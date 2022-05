MIRA MARKOVIĆ I ZORAN ĐINĐIĆ TAJNO SE SRETALI 50 PUTA: Ona ulazila na jedan ulaz na Vračaru, on na drugi! ŠOK OTKRIĆE

Branislav Ivković, nekadašnji visoki funkcioner SPS, otkrio je u intervjuu za Kurir mnoge dosad nepoznate detalje koji bacaju novo svetlo na srpsku politiku i njene aktere. On je tako izneo i pok informacije o tajnim susretima Zorana Đinđića, pokojnog premijera i Mirjane Marković, supruge nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića i šefice JUL.

foto: AP Peter Dejong, Profimedia

- Kad je krenuo problem sa Slobodanom, kada je uhapšen i odveden u CZ, zvala me je Mira Marković i molila da odnesem njeno pismo Zoranu i da razgovaram s njim o određenim uslovima za Slobodana. Ona mi je tada rekla:

"Pa ja sam se sa njim srela 50 puta", a to mi je i Zoran posle potvrdio. Objasnila mi je i tehnologiju kako su se nalazili u zgradi na Vračaru, imala su dva ulaza, Mira uđe na jedan, a Zoran na drugi, ali on je, da bi stigao do te zgrade, morao da ide preko nekih ravnih krovova. Pričali su 1993. i o njegovom ulasku u vladu i mislim da je šteta što nije ušao - ispričao je Ivković.