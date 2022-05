PREDSEDNIK VUČIĆ: Reći ću koje četiri zemlje su povukle priznanje Kosova kad to bude najpametnije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će objaviti koje su četiri zemlje povukle priznanje nezavisnog Kosova "kada to bude najpametnije", jer sada ne želi Srbiju da dovede u "užasnu poziciju".

On je na TV Prva ponovio da dve velike zemlje rade na tome da Srbiju spreče da, kako su rekli "viškovima hrane kupi dodatna odpriznavanja" i dodao da je to besmislica, te da on samo "čuva teritorijalni integritet Srbije".

Predsednik Srbije je na TV Prva više puta rekao da je "Zapad licemeran" jer sprečava Srbiju da čuva svoj integritet, a istovremeno čuva teritorijalni integritet Ukrajine".

Vučić je izjavio je da će Srbija voditi samostalnu politiku, čuvati zemlju i čuvati decu od rata, ali da ne zna da li će "možda nekoj budali padne na pamet da kaže da će da bombarduje" Srbiju pošto štiti svoj teritorijalni integritet, a to je njena najveća krivica.

"Da bude jasno, da pribegnem promeni politike Srbije, može samo uz pištolj u slepoočnicu i to ne moju nego našoj deci, jer meni da prete, ne mogu mi ništa, Sutra da umrem ostaju putevi, pruge i samostana politika Srbije", izjavio je Vučić i dodao da "svi znaju da" ne mogu ambasadori da vode politiku Srbije.

On je istakao da je suština da se Zapad plaši Putinovog argumenta Kosova i to će gledati da mu izbiju iz ruku, a da to, kako je rekao "za Srbiju znači lomljenje kičme".

Dodao je da naredne nedelje ipak očekuje dobre razgovore o evropskoj budućnosti Srbije.

