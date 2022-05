I TREĆA ŽENA SE OGLASILA! Belkisa: Da li sam bila u šerijatskom braku sa Zukorlićem nikada nisam htela da govorim za medije!

Belkisa Crnovršanin u svom reagovanju na tekst Kurira o tome da je bila treća žena Muamera Zukorliča nije negirala da je bila u šerijatskom braku s pokojnim muftijom, već tvrdi da nije istina da je u Mešihatu Islamske zajednice tražila njegovo nasledstvo.

- Da li sam bila u šerijatskom braku sa rahmetli muftijom Muamerom Zurkolićem, o tome nisam nikada htela da govorim za medije. Nisam od onih koji će privatnost iznositi u javnost zarad ličnih interesa - napisala je Belkisa na svom Instagram profilu, a potom to prosledila Kuriru i to s broja za koji je dan ranije tvrdila da je pogrešan, odnosno da to nije bila ona kada se javila.

Belkisa objavila novu fotografiju foto: Printscreen

Saopštenje Belkise Crnovrčanin prenosimo u celosti:

- Nakon članka objavljenog dana 22.05. 2022. u Kuriru u kojima se spominje moje ime, moja časna i ugledna porodica kao i moja privatnost, saopštavam da navodi u Kuriru da sam tražila imovinu u Mešihatu IZ u Srbiji neistiniti i da su plasirani kao laž, kompromitovanje, uznemiravanje, kao i zloupotreba ličnih fotografija i podataka. Svi navodi imaju za cilj mog ugleda kao časna građanska Srbije, kao odana muslimanka, kao ponosna žena. S odzirom da živimo u sistemskom negiranju islamskih vrednosti, stigmatitizaciji moje vere, muslimani i muslimanke su godinama meta i tema islamofobičnih izjava, naslova i napada. Nažalost i ja sam kao muslimanka uvučena u jednu islamofobičnu atrakciju i propagandu.

foto: Printscreen

Navodi tabloida i "privatnom životu, skupocenom autu, potraživanju imovine i dr" su surovo zloupotreba, meni i mom timu poznatih, određenih pojedinaca i pojedinki radi nanošenja štete porodici Zukorlić nakon preseljenja uvaženog i časnog rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića, kao i meni i mojim članovima porodice. Svima su vam poznate porodične okolnosti Zukorlić iz medija.

Namera svih učesnika (pojedinaca, pojedinki zajedno s medijima) je da se zloupotrebi moj ugled, pravo na dostojanstvo ličnosti i pravo na privatnost kako bi dodatno, tendeciozno ugrozili i nastavili da kompromituju porodične odnose rahmetli muftije Zukorlića iz ličnih razloga koje imaju za cilj da mene, moj ugled, kao i ugled članova moje porodice iskoriste kao instrument radi ličnih osveta porodici Zukorlić. Priče o muftiji rahmetli, jednom divnom čoveku, velikanu ovog vremena, priče otpevane i ispisane davno...Da sam htela da budem dio javnog medijskog kruga... Bila bih, danas primorana se obraćam na ovaj način javnosti... Da li sam bila u šerijatskom braku sa rahmetli muftijom Muamerom Zurkolićem, o tome nisam nikada htela da govorim za medije, iako mi nije prvi put da se moje ime spominje u ovom kontekstu.

Belkisa Crnovrščanin, Mumaer Zukorlić i druga žena Elma Elfić Zukorlić foto: Dado Đilas, Filip Plavčić, Privatna Arhiva

Nisam od onih koji će privatnost iznositi u javnost zarad ličnih interesa! Čovekova obaveza i vrlina je da poštuje i vrednuje ciljeve po sebi, pa me i ne iznenađuje namera zlonamernih pojedinaca i pojediniki, ali i novinara na napad neistinama da sam tražila nasledstvo i zato nisam mogla izbeći tabolidizaciju, uvrede, uznemiravanje i nanošenja boli i štete.

foto: Printscreen

Jedan od najvećih uspeha u životu je postići jednu od najvećih islamskih vrednosti, a to je strpljenje bez obzira na okolnosti i pouzdati se u pravednost Boga i na jednu jedinu istinu. Biram istinu i biram strpljenje na svaku iznešenu javnu laž, uvredu, kompromitovanje i nanošenja štete ugledu mene i moje časne, ugledne i imućne porodice.

Ovde se ne radi o slobodi mišljenja, već zloupotrebi istine i ugrožavanju moje privatnosti i ličnosti kao muslimanke i muslimanske porodice. Svako dobro od uzvišenog Boga vam želim. Selam, mir vam.

