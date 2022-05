AMERIKANCI POSLALI 800 ALBANACA DA RATUJU PROTIV SRBIJE: Lazanski svojevremeno otkrio kako su RAMBO SRBI likvidirali 36 terorista

Miroslav Lazanski, srpski novinar i ambasador Republike Srbije u Rusiji, preminuo je 4. avgusta 2021. godine, ali mnogi i dalje pamte njegove analize iz sfere odbrane i geopolitike

Miroslav Lazanski govorio je svojevremeno o “Rambo Srbima” koji su 14. decembra 1998. napravili zasedu za čak 153 pripadnika OVK i likvidirala njih 36, 40 ranila i devet zarobila.

"Oni su imali pripreme i oni su pokušali da na sektoru gde je karaula Košare i u rejonu Paštrika izvedu kopnenu invaziju i motorizovana brigada je zatvorila pravac i uništila pet ili šest tenkova regularne albanske vojske, tj. njihove druge pešadijske divizije. Albanija ne samo da je dala vazdušni prostor i što su obučavali teroriste, već je njihova brigada pokušala da se probije na teritoriju Srbije", rekao je Lazanski.

"Posle te bitke nađena je značka jednog vrlo visokog funkcionera američke NSA, sa vrlo malim brojem, što znači da je jedan od čelnih ljudi tamo, pa se postavlja pitanje šta je radio na tom području. Zarobljen je, pokazao je značku i naši su ga pustili, a značka je ostala kao corpus delicti da je bio tu", ispričao je on za TV medije.

Lazanski je tada ispričao da nikad Amerikancima nismo prigovorili na 800 Albanaca iz SAD koji su ilegalno ušli u Srbiju i ratovali protiv naše zemlje.

"Nikad nismo rekli Amerikancima da je 800 Albanaca iz SAD ilegalno ušlo na teritoriju Srbije i ratovalo protiv Srbije. To je čist akt terorizma sa američkim znanjem i prećutnom saglasnošću, a oni nama pričaju nešto za braću Bitići. Ali, kad stavite to u ceo kontekst bombardovanja, kad ne možemo za to da ih procesuiramo, pa šta ćemo i za tih 800", rekao je Lazanski.

