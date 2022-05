SELAKOVIĆ U TORINU: Priština pokušava da zloupotrebi Savet Evrope

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković izjavio je danas da je zahtev tzv. Kosova za članstvo u Savetu Evrope (SE) u suprotnosti sa pravilima i normama te organizacije i apsolutno neprihvatljiv za Srbiju koja će, kako je upozorio, na kršenje svog teritorijalnog integriteta odgovoriti svim raspoloživim diplomatskim sredstvima.

"Razmatranje zahteva tzv. Kosova za članstvo u Organizaciji, koji je pravno nedopustiv, dovelo bi u pitanje njen kredibilitet. Naglasiću da je ovakav potez Prištine za nas apsolutno neprihvatljiv, a na grubo kršenje našeg teritorijalnog integriteta bićemo prinuđeni da snažno odgovorimo svim raspoloživim diplomatskim sredstvima", rekao je Selaković na 132. Ministarskom sastanku Saveta Evrope u Torinu.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, Selaković je naveo da Srbija podržava svaki angažman Saveta Evrope na Kosovu koji ima za cilj unapređenje standarda u domenu ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, a koji je u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i statusno neutralnim pristupom Saveta Evrope.

Prema njegovim rečima, prištinske vlasti nisu pokazale zainteresovanost za poštovanje obaveza preuzetih u dijalogu u Briselu, posebno kada je u pitanju zaštita prava Srba i drugih nealbanskih zajednica, na šta se konstantno upozorava i u izveštajima generalnog sekretara UN o radu Unmika.

"Zahtev za članstvo u SE za Prištinu predstavlja politički cilj, a ne vrednosno opredeljenje i jeste pokušaj da se ova organizacija zloupotrebi. To je duboko u suprotnosti sa normama i pravilima Saveta Evrope, drugih međunarodnih organizacija i međunarodnog prava", istakao je šef srpske diplomatije dodajući da je "to još jedan jasan pokazatelj da Priština nema nameru da do bilo kakvog rešenja dolazi putem dijaloga, već se po ko zna koji put odlučila za unilateralni pristup".

Selaković je u obraćanju podvukao da se spoljna politika Srbije zasniva na poštovanju načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država dodajući da je poštovanje tih principa danas važnije nego ikada.

On je rekao i da se Srbija zalaže i promoviše načela i vrednosti Saveta Evrope, što je važan segment njenog puta ka članstvu u EU, kojem je u potpunosti posvećena.

Kada je reč o Ukrajini Selaković je rekao da "Srbija sa posebnom pažnjom prati posledice tragedije u Ukrajini, pre svega na civilno stanovništvo, kao i da će nastaviti da pruža humanitarnu pomoć i utočište onima koji se nađu na teritoriji Srbije", navodi se u saopštenju.

