito je i dalje zahtevao da mu se obezbedi ta suma. Taj novac je, zapravo, tokom te posete koristio da Jovanki kupi skupe poklone, sve najskuplje, bilo je tu bundi, nakita, svile i kadife... Kad su se vratili u Beograd, tražio je da se u Užičkoj napravi intimna večera za njih troje - Tita, Jovanku i Dolanca. I tako je i bilo. Kad su došli tamo s darovima, on je s vrata počeo da joj pokazuje šta joj je sve doneo, ali Jovanka to nije htela ni da vidi, ona je s vrata bacala poklone, letelo je sve to po dvorištu okolo... Bila je strašno razočarana što su je razdvojili od Tita, što su je smestili u izolaciju. Dolanc kaže da je to bio poslednji susret Jovanke i Tita, otkriva za Kurir Ljuba Mihajlović.

Ljubomir Mihajlović foto: Zorana Jevtić

Dodaje da je dobio saznanja da je Jovanka Broz u jednom trenutku počela mnogo da se meša u politiku...

- Pa Jovanka je došla u sukob s Titom zato što je u Hrvatskoj htela da formira pokrajinu Lika, Banija i Kordun, da ima isti status kao Vojvodina i Kosovo i Metohija. Celu akciju je vodila Jovanka sa 13 generala, s generalom Đokom Jovanićem na čelu. Pretili su i državnim udarom ako Tito to ne dozvoli, ako zbog toga ne promeni Ustav... Tito je rekao da ne dolazi u obzir i da o tome neće ni da razgovara - obelodanio je Mihjalović ekskluzivno za Kurir.Jovanka Broz je ostala neispričana priča. A tako je i počela: postoji više verzija kako je mlada i stasita Ličanka, Jovanka Budisavljević, dospela u Beli dvor. Kažu da je to bilo početkom 1946. Po jednoj verziji, podmetnuo ju je Ivan Krajačić Stevo da za Staljina špijunira Broza, pošto je on Jovanku pre toga slao u Moskvu na specijalnu obaveštajnu obuku.

Tito, Jovanka i Stane Dolanc foto: Pritnscreen Twitter

Druga verzija kaže da je Rankoviću bilo jasno još 1945. da Davorjanka neće preživeti tuberkulozu, te da je on znao Titovu narav da će napadati žene svojih saradnika.

Inače, stasita Ličanka plenila je ukupnom pojavom, bila je lepa, čarobnog osmeha i izraženog personalitija. Dok je bila voljena i neprikosnovena na Crvenom dvoru, nosila je sa sobom određenu mistiku, tajnu koja traje i danas.

(Kurir.rs / Boban Karović)