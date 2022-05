UDOVIČIĆ: Zahvaljujući rekordnoj pomoći države, Srbija je postala centar sportskog sveta

Najbolji košarkaški timovi našeg kontinenta od sinoć se za titulu Evrolige bore u Beogradu. Stranci su kupili čak 18.000 karata za ovaj turnir, Fajnal-for, pa je grad prepun navijača, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić istakao je da su ponosni što je juče poslata fenomenalna slika iz glavnog grada.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, istakao je gostujući u jutarnjem programu "TV Prva" da su uspeli da dobiju poverenje međunarodnih sportskih federacija i da sada, sa jedne strane konkurišu da dobiju veliki broj tih međunarodnih takmičenja, a sa druge strane, kako kaže, zovu i međunarodne organizacije, koje kada vide kako se organizuje jedan turnir, nekako žele da dobiju isti takav efekat kroz organizaciju njihovog turnira ili takmičenja.

- Mi jesmo ponosni što je Beograd juče poslao fenomenalnu sliku Fajnal-fora, najbolje četiri košarkaške ekipe, prepuna dvorana, kao što ste rekli u najavi, više desetina hiljada stranih državljana koji su došli u Beograd, ne samo oni koji su kupili karte, već i njihove porodice - istakao je Udovičić u televizijskom gostovanju.

Kako kaže, nema slobodnog mesta u beogradskim hotelima.

- Vi računajte koji je to ekonomski prihod i porast za sam Beograd ili za državu jer se računa da svaki prosečan strani državljanin koji dođe na ovakav vid takmičenja ostavi između 200 i 300 evra. Kažem, to je neki prosek, neko više, neko manje, ali to je preko 30 miliona evra direktnog investiranja, ili direktnog ulaska u Beograd ili Srbiju - kaže Udovičić.

Kaže da su ponosni što će sada imati niz velikih takmičenja, na primer na Zlatiboru se sad održava motociklistička trka u klasi Enduro, manje medijski poznata, ali je to na svetskom nivou tur, kao u tenisu ATP turovi, a sledeći vikend je svetski kup u veslanju na Adi Ciganliji, sada ste imali prilog za trijatlon, takođe međunarodno takmičenje, posle toga, najboljih osam ekipa u klupskom vaterpolo takmičenju, gde smo opet domaćini kremu klupskog vaterpolo takmičenja.

- Kad sve uzmete, košarka i vaterpolo ove godine, a košarka drugi put za četiri godine, onda je to pokazatelj koliko jesmo dobri domaćini i koliko imamo poverenje velikih međunarodnih organizacija - kaže ministar.

Odgovarajući na pitanje o svakodnevnim dojavama o lažnim bombama u raznim institucijama širom naše zemlje, ministar je istakao da je u direktnoj komunikaciji sa nadležnim organima jer, kako kaže, sada živimo jedan pritisak koji svako od nas oseća i, predostrožnosti radi, kako dodaje, u svakodnevnoj su komunikaciji.

- Moram da kažem da je ta komunikacija i više nego aktivna da bismo predupredili takve stvari. Mnoge mere koje su neophodne smo već implementirali, ali smo mi već pokazali u prethodnom periodu da smo odlični domaćini i da prvenstveno stavljamo akcenat na bezbednost, tako da sam duboko uveren da će nadležni organi, kao i do sada, uspeti da reše sve izazove sa kojima se suočavaju - ističe Udovičić.

Po pitanju 400 novih stipendija koje su dodaljene našim najuspešnijim sportistima, kao i finansijskoj pomoći države, Udovičić je rekao da su i u vreme kada je on bio profesionalni sportista postojali određeni mehanizmi, kao da je i sam bio stipendista, ali sa daleko manjim finansijskim iznosom.

foto: MOS

- Davanja našim sportistima i sad su rekordna davanja u svim segmentima, i jesam zahvalan celokupnom timu, Vladi, predsedniku Aleksandru Vučiću na razumevanju, podršci i, moram da naglasim, nikad većim finansijskim davanjima. To i rezultira organizacijom velikih međunarodnih takmičenja, ali i direktnim davanjima sportistima, jer su nagrade sportistima nikad veće i nacionalna priznanja su nikad veća. Kad kažem nikad veća, moram da naglasim da je to skoro pa duplo veći iznos za stipendije, za neke sportiste i tri puta veći iznos, ali da objasnim svima, mi stipendiramo i dajemo finansijska sredstva za sportiste, za one koji su vrhunski, koji prave rezultate, ali i za one sportiste koji su najtalentovaniji i koji tek postaju budući šampioni, onda kada je njima podrška i potpora najpotrebnija, i njima i njihovim roditeljima - kaže Udovičić.

On ističe da sportista od 15 godina nema garanciju da će da bude vrhunski sportista, ali da kroz ovaj mehanizam svi naši sportisti prolaze i dobijaju određenu finansijsku podršku ili davanja od svoje države, kao i da na taj način prate razvoj, ali ih i podržavaju.

- Tako razbijamo one ideje da država misli na sportiste samo kad naprave neke rezultate. Ne, mi smo tu od samog starta, da im finansiramo i treninge, i njihov stručni tim, i svu onu neophodnu prateću potporu koja je neophodna - od nutricioniste do fizioterapeuta, doktora, pa i direktnog finansijskog davanja gde je taj iznos na mesečnom nivou skoro 1000 evra - kaže Udovičić-

Povodom opremanja škola sportskom opremom kako bi naši đaci i najmlađi imali dobre uslove za bavljenje različitim vidovima sporta, ministar ističe da su na taj projekat najponosniji, zato što je to, kako kaže, jedan od projekata koji je dao ogroman rezultat na terenu.

- Do sada smo promenili sportsku opremu i sportske rekvizite u četvrtini škola širom Srbije. Školske sale su mesta gde treniraju i sportisti klubova, ali prvenstveno deca koja idu u školu i na taj način jačamo sistem školskog sporta. I jesam ponosan na duplo veći broj učesnika u sistemu školskog sporta koji je danas 180.000 đaka, ali sa ogromnom svešću da postoji još veliki prostor i da treba raditi na tome. Jedan od vidova kako bismo mogli da unapredimo školski sport jeste opremanje fiskulturnih sala gde menjamo golove, mreže za odbojku, table, koševe, gde doniramo 40 lopti školi i gde smo sad posle tri godine tog projekta videli da imamo značajan porast broja dece u sistemu školskog sporta. Sa druge strane, pomažemo lokalnim samoupravama, školama, i profesorima koji rade sa đacima u toj školi - rekao je Udovičić.

Na pitanje kako kao ministar u Vladi Republike Srbije komentariše pritisak na našu zemlju da se uvedu sankcije Rusiji, Udovičić je rekao da je situacija u kojoj se svi zajedno nalazimo izuzetno politički kompleksna.

foto: screenshot Prva tv

- Spomenuli ste određenu nesigurnost koja se javlja kod svih nas jer nešto što svako od nas može da oseti jesu svakodnevne dojave o postavljenim bombama u javnim ustanovama, u školama, bolnicama, aerodromima, tržnim centrima, to su mesta koja svako od nas posećuje i to je apsolutno jedan od pritisaka koji nije jedini, ali koji svako od nas može da oseti. Država se nalazi u izuzetno teškoj i kompleksnoj međunarodnoj situaciji gde sam siguran u ispravnost i iskustvo predsednika Aleksandra Vučića koji je i do sada pokazao da zna kako da se vodi sa svim izazovima i siguran sam da ćemo kroz takav put i vođstvo izaći sa što manjim posledicama, jer, moramo da budemo svesni, sa ovakvim stvarima, nemoguće je da ne izađete sa određenim posledicama, ali sam siguran da će zbog iskustva koje on ima te posledice biti što manje - rekao je Udovičić.

Na pitanje da li očekuje da će ostati ministar i u ovom mandatu, Udovučić je istakao da se apsolutno, od početka, od kada je stupio na mesto ministra bori i da je ono što je pokazao do sada to da mu je sistem omladinskog sektora i sporta na prvom mestu.

- Spremni smo da nastavimo da obaramo rekorde, obaranje rekorda je nešto što beleži i omladinska politika, ali i sport, jer je kroz sport to daleko vidljivije, a uvek sam spreman da na najodgovorniji, i moram da kažem, požrtvovan način sporovodim tu funkciju, ili da budem deo tima koji je već pokazao da je tim koji pobeđuje - rekao je Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta