SVAĐE U OPOZICIJI DAJU I VEĆE ŠANSE VLASTI: Stručnjaci o tvrdnji Đilasa da će bolje proći na ponovljenim izborima u Beogradu

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas uveren je da će opozicija na novim beogradskim izborima osvojiti još više glasova nego na onim koji su održani 3. aprila, iako su se razjedinili samo dan nakon izbora i započeli konstantne međusobne svađe.

Đilas je, naime, naveo da na novim izborima, bili oni u decembru ili martu, očekuje još veću razliku u korist opozicije.

- Na novim izborima, bili oni u decembru ili martu, ocekujem još veću razliku u korist opozicije i smenu vlasti u Beogradu - poručio je on.

foto: Nemanja Nikolić

No, stručnjaci se ne slažu sa njim, iako ukazuju da je trenutno teško spekulisati o tačnim rezultatima novih beogradskih izbora.

- Na osnovu onoga što se može zaključiti iz ranijeg političkog iskustva i onoga što se sada može videti, čini mi se da je realnije očekivati ili sličan rezultat ili za nijansu bolji rezultat vladajuće koalicije jer mislim da birači opozicije mogu biti apatičniji, i to kao posledica neispunjenih očekivanja. Takođe, čini mi se da su promene u jednom delu opozicije intenzivne i da se još uvek nije smirilo tle, tinjaju svađe još uvek, najavljuju se nove političke organizacije i td. Sve to navodi na zaključak da je vladajuća stranka u boljoj poziciji jer može da ponudi biračima predvidljivost, pa će dobiti proizvod koji im je bio predstavljen i koji su platili, dok opozicija to svojim biračima ne može da ponudi, već samo neosnovanu nadu - smatra Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID).

foto: Nemanja Nikolić

Napominje pak da je u ovom momentu nezahvalno odgovoriti tačno na to pitanje kakav će ishod izbora biti.

- Prvi je taj što će ti izbori biti novi izbori, a ne nastavak ovih održanih, a biće i drugačiji kandidati. Drugi je taj što se zapravo sada ne može nazreti kako bi opozicione koalicije mogle da izgledaju. Treće, možda najznačajnije, je što ćemo do tih izbora svedočiti brojnim promenama, što zbog uticaja globalnih kretanja što zbog promena u domaćim političkim sistemima - zaključio je Klačar.

Podsećanja radi, prema konačnim rezultatima izbora u Beogradu, koalicija oko SNS osvojila je 38,02 odsto glasova, dok je za savez Ujedinjeni za pobedu Beograda koji je predvodio SSP glasalo 21,32 odsto Beograđana.

Kurir.rs/ Foto/Source:Nemanja Nikolić