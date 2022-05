VUČIĆ: Sledeće nedelje razgovaram sa Putinom, 3 aspekta ugovora o gasu su ključna! Očekujem mnogo pritisaka, neće biti lako

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će naredne nedelje razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o ceni gasa i istakao da Srbija ima najjeftiniju struju u Evropi.

Vučić se obratio građanima iz Novog Sada gde je danas sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom prisustvovao svečanom otvaranju 89. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu sa početkom u 11.sati.

- Za nas je od suštinskog značaja prijateljstvo sa Mađarskom. Srbija i Mađarska nemaju razloga da brinu za hranu. Voleo bih da ima kiše, ali kiše nema. Važno je da se držimo zajedno. Da će biti lako, neće biti lako - rekao je Vučić.

Predsednik podseća da je cena uglja skočila za tri ili četiri puta, i da postaje problem sve što utiče na cenu struje.

- Moramo da preduzmemo sve mere i da uradimo sve što možemo da za naš narod sve prođe sa što manje posledica. Neće biti lako. Cena uglja je veoma skočila. Gasno snadbevanje je veoma važno. Ako za Pančevo obezbedimo gas, skidamo teret sa Tenta. To je za nas od presudnog značaja. Što se hrane tiče takođe. Kada stigne milion tona ukrajinske u Konstancu, odmah se sklanjaju srpska i bugarska - istakao je predsednik.

foto: Printscreen/Pink TV

Kaže da je Mađarska iskreni prijatelj Srbije, i da mnogi saginju glavu kada se priča o našoj zemlji, ali da su Mađari uvek na našoj strani.

Predsednik je prokomentarisao i reči bivšeg američkog ambasadora Kurta Volkera.

- Znate postoji jedna druga izreka, koja kaže drugačije. Ali ja ne verujem u priče o velikim prijateljstvima, već u interes. Kako je Henri Kisindžer jednom rekao: "Postoji jedna stvar opasnija od toga da budete neprijatelj Amerike. A to je da budete prijatelj Amerike". Ja se ne bih složio sa tim, cenim naše prijateljstvo. Mi smo mali, i ne želimo neprijateljstva sa velikim silama. Mi ćemo da čuvamo naše reke i zemlju, a oni neka rade šta hoće sa svojim interesima - kazao je on.

O ceni gasa

- Viktor mi je rekao kako se oni snalaze za pare. Mi se isto snlazaimo. Treba nam za zanavljanje kredita i za deficit koji imamo, gledaćemo da ga spustimo na 4 posto, ali za to morate da pronađete novac. Sve se za to trudimo i radimo zajednički. Verujem da ću u utorak, sredu ili četvrtak pričati sa Putinom. Tri su aspekta ugovora, količina, cena i sigurnost snadbevanja! Ono što je najvažnije za nas to su količine gasa, kao i cena. Moramo da napunimo skladišta, ono u Mađarskoj da napunimo i da vučemo sa dva nivoa. Ima bezbroj problema oko svega, nema dovoljno kiše za pšenicu. Svi se spremaju za zimu i mislim da nije moguće da se svi spreme. Naše je da se snabdevamo svim potrebnim.

foto: Printscreen/Pink TV

Vučić kaže da se suočavamo sa bezbroj problema i da kao u inat nema dovoljno kiše za pšenicu, ali da se nada da će biti za kukuruz.

- Prvi put smo uspeli da dobijemo dozvole za izvoz naše jabuke za Egipat i Indoneziju. Sve što imamo hrane uvereni smo da ćemo uispeti da obezebdimo kupce u svetu, ali pre svega moramo da obezebdimo hranu za naše građane. Biće nestašica svega. Naše je da se snadbevamo sa svim, i da gledamo kako da sačuvamo stopu inflacije.

U Srbiji struja najjeftinija

On dodaje da je struja kod nas najjeftinija u Evropi, uz Ukrajinu i Gruziji.

- To je kod nas socijalna kategorija, ali to nije fer, ni prema EPS, ni prema 35.000 ljudi koji tamo rade. Ali ne može to preko dana ili noći da poskupi, tu moraju da se čekaju odobrenja. Mi moramo da ulažemo u sigurnost, da ulažemo u nove mašine, da radimo na obnovljivim izvorima. Danas smo pričali o tome da uđemo u deo, 10 ili 15 odsto mađarske nuklearke Pakš 2. To bi bilo oko 1.8 milijardi. A da oni uđu u Đerdap, pošto je njima potrebna reverzibilna energija. I naravno pričamo o malim modularnim nuklearkama, to bi nam bilo najbolje - kazao je Vučić.

O Vuku Jeremiću i izjavama o uvođenju sankcija Rusiji

- Šta god njih pitate oni vam ne kažu ništa. Neki drugi bar otovreno kažu. Naše je da se borimo za našu zemlju, da se pridržavamo papira koji smo sami propisali. Da štitimo svoje interese.

Vučić kaže da je naše da se borimo za svoju zemlju i da se držimo odluka Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Kod nas je navijački pristup neverovatan. Prekjuče je Rumunija izašla na tržište dolarskih obveznica. Članica NATO, EU, uvela sankcije Rusiji. Tražili su tri milijarde, dobili su ponudu za milijardu i 700. Svi se snalaze sada. I Viktor mi je pričao o tome, ali nije na meni da ja govorim o tome. U ovakvim uslovima ne možete da nemate deficit. Mi radimo zajednički i trudimo se. Verujem da ćemo uspeti da pronađemo rešenje - dodao je on.

O sankcijama Rusiji i Bosni i Hercegovini

Predsednik je izjavio da sankcije BiH nemaju veze sa Republikom Srpskom, a da se Srbija nije pridružila nijednoj od 23 deklaracije.

- Oni su se u 23 od 23 deklaracije priključili sankcijama. Jedini smo u Evropi, ali ne treba da se junačimo. Ipak, reagovali smo u skladu sa interesima. Da li se naše odluke svima sviđaju, verujem da ne. Očekujem mnogo pritisaka i sami nećete moći da verujete šta ćemo imati u Beogradu u narednih mesec dana - rekao je Vučić.

O pretnjama iz Zagreba

On je komentarisao pretnje iz Zagreba da će blokirati put Srbije u EU zbog optužnica za ratne zločine, i istakao da se hrvatski piloti terete za ubistvo dece na Petrovačkoj cesti, za ubistvo porodice Rajić i porodica Drča.

- Ubili su ih iz čista mira. Šta hoćete. Da oprostimo ubistvo dece da bismo ušli u EU. Ja sam mislio da se borimo za neke univerzalne ljudske vrednosti. A što se tiče mita o Jasenovcu, sramota me je šta sam pročitao. Svi ti koji podilaze nacizmu i fašizmu više govore o sebi. Mi se nećemo odreći borbe protiv fašizma i nacizma, i nevinih žrtava, to se neće dogoditi. Možda kada neki njihovi pobede, ali to tek za četiri godine - istakao je predsednik.

Vučić kaže da ne možemo da se ne sećamo jezivih zločina u Jasenovcu, i da Srbija nikada neće zaboraviti.

- To ste mogli da nađete ljude ovde na vlasti nekada koji su se odricali srpskih žrtava. Više to u budućnosti neće biti moguće - istakao je predsednik.

Vučić je najavio da od ponedeljka kreće u obilazak svih važnih infrastrukturnih građevina, radova na metrou u Beogradu, a obići će i sve ostale važne saobraćajnice.

- Neće biti lako ali uz narod koji je pametan i odgovoran uveren sam da ćemo zajedno i jedinstveni da pobedimo sve nedaće - zaključio je predsednik.

(Kurir.rs)

00:30 ORBAN SE OBRATIO VUČIĆU U NOVOM SADU: Predsedniče, vama je teško jer niste članica EU, a nama je teško jer jesmo članica EU