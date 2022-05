PRITISAK NA SRBIJU: Nikada nećemo tzv. Kosovo priznati kao pravu državu, a kao žrtve sankcija ne treba da ih uvedemo Rusiji

Gosti večerašnje emisije "Hit Tvit" su sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić, istoričar Predrag Marković i reditelj Dragoslav Bokan koji analiziraju najvažnija politička dešavanja u proteklih sedam dana.

Kosovo i Evropa

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, da je predsedniku Aleksandru Vučiću predao note četiri države koje su povukle priznanje Kosova i Metohije.

- Vidi se da smo mi zauzeli jedan tvrd diplomatski stav. Nešto se dešava sve vreme, ali to nema preteranog značaja i Bogu hvala nalazimo se daleko od te fatalne linije. Mi nikada nećemo takozvano Kosovo priznati kao pravu državu! - rekao je Bokan.

foto: Printscreen/PINK

Svi su svesni da Kosovo nije država. Priča o Kosovu je prilična sramota Zapada i jedini način da speru tu sramotu je da nateraju nas da kažemo: "Dobro, nema veze, nije to tako strašno", nadovezao se Marković.

Sankcije za Rusiju

Sve je akutelnije pitanje o uvođenju sankcija Rusiji od strane Srbije, a pritisci se ugledaju i u pozivu "Grupe 7" da Srbija to učini. Naša zemlja to odbija, a kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić razlozi su principijalne prirode.

- Znamo šta su sankcije, one su izuzetno nehumana mera. Sankcije uvek propadnu, nijedne sankcije nisu uspele u istoriji. Lako je uvesti sankcije Rusiji, a to ništa ne znači. Ništa dobro neće doneti ni Ukrajini. To je, što kaže predsednik Vučić, principijalna stvar. Setite se sankcija, lekovi nisu mogli da se uvezu, hrana za bebe... Mi kao žrtva sankcija treba da budemo protiv toga - govori Marković.

foto: Printscreen/PINK

Faktično stanje je da je naša država uspela da funkcionišemo normalno, a sa druge strane mi ne uvedemo te sankcije. One danas nisu uvede, juče nisu bile, sutra neće biti uvedene. Prostor realnosti je da mi nismo uveli sankcije - pričao je Bokan u Hit Tvit-u.

- Meni je posebno interesantno pitanje odakle toliki pritisak na Srbiju da se uvedu sankcije, jer Rusija ne bi ni osetila to što bi mi uveli sankcije. Vidimo da i sve ovo što se dešava vezano za gas, naftu... Nema čak ni to čvrstog jedinstva članica EU, a sad se očekuje od neke zemlje koja je na tom putu, da mora da prednjači - izjavio je Vuletić.

Makedonska crkva

Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije, kojim je predsedavao vaseljenski patrijarh Vartolomej, saopštio je da je priznao crkvu Severne Makedonije, na čelu sa arhiepiskopom Stefanom, za kanonsku i validnu u celom pravoslavnom svetu i uspostavlja se kanonsko i liturgijsko jedinstvo sa njom.

- To je zapravo jedna organizacija koja nije samostalna. Videli smo da poslušno sledi ono što Amerika kaže. Ovo sada je udar na SPC. O tome se vode dugo pregovori, ali dobra je stvar da na čelu naše crkve imamo velikog diplomatu. Verujem da će patrijarh Porfirije i naša crkva naći mudar odgovor - rekao je Marković.

Konstrakta

Sinoć je održano finale 66. "Evrovizije", a nakon glasanja žirija i publike saopšteno je da je pobednik festivala ove godine - Ukrajina. Konstrakta je zauzela 5. mesto, nakon što su saopšteni glasovi publike i žirija. Konstrakta je, posle glasanja žirija, bila na 11. mestu, a od publike je dobila 225 poena, te završila takmičenje na petoj poziciji.

Nakon pobede Ukrajine, postavlja se i pitanje da li je ova zemlja završila na prvom mestu zbog tamošnje političke situacije.

- Ovo je drugi primer da Ukrajina dobije politički pobedu. Sirota Ukrajina dva puta politički dobija te poene. Setimo se one pesme od prošlog puta. Ukrajina je tri puta pobeđivala, a dva puta je politički pobedila. Mi smo pokazali da ne moramo da šaljemo kafansku muziku, kao prošli put, nego smo sada poslali jednu intelektualnu pesmu i to je dokaz da imamo umetnike. Dokaz podrške Konstrakte iz regiona je da su Beograd i Srbija kulturno zanimljivi - priča Marković.

foto: Printscreen/PINK

Ta podrška Ukrajine, da sam iz Ukrajine, ne bi mi se dopalo, rekao je Vuletić.

- Ukrajina predstavlja špic koplja koje strada. Svima je od početka jasno da je ovde bila politička poruka podrške Ukrajine, a nisam baš siguran da je to najbolja stvar za Ukrajinu - dodao je Vuletić.

Konstrakta je uspela da izbegne zamke politike, smatra Bokan.

- Nakon dugo vremena imamo umetnost, koja je pitka. Da tu nema politike svedoče i glasovi iz Zagreba, ljudi iz Crne Gore. Ana je izuzetak iz svih pravila - izjavio je Bokan.

Kurir.rs/Pink