PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO ORBANU: Uveren sam da će Mađarska nastaviti putem napretka, Srbija će ostati pouzdan partner

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je danas Viktoru Orbanu na ponovnom izboru za predsednika mađarske Vlade.

Navodeći u čestitki da poverenje građana uvek predstavlja najveću čast i najtežu odgovornost, a u teškim vremenima zahteva upravo onu vrstu posvećenosti, odlučnosti i državničke mudrosti koju je, kaže, Orban i do sada pokazivao i koje su svima danas potrebne više nego ikad pre.

- Uveren sam da će Mađarska nastaviti sigurnim putem sveobuhvatnog napretka, uprkos brojnim izazovima koje nam budućnost donosi. Na tom putu, Srbija će, kao i do sada, ostati pouzdan, veran i iskren partner Tvoje zemlje i Tvog naroda. Nastavićemo da se borimo za zajedničke vrednosti i interese Srbije i Mađarske i naših naroda, kao i da zajednički radimo na još boljim i čvršćim vezama.

Kao i do sada, posebnu pažnju ćemo posvećivati našim manjinama, jer iako nas deli granica, upravo ljudi sa obe strane predstavljaju najčvršći most između naših zemalja - poručio je Vučić. Uporedo sa bilateralnim odnosima, dodao je: Znam da ćemo nastaviti da razvijamo i lično prijateljstvo koje se kalilo u najtežim trenucima. - Ponovo koristim priliku da se zahvalim Tebi i Tvojoj Vladi za otvorenu podršku Srbiji na evropskom putu u vremenima kada mnogi to nisu smeli, a ni hteli da pokažu.

Unapred se radujem našem sledećem sastanku na kojem ćemo, uveren sam u to, zajednički postaviti još jače temelje za brojne buduće projekte na dobrobit svih naših građana. Upućujem Ti još jednom iskrene čestitke na ponovnom izboru uz najbolje želje za dobro zdravlje, kao i ličnu i državničku sreću - naveo je Vučić u čestitki mađarskom premijeru.

