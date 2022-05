VUČIĆ OTKRIO DETALJE SASTANAKA U DAVOSU: Svaki dan slušamo PRIZNAJTE KOSOVO, polako ljudi, imamo mi svoju zemlju i svoje organe

Aleksandar Vučić, u intervjuu za RTS, kaže da na skupu "Diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu" na forumu u Davosu nije bilo predstavnika Bosne i Hercegovine, koja je bila najčešće pominjana.

Komentarišući to da li diplomatija može da pomogne budućnosti regiona, ako imamo u vidu kako se svaki takav sastanak završi, a to su oprečni stavovi Beograda i Prištine, Vučić kaže da je dobro da se vide naše razlike.

"Kada imate toliko razlika, u međuvremenu u dijalogu niste uradili ništa, onda je logično da se tako završava. Uvek je bolje kada govorite istinu i kada ne bacamo stvari pod tepih i dobro je da ljudi vide sve naše razlike. Uvek je to iskrenije, sigurnije i sigurno nas neće navesti na stranputicu da ćemo stvari i probleme lakše da rešavamo", poručuje Vučić.

"Da li je dobro? Naravno da nije dobro, ali to znamo već desetinama godina. Mi imamo potpuno različite stavove u odnosu na Albance iz Prištine i tu nema velikih promena u prethodnim godinama", dodaje predsednik.

foto: Printscreen/Pink

"Morate da uzmete posebnost Srbije, samo je Srbija napadnuta od strane NATO zemalja"

Kaže da je na tom skupu bilo i svetskih i regionalnih lidera, kao i da je govorio o onome što jeste politika – Evropskoj uniji i dodao da je na skupu bio i specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

"Pričali smo o padu popularnosti EU u Srbiji i koja je naša, a koja njihova krivica. Možda smo mi krivi što ne govorimo šta ste nam sve pomogli i šta radimo zajedno, ja stvarno mislim da Srbija mora da bude na evropskom putu, to zaista mislim. Jer, znate, lako je uključiti samo emocije i politiku može mi se da budem protiv svega – zemlja mora da živi, zemlja mora da preživi, zemlja mora da ide napred i za to nam je potrebna Evropska unija", kaže Vučić.

Naveo je da je pored toga govorio i o problemima sa kojima se suočavamo.

"To je da svaki dan poruke koje čujemo su priznajete nezavisno Kosovo ili uvedite sankcije. Ljudi, polako, imamo mi i svoju zemlju i svoje državne organe, imamo svoje odluke i drugačiju situaciju. Vi sada pričate o teritorijalnom integritetu Ukrajine, niste tako pričali pre 23 godine. Danas pričate o podršci rezolucijama UN, kada smo mi u pitanju tada zaboravite Rezoluciju UN 1244. Morate da uzmete posebnost Srbije, jer zaista posebnost postoji, jer samo je Srbija bombardovana i napadnuta od strane NATO zemalja, mnoge od njih su i članice EU, dakle morate da imate tu vrstu posebnosti u glavi kada sa nama o tome razgovarate", naglašava Vučić.

Kaže da je to govorio svuda i to vrlo otvoreno, kao i da misli da je to nešto što ljudi od njega i očekuju.

"Otvoreni Balkan ima zagarantovan uspeh, ali nećemo nikoga da molimo"

Tokom dana je imao i susret sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem kojeg je pozvao da se priključi inicijativi "Otvoreni Balkan". Na pitanje da li misli da je jedan od uspeha te inicijative i to što albanski parlament nije ocenjivao rezoluciju o Srebrenici, tj. da li je dobra ekonomska saradnja za rezultat imala i dobre političke odnose, Vučić kaže da bi odgovorom na to pitanje Edija Ramu doveo u tešku poziciju.

"Mi imamo dobre odnose kao zemlje i kao narodi sve više razumevanja, ja stvarno neću da dovedem ni Ramu niti bilo koga tešku poziciju da bih sebe hvalio u domaćoj javnosti. Nema smisla. Mi imamo poverenje jedni kod drugih", dodao je Vučić.

foto: Printscreen

Istakao je i da je Rama bio apsolutno fer u Briselu i to na nivou podrške koju smo imali od Mađarske, kao i da ni od koga takvu podršku nismo imali.

"Za šta treba hrabrosti, petlje, poštovanja prema našoj zemlji i on je to pokazao, kao što mi pokazujemo prema Albaniji tu vrstu poštovanja i nastavićemo da pokazujemo", navodi Vučić.

Ukazao je da sa Severnom Makedonijom imamo izvanredne odnose.

"Srbija je ubedljivo najpopularnija zemlja u Severnoj Makedoniji, a ko bi drugi bio? Ljudi treba da znaju da su Makedoncima Srbi najbliži i obrnuto tako da nemamo nikakvih problema", kaže predsednik.

Naglasio je da će nastaviti da razvijaju inicijativu "Otvoreni Balkan", ali da neće nikoga da mole.

"Niko nama ne treba za uspeh te priče, jer ta priča ima zagarantovan uspeh. Dobrodošli ste svi uvek, a da li da nekog molimo ili ne? Pa zašto bismo to radili? Ljudi će videti mnogo dobrobiti od 'Otvorenog Balkana' ja verujem već i tokom ovog leta, tokom zime svakako. Sve to ide sporo, teško, pod velikim međunarodnim pritiscima, jer neki nemaju upravljački volan pa im se ne sviđa ta ideja, neki drugi su protiv zato što u tome vide velikosrpsku ideju, neki treći su protiv zbog ne znam čega, a to je jedna sjajna ideja koja nas sve povezuje i koja nas zajednički vodi u budućnost u kojoj mi donosimo odluke o svojoj sudbini – nismo primorani, nismo naterani ni od koga drugog, mi brinemo o sebi, svojoj deci i svojoj budućnosti", objašnjava Vučić.

"Za sada ne postoji mogućnost da uvedemo sankcije Rusiji"

Glavna tema skupa u Davosu ipak je bila Ukrajina, a na pitanje da li je primetio u susretima sa svetskim liderima da mu zameraju dobre odnose Srbije i Rusije, Vučić kaže da da mu svi zameraju. Govoreći o tome šta su tražili od njega, Vučić kaže da znaju da to ne ide tako lako.

"Oni govore šta je njihova ideja i šta oni očekuju, a šta će da traže, to je... Kako da dođu i kažu 'ajde uvedi sankcije ili lepo izađi napolje. Kako da to traže? Ne ide to baš tako. To je moglo dok Srbija nije bila država", kaže Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Na pitanje postoji li mogućnost da Srbija uvede sankcije Rusiji, Vučić kaže da za sada ne postoji takva mogućnost.

"Šta će biti u budućnosti, ja ne znam šta život donosi i kako će sve da izgleda. Ja nisam od onih koji se zaklinje pa ne ispuni nešto, ja više volim da se ne zaklinjem, a da uradim nešto. Uvek je taj pristup bio mnogo bolji i uvek sam tom pristupu mnogo više verovao nego onima koji se kunu u sve na svetu, treći dan znam da će da urade drugačije", navodi Vučić.

"Verujem da ćemo dobiti fer cenu gasa"

Naglasio je da mi gledamo i borimo se za svoje interese.

"Ko zna i kakve pretnje mogu da budu i šta sve može da bude, ali kao što vidite prošlo je 90 dana – Srbija vodi istu politku, jedina u celoj Evropi. Jedna mala zemlja, brojčano malog, ali veoma ponositog naroda vodi svoju politiku – ne prorusku, ne prozapadnu, vodi svoju politiku. Nalazi se na evropskom putu, nikoga nije uvredila, ničim nije doprinela sukobu i vodi samostalnu i nezavisnu politku. Ponosan sam na svoju zemlju i na rukovodstvo koje je omogućilo da naša zemlja takvu politiku vodi", kaže Vučić.

Kada je reč o predstojećem razgovorima sa Ruskom Federacijom o gasu, možda i sa predsednikom Vladimirom Putinom, kao i koja je cena gasa prihvatljiva za našu privredu, Vučić kaže da ne može da insistira na tome.

"Naša cena gasa posle 31. maja bi bila na tržištu preko 1.000, sa transportom i posrednicima 1.300 dolara po hiljadu kubnih metara, 1.200 ili 1.300 dolara, to su ogromne cene. Verujem da ćemo dobiti fer cenu, uvek smo od naših ruskih partnera imali fer cenu, uvek smo imali sigurnost u snabdevanju. Za nas ono što je bilo delimično problem su količine, verujem da ćemo količine ovoga puta rešiti i ja se uzdam u to, nemam nikakvih sumnji da će rezultat mogućeg razgovora biti dobar", poručuje Vučić.

Ističe da je naša situacija svakako teška, kao i da moramo da uložimo mnogo novca kako bismo zakupili i napunili kapacitete u Mađarskoj.

"Sada verovatno moramo da kupimo i ovaj skuplji gas i da budemo sigurni za zimu i da uvek imamo dovoljno gasa da povučemo, ali ostaje da napravimo zajedno sa našim mađarskim prijateljima upravo sve to", navodi Vučić.

Naveo je da ga je ministar finansija Siniša Mali obavestio o razgovorima sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom, kao i da su oni stvarno spremni i da smo konkretizovali naše razgovore.

"Hoću da ih potvrdim kada se vratim u Beograd i hoću da imam i to kao element u razgovoru sa predsednikom Putinom. Verujem da ćemo razgovarati i o situaciji u Ukrajini, o našim bilateralnim odnosima i mnogim projektima koje imamo zajednički. Mnogo tema imamo koje treba da razmotrimo sa ruskim predsednikom i verujem da ćemo imati korektan i dobar razgovor", zaključio je Vučić u intervjuu za RTS.

Kurir.rs/RTS