SEJU STRAH MEĐU SRBIMA! Kopiranjem poruke masovnog ubice u mejlovima o postavljenim bombama pojačavaju pretnje

Lažne dojave o bombama u skoro 200 škola i na drugim prometnim lokacijama u Srbiji, koje su u ponedeljak digle Srbiju na noge, namerno su povezane s jednim od poslednjih masovnih ubistava. Naime, preteće poruke koje su ovom prilikom elektronskom poštom obaveštavale o podmetnutom eksplozivu imale su veoma sličnu sadržinu kao i tekst koji je u septembru prošle godine ostavio Timur Bekmansurov neposredno pre svog smrtonosnog pohoda u kampusu Univerziteta u Permu u Rusiji, gde je ubio šestoro studenata. Kopiranjem manifesta masovnog ubice želi se povećati strah kod građana i pojačati preteća poruka, ocenjuju bezbednjaci za Kurir.

Medijska pažnja

Neki delovi poruke koja je stigla u škole u Srbiji identični su porukama pomenutog ubice iz Rusije.

"Mrzimo sebe, ali želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu. Osećaj da je sve oko sebe samo san nas ne napušta. Ne vidimo razloga da pišemo nešto drugo. Na kraju, možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Ubijaće vas automobilima, bombama, noževima, svime što vam dođe pod ruku. Ološ poput nas uništiće sve oko sebe", pisalo je u poruci koju su dobile škole u Srbiji i to su bukvalno kopirane rečenice koje je koristio masovni ubica iz Perma, sudeći prema njegovoj poruci koja je, kako se pretpostavlja, objavljena na dark vebu.

Stručnjak za bezbednost Ilija Životić ocenjuje za Kurir da kopiranje manifesta masovnog ubice iz Perma predstavlja pokušaj podizanja straha kod građana na viši nivo.

foto: Kurir

- Autor mejlova poslatih na adrese u Srbiji je dobro znao da se sve poruke takvog tipa pažljivo analiziraju, prevode, da se iz njih analitičkom obradom pokušavaju izvesti određeni zaključci ne bi li se nekako došlo do motiva i organizatora. Takođe, očigledno je da organizator zna da će to dospeti u medije, na šta svakako i cilja, jer svaki terorista se hrani medijskom pažnjom koja izaziva strah kod ljudi i to mu daje dodatni podstrek za dalje aktivnosti. Ono što organizatorima ovih dojava ne ide od ruke je odsustvo panike kod naših građana, što je svakako posledica užasa koje smo svi pretrpeli devedesetih, ali i poverenja koje građani Srbije imaju u službe bezbednosti, koje su, uz crkvu, institucije kojima oni najviše veruju - objašnjava naš sagovornik i naglašava da nas ne sme opustiti to što su sve dojave do sada bile lažne.

Bez međunarodne pomoći

Stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost Nikola Antić uveren je da sve ovo treba posmatrati kao teroristički akt.

foto: Kurir Televizija

- Sama činjenica da ovo traje dva meseca, a da mi nemamo međunarodnu pomoć govori da možemo da pretpostavimo ko ih šalje. Da smo članica NATO, ne bismo dobijali ovakve poruke i možda ih ne bismo dobijali baš zato što neke zemlje iz NATO i šalju takve poruke - izjavio je Antić za Kurir TV.

Premijerka Ana Brnabić poručila je da su dojave o bombama pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji.

- Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i pritisci su neverovatni iz dana u dan, i ove dojave o bombama su pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji - rekla je ona za Pink.

Inače, pretnje podmetnutim bombama i juče su stizale, pa je takvu dojavu dobio PU Kragujevac, koji se nalazi u sklopu zgrade opštine u Kragujevcu. Objekat je evakuisan i ispostavilo se da je dojava bila lažna.

Goran Vesić Psihološki rat protiv Srbije Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić smatra da su ciljevi ovih dojava jasni, jer su pretnje uperene na decu. foto: Printscreen/TV Pink - Prvo deca, jer smo najosetljiviji na njih i to izaziva najveću paniku. Potom mostovi i na kraju vodovod, od čega zavisi funkcionisanje grada. Beogradski vodovod je strateško preduzeće i imamo posebne procedure u takvim slučajevima. One su ispoštovane, tako da se voda normalno isporučuje. Jasno je da je reč o hibridnom ratu protiv Srbije i novom pritisku na predsednika Vučića, a cilj je da se unesu nestabilnost i nemir u zemlju i da se oteraju strani investitori. Ovo je deo specijalnog, psihološkog rata protiv Srbije, kako bi se ljudi zaplašili i kako bi se stvorila nestabilnost.

foto: Kurir

KURIR VAS VODI U PRIRODNJAČKI CENTAR SVILAJNAC: SUTRA POKLON ULAZNICE ZA DECU UZRASTA OD 3 DO 12 GODINA

Najuticajnije dnevne novine Kurir obeležavaju 19 godina postojanja i tim povodom svim čitaocima uz kupljeno izdanje dnevnih novina Kurir poklanjamo kupon za Prirodnjački centar Svilajnac.

Sutra vas na naslovnoj strani Kurira čeka poklon kupon uz koji ćete svoje dete moći da odvedete besplatno u Prirodnjački centar Svilajnac. Jedna ulaznica važi za jedno dete uzrasta od 3 do 12 godina i možete je iskoristiti u narednih mesec dana, do 18. juna. Ulaznica važi uz porodičnu ulaznicu, odnosno ne podleže grupnim ulaznicama!

foto: Kurir

Kurir.rs