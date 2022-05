KLIČKO JESTE REKAO TO ŠTO SU ALBANSKI MEDIJI PRENELI: Diplomata okrivio i Albance za skandal EVO ŠTA TVRDI DA SE VEROVATNO DESILO

Pravi skandal nastao je kada je Vitalij Kličko izjavio za proalbanski medij u Švajcarskoj da se Ukrajinci "danas bore protiv ruskog režima koji pokušava da okupira Ukrajinu, kao vi koji ste nekada bili okupirani od Srbije", ali je potom sve to demantovao na svojim društvenim mrežama. Ipak, Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika" i Milisav Paić, diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kluba, smatraju da je Kličko ovu izjavu ZAISTA DAO

Šokantne tvrdnje je izneo Vitalij Kličko, čuveni bokser i gradonačelnik Kijeva, glavnog grada Ukrajine. On je rekao da se "Ukrajinci bore protiv ruskog okupatora kao što su se Albanci borili protiv srpskog okupatora".

Ova antisrpksa propaganda ne samo da nije tačna, već ne ide u prilog ni samoj Ukrajini koja bi, ako se već porede relacije, trebalo da bude na strani Srbije, a ne uz samoproglašeno Kosovo, jer se i sama bori portiv separatizma u Donjecku i Lugansku.

U međuvremenu je ambasada Ukrajine u Srbiji saopštila da Kličkova izjava nije zvaničan stav države, a PR tim Klička je naveo da "spremaju saopštenje o besmislici o Kosovu i navodnoj izjavi".

Da li je Kličkov udar posledica neznanja ili postoji konkretna namera? Šta može da saopšti njegov PR tim? Da li će se narušiti odnosi država posle ovakvih izjava ili će stići izvinjenje?

U međuvremenu se i gradonačelnik Kijeva i nekadašnji šampion sveta u boksu Vitalij Kličko oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu posle vesti o "srpskim okupatorima" koja je potresla javnost.

Vitalij Kličko je napisao da je citat koji je proalbanski medij u Švajcarskoj "Le canton 27" objavio - lažan.

- Prijatelji! Neki strani onlajn mediji, uključujući i ruske, dalje su širili moj navodni "citat" o Srbiji i Albaniji. Nisam komentarisao. I pre nego što preštampaju ovu navodnu informaciju i nešto citiraju novinari bi trebalo da zatraže audio ili video potvrdu takve ekskluzive - stoji u opisu najnovije Kličkove objave.

Gosti Usijanja bili su Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika" i Milisav Paić, diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kluba.

- Lično mislim da ova njegova izjava jeste bila data. Kličko je u jednoj euforičnoj situaciji. Ako gledate njegove izjave, on pokušava da podigne moral ukrajinskog naroda. Ukrajini je jako stalo da ima podršku celog sveta. Sa druge strane, ovi Albanci sa ovog sajta, pokušali da mu podiđu da kažu kako je tzv. Kosovo među prvima u svetu osudilo Rusiju. Kličko baš mnogo i ne razmišlja sa kime razgovara. Prema tome, ovo što se dogodilo i njegov demanti, je pre svega rezultat reakcije koja je naišla u našoj zemlji, jer je u suprotnosti sa pozicijom Ukrajine. Srbija je u skjladu sa svojom spoljnom politikom osudila Rusiju - rekao je u Usijanju na Kurir televiziji Milisav Paić, diplomata i predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kluba.

Ni Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika", nema drugačije misljenje.

- Lično mislim da da se mnogo pažnje pridaje tom Vitaliju Kličku. On je čovek koji uopšte ne zavređuje takvu pažnju, nije čovek koji ima ni političku, ni intelektualnu snagu. Po mom mišljenju više je nego jasno da takvo raspoloženje postoji, sad da li je u njegovoj glavi ili šire. Setimo se tih utakmice gde su Ukrajinci i Hrvati zajedno viču "Srbe na vrbe" i to na srpsko-hrvatskom jeziku protiv srpskog Kosova, onda je to i više nego jasno - rekao je Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika".

