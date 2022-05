ŠLJIVANČANIN ZAČEPIO USTA PREDSEDNIKU HRVATSKE: Da li je on Evropa, pa da preti Srbiji?! OTKRIO ŠTA SE SVE DEŠAVALO 1995.

Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka oficira Hrvatske vojske zbog ratnih zločina u zločinačkoj operaciji "Oluja" 7. i 8. avgusta 1995. godine i naredbi avionskog raketiranja kolone izbeglica na Petrovačkoj cesti, kada je ubijeno 13 ljudi od kojih je šestoro dece.

Ovaj potez u kom Srbija traži samo pravdu, najblaže rečeno, pogodilo je predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je vrlo oštro krenuo u kontranapad uz pretnje i ucene. On je rekao da "srpski političari imaju neinteligentno ponašanje s kojim nikada neće uspeti da uđu u Evropsku uniju i da je Srbija osiromašena i degradirana".

Zašto Zoran Milanović preti i ucenjuje umesto da prizna zločine nad srpskom decom 1995? Zbog čega hrvatske vlasti 27 godina nisu pokrenule istragu zbog zločina i ubijanja starih i srpske dece u izbegličkoj koloni? Kuda vode Milanovićeve pretnje?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, Branko Lukić, advokat i Ognjen Karanović, istoričar Centra za društvenu stabilnost.

- Optužnica je u statusu dorade. Sud koji je trebalo da je doradi, našao je da nisu utvrđene sve činjenice neophodne da bi bila podignuta. I naš sud nekada radi politički. Mislim da je ovo više nakon toliko godina, ne znam šta više može da se skupi. Zna se da je zločin počinjen. Znaju se žrtve. Nema tu ništa nepoznato. Mislim i da je odluka našeg suda politička, ali protiv Srbije - rekao je u Usijanju Branko Lukić, advokat.

Pukovnik u penziji Veselin Šljivančanin naglasio je da su u izbegličkoj koloni ubijeni civili koju su mahom bili deca i veoma stari ljudi.

- Video sam sve ovo. Hvala Bogu da je našlo Tižilaštvo našlo rešenja i pokrenulo optužnicu. Ne možemo zaboraviti te nevine žrtve. Sećate se reči tadašnjeg predsednika Hrvatske koji je govorio: "samo vi njima otvorite i ćerajte i idite". Nejač kreće u koloni, nikoga ne diraju, nejač, nemaju vojničke stvrai. Nemoćni su tražili spas. Sećate se onih baba i deda. A avioni bacaju bombe po nejači i izbegličkoj koloni - Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

Pukovnik u penziji Veselin Šljivančanin oštro je reagovao na izjave predsednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

- Sad taj gospodin koji ne zna šta će on napada predsednika Srbije. Mi ne napadamo Srbiju. Nije on pokrenuo optužnicu. Treba hrvatski predsednik da štiti svoje građane,a ko su pravični. A ne da napada drugu stvarnu. Ti piloti ako su leteli, oni mogu da vide nejač i kolonu. Mogli su samo da prođu. Sramota je da se tako radi. Treba da vidimo zašto je došlo do tako teških ubistava i ubistava nevine dece, nevinih staraca i žrtava. Da li je Milanović Evropa pa da preti da li će Srbija ući u Evropsku uniju? To je jedna velika sramota - Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

Ognjen Karanović, istoričar Centra za društvenu stabilnost, pojasnio je i ispričao važne detalje i činjenice koje su se desile srpskom narodu tog krvavog avgusta 1995. godine.

- Pukovnik Šljivančanin je ispravno kazao šta se tamo dogodilo. Evidentno je da je 7. avgusta 1995. godine sa splitskog aerodroma poleteo Mig 21 koji je pripadao Hrvatskom ratnom vazduhoplovstvu i on je u niskom naletu iznad izbegličke kolone, sve ono što je rekao pukovnik Šljivančanin. To su sve bili civili. Nije bila dovoljna ni Tuđmanova naredba da se proteraju, nego uraditi i dodatan teror da bi bili uplašeni da se ponovo vrate. To je bilo etničko čišćenje. Oni su ispalili rakete na traktore. Najstarija žrtva je imala osamdeset godina, u pitanju je Milka Kovačević, najmlađa žrtva Jovica Drčak, koji je poginuo sa svojom bakom Darinkom, koja je imala 68 godina, a on je imao svega 2 godine. Stravičan zločin. Preko 50 ljudi je ranjeno. Sve su ovo istorijske činjenice. Ovo nisu bili jedini dana. I dan kasnije 8. avgusta bombardovana je kolona oko Novog Grada, dakle kolona koja se povlačila sa Banije i koja je prešla u Republiku Srpsku i tu je stradalo mnogo civila - rekao je u Usijanju Ognjen Karanović, istoričar Centra za društvenu stabilnost.

