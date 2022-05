SRAMNA UCENA: Hrvati bi da prestanemo da tražimo pravdu za ubijenu srpsku decu zbog ulaska u EU, ali NEĆE PROĆI!

Preteća izjava predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da će Srbija, kao kandidat za članstvo u EU, zažaliti što je podigla optužnicu protiv četiri hrvatska oficira zbog ratnog zločina ponovo je zapalila atmosferu na relaciji Beograd-Zagreb.

Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić je poručio da nikada neće prestati da traži pravdu za pobijenu srpsku decu. Kako je rekao, Hrvati misle da imaju pravo da određuju drugima šta će da rade, ali da je prošlo vreme kada je srpsko rukovodstvo pred njima puzilo.

Nećemo puziti

- Slušao sam iživljavanja mnogih desno orijentisanih u Hrvatskoj, ali to pokazuje koliko mnogi ljudi u Evropi misle da imaju pravo da zbog evropskog puta određuju šta smete da kažete, a šta ne. Tako je s Hrvatima, misle da imaju pravo da odrede šta ćete da kažete ili uradite. Ako treba da se saglasmo s tim da ne treba da odgovaraju ubice dece, onda takve vrednosti ne možemo da prihvatimo. Oni zaboravljaju da su najteži zločini nad Srbima počinjeni na teritoriji Hrvatske. Ja sam u stanju da govorim o žrtvama koje su Srbi napravili drugima, a oni nisu u stanju da govore o svojim. Treba da zaboravimo najveće stradalno mesto na prostoru bivše Jugoslavije, na koje su se zgražavali i nemački nacisti - upitao je Vučić, koji je u Davosu imao susret i s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, za koji je novinarima rekao samo da je bio "vrlo kratak".

Predsednik je naglasio da neće da podilazi hrvatskoj politici.

- Nekadašnje rukovodstvo Srbije je puzilo pred Hrvatima, a čim neko nije takav i kaže da poštuje njihove žrtve, ali i traži pravdu za pobijenu srpsku decu u Hrvatskoj, odmah postaje najcrnji neprijatelj... Isto kako će da zabrane Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO, e isto tako će da zabrane nama pristup EU - rekao je Vučić.

Nacionalni megalomani

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da ove izjave Milanovića pokazuju da Hrvatska neće propuštati priliku da ponovi sve svoje zahteve kad Srbija dođe u fazu prijema.

- Ali ne verujem da će EU ispunjavati želje hrvatskih nacionalnih megalomana. To je deo problematične prakse da se kroz neke strateške ciljeve NATO i EU proguraju neki nacionalni interesi koji s tim nemaju nikakve veze. Ništa od ovoga što Hrvatska traži nije deo onoga što Srbija treba da pokaže kao članica EU. To je čisto isterivanje ćefa Hrvatske. Postoje i unutrašnji razlozi za to, ali sigurno da su i deo pritisaka na Srbiju zbog Ukrajine, pa je Hrvatska dobila taj zadatak da uputi seriju udaraca ispod pojasa. Ali to tako ne ide. Njih je očigledno uzbudilo podizanje optužnica protiv njihovih oficira, koju svi oni odbacuju, što je čudno i bizarno. Jer, ako se dokaže na sudu da su ti oficiri krivi, ne vidim odakle Hrvatskoj smelosti i moralne nedoslednosti da to i sama ne sudi - smatra naš sagovornik.

Ana Brnabić odgovorila susedima Zaštita ubica dece i staraca nije evropska vrednost Povodom najnovijih povika i pretnji Zagreba, premijerka Ana Brnabić je naglasila da "evropska vrednost nije štićenje ubica dece i staraca, a nije ni pretnja onima koji traže pravdu". foto: Damir Dervišagić - Zločin je počinjen. To i hrvatski advokat Ante Nobilo kaže: "Osnovna je stvar da naše moralno pravo za prigovaranje Srbiji slabi ako znamo da je ovaj zločin zaista počinjen, da su avioni hrvatske vojske zaista granatirali civilnu kolonu... Moramo početi od toga da smo mi u grehu i da smo napravili propust i sad smo objektivno u problemu." Ovde bih dodala da je "propust" to što državno tužilaštvo u Hrvatskoj više od 20 godina nije pokrenulo čak ni istragu o ovom ratnom zločinu, a da ne govorimo o optužnici ili suđenju - poručila je predsednica Vlade.

