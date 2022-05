RAT NA KOSOVU I NATO BOMBARDOVANJE MOGLI SU BITI IZBEGNUTI! Bivši premijer Šainović tvrdi: Ameri sprečila Albance da ostave oružje

Rat na Kosovu 1999. mogao je biti izbegnut, ali Amerikancima nije odgovarao taj scenario, piše Republoika. Nikola Šainović, bivši premijer Srbije, otkrio je da bi istorija danas bila drugačija da je Zapad dozvolio implementaciju sporazuma koji su potpisali Slobodan Milošević i Ibrahim Rugova, vođa kosovskih Albanaca, uz posredovanje Vatikana.Milošević i Rugova su 1996. potpisali sporazum o integraciji Albanaca u obrazovni sistem Srbije.

Tehnički je sve bilo završeno u proleće 1998: odvajanje nastave na albanskom i srpskom, povratak albanskih studenata na fakultete, odvojeni domovi... I taman kad se činilo da je suživot dva naroda na Kosovu moguć, umešala se Amerika. Unutar albanske strane su nametnuli svoje favorite. Umesto Rugove, koji je tražio nezavisnost, ali mirnim putem, okrenuli su se teroristima OVK.

- Taj sporazum je potpisan 1996, posle Dejtona. Predviđao je da se na području Kosova i Metohije albanska deca vrate u osnovne i srednje škole, a albanski studenti na fakultete, da se odvoji nastava na dva jezika i odvoje studentski domovi za albansku i srpsku decu. Pre toga su albanska deca potpuno napustila institucije. Sve je bilo tehnički završeno u proleće 1998. i taman kad je realizacija trebalo da počne Ričard Holbruk je otišao u selo Junik, seo sa predstavnicima OVK i obećao im nezavisno Kosovo - objašnjava Šainović.

Prema njegovim rečima, Holbruk je promenio stranu unutar albanske strane, napustio Rugovu i okrenuo se OVK.

- Napustio je mirovne pregovore i okrenuo se kalašnjikovu. Rugova je bio za nezavisno Kosovo, ali nije bio za kalašnjikov. Da je sporazum realizovan, rata 1999. ne bi bilo, svi bi se posvetili realizaciji dogovora - ističe nekadašnji premijer.

Hronologija - oružane akcije albanskih terorista protiv policije, JNA i civila 1996-1999. - potpisivanje sporazuma Milošević-Rugova 1996. - tehničke pripreme dve godine, do 1998. - sporazum nikad nije primenjen jer se umešao Ričard Holbruk - nakon toga intenziviraju se provokacije Albanaca - lažni masakr u Račku, kao povod za NATO agresiju - NATO bez odluke UN bombarduje SRJ od 24. marta 1999. do početka juna - agresija je okončana Kumanovskim sporazumom i donošenjem Rezolucije 1244 u SB UN - SRJ privremeno predala svoj suverenitet na Kosovu Unmiku i Kforu - kosovski Albanci su 17. februara 2008. jednostrano proglasili nezavisnost Kosova, što Srbija ne priznaje

U pregovorima između Miloševića i Rugove, dodaje, posredovao je Vatikan.

- U ime Vatikana je bio delegiran monsinjor Palja, on je vodio te pregovore. Delegacija Vatikana je bila u Beogradu i Prištini. Kad je Holbruk otišao u Junik, isključili su Palju i opredelili se za rat - kaže Šainović.

S pomenutom pričom je odlično upoznat i nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović.

- To je tačno, taj dogovor je postojao. Tada nisam bio u zemlji, ali znam da je vatikanska dobrotvorna organizacija "Sveti Ediđio" posredovala i uspela da posle nekoliko sastanaka dođe do dogovora o mirnom prevazilaženju problema. To je bio pokušaj spasavanja pokrajine od prvih pojava terorizma - kaže Jovanović i dodaje:

- Nezavisno Kosovo je bilo i Rugovin cilj, ali on je bio miroljubiv političar. Da je sporazum zaživeo, sigurno bi bilo drugačije. To je bio dobar početak jer je regulisao položaj intelektualne omladine, a OVK je iz tih krugova regrutovao borce. Ubeđivali su ih da mogu da reše probleme koji ih muče samo upotrebom sile - dodaje Jovanović.

