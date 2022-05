ZEMLJA POD NEVIĐENIM PRITISCIMA, U TOKU BORBA ZA SRPSKE INTERESE! Vučić: Srbija neće pristati na udarce u glavu!

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su pritisci na Srbiju neverovatni, ali i upozorio da rezultati takvih pritisaka nikada nisu bili dobri. Kako je naglasio, Srbija neće pristati na udarce u glavu i bezumne zahteve. Zbog novonastalih okolnosti Srbija mora da nastavi da vodi principijelnu politiku zasnovanu na sopstvenim interesima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Vučić je rekao da ovako velike pritiske nije video u prethodnih deset godina.

Spreman za razgovor

- Dok možemo da izdržimo i čuvamo svoju politiku, a kad ne budemo mogli, obratićemo se narodu i reći ćemo kakva je situacija. Mi već 80 dana držimo poziciju kakvu imamo od početka... Poručujem svima u svetu da moraju da se dozovu pameti i da dobro razumeju šta je moguće, a šta nije. Vreme brutalnih i horskih pritisaka, ne mogu da kažem da je prošlo, ali rezultati takvih pritisaka nikada nisu bili dobri - poručio je Vučić nakon obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa.

Vučić očekuje i još žešće pritiskanje, jer, kako objašnjava, zapadnim zemljama danas nije lako da objasne razliku između napada na Ukrajinu i nelegalnu nezavisnost Kosova.

- Ko može da mi objasni razliku? I jedno i drugo je urađeno bez saglasnosti Saveta bezbednost UN. Ako štitite integritet Ukrajine, zašto ne štitite integritet Srbije? I zato će upravo biti pritisak što veći, kako bi se pokazalo da to nije isti slučaj. Naravno da je zahtev za članstvo u Savetu Evrope pritisak na nas, ali mi ćemo nastaviti da činimo sve što je u našoj moći kako bismo branili naš teritorijalni integritet. Uvek sam spreman za razgovor i za kompromis, ali neću pristati na udarce u glavu i bezumne zahteve - naglasio je predsednik.

Hil, pa Putin

Vučić je juče imao sastanak s američkim ambasadorom u Beogradu Kristoferom Hilom, koji je dan ranije poručio da Srbija mora da izabere između Istoka i Zapada, a u četvrtak ili petak srpska i ruska strana počinju pregovore o novom ugovoru za isporuku gasa. Upitan o razgovoru s Hilom, predsednik je rekao da je bio korektan, dobar i otvoren.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Ja znam šta misle Amerikanci, oni znaju šta ja mislim i to je to. Gledamo kako da produbljujemo našu saradnju... A meni nemojte da stavljate tuđe reči u usta. Vulin je lider jedne političke partije i on ima svoj stav. Zorana Mihajlović ima svoj stav, potpuno suprotan. Ja sam onaj koji predstavlja zemlju i tako će biti još pet godina. Do tada, sam ću da biram svoj rečnik, mislim da je on racionalan i ozbiljan - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li očekuje da će Vladimir Putin tokom razgovora imati politička uslovljavanja od kojih će zavisiti cena gasa, Vučić je rekao da ne može da zna šta će Putin njega da pita, već da zna samo šta će on pitati ruskog predsednika.

foto: Budućnost Srbije

- Meni su važne tri stvari. To su količina gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa. Plus naravno razgovori o svim ostalim pitanjima. Ali ovo je za mene važno. Ne znam kako se predsednik Putin priprema za razgovor, ali znam kako se ja pripremam - rekao je predsednik, koji je podsetio da postoje 22 ili 23 restriktivne mere protiv Rusije i da smo jedina zemlja koja nije glasala ni za jednu jedinu od njih.

Politika balansiranja

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za naš list da Srbija mora da nastavi da vodi svoju politiku zasnovanu na sopstvenim interesima i principima.

foto: Kurir televizija

- Ukoliko bi pristala da napusti politiku balansiranja uvođenjem sankcija Rusiji, ostala bi bez zaštite za Kosovo i Metohiju, ugrozila bi Republiku Srpsku i svoju energetsku stabilnost. Amerikanci su maksimalno pojačali pritiske na Srbiju upravo zbog pregovora o obnavljanju gasnog aranžmana s Rusijom. Sve to je usmereno na to da Srbija ne dobije povoljnu cenu za ruski gas. Oni su sigurni da će Srbija dobiti odličnu cenu za ruski gas, a onaj ko ima bolju cenu može da računa na nove investitore. Bila bi to poruka za celu Evropu da onaj ko ima korektne odnose s Moskvom obezbeđuje gas po boljoj ceni. Zato imamo i tako oštre poruke američkog ambasadora Hila. Međutim, taj izbor Istok ili Zapad je lažan, jer naši istočni partneri ne traže od nas da se tako opredeljujemo i da imamo ekskluzivni odnos samo s Istokom. Za razliku od njih, Zapad želi da napustimo izbalansiranu politiku i odbacimo Istok - smatra Anđelković.

Suzana Grubješić Teško je ostati po strani Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić ocenjuje za Kurir da je u novim geopolitičkim okolnostima i krizi koju je izazvala ruska agresija na Ukrajinu veoma teško i gotovo nemoguće ostati po strani, jer postoji jasna podela između Istoka i Zapada. foto: Kurir - Čak i tradicionalno neutralne države poput Finske, Švedske, Austrije i Švajcarske nisu ostale neopredeljene. Ni Srbija nije politički neutralna, jer je u pristupnim pregovorima o članstvu u EU i od nje se očekuje usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, uključujući i restriktivne mere prema Rusiji. S druge strane, a usled energetske zavisnosti od Rusije, koja ne može da se promeni u kratkom roku, potreban joj je i ruski gas. U takvoj situaciji nimalo ne čude poruke koje se otvoreno ili prikriveno šalju i sa Zapada i iz Rusije, samo je percepcija različita, pa se poruke sa Zapada tumače kao pritisci, a iz Rusije većinom kao prijateljske - objašnjava ona.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE

U UTORAK, 24. MAJA, KURIR VAS NAGRAĐUJE SA DVA POKLONA! DOBIĆETE IKONU ĆIRILO I METODIJE sa zlatotiskom plus dodatak STARS

Praznik posvećen Svetom Ćirilu i Metodiju Sprska pravoslavna crkva i svi vernici obeležavaju u utorak, 24 maja.

Ovaj datum u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom, što znači da spada u zapovedne svetkovine. Tog dana dnevne novine Kurir svim čitaocima poklanjaju ikonu Svetog Ćirila i Metodija sa zlatotiskom i molitvom plus dodatak Stars.

Ćirilo i Metodije su bili grčka braća iz Soluna, koji su širili pismenost i hrišćanstvo među nepismenim Slovenima u Velikomoravskoj kneževini i Panoniji.

foto: Kurir

Svojim radom su pomagali kulturni napredak Slovena, zbog čega su ostali upamćeni kao slovenski apostoli. Oni su stvorili glagoljicu, prvo pismo Slovena. Posle njihove smrti, njihovi učenici su nastavili njihov prosvetiteljski rad.

Kao drugi poklon dobićete dodatak Stars:

foto: Kurir

Otkrivamo sve što poznati žele da sakriju, vruće vesti i stare tajne, plus ekskluzivni intervjui i paparaco fotke!

Čitajte KURIR!

Kurir.rs

Bonus video:

00:31 Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na Sajmu automobila: Predsednik Vučić proglasio sajam otvorenim