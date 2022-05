EVO ZAŠTO TITO NIKAD NIJE OBIŠAO GROB MAJKE I SINA: Josip Broz je morao noću da sahrani svoje dete, a OVO ocu nikad nije oprostio

Život Josipa Broza Tita i danas predstavlja veliku nepoznanicu.

Javnost uglavnom ne zna da su njegovi roditelji sahranjeni u Kupincu, kao i to da Tito nikad nije obišao to mesto. Ta priča zapravo podgreva one najveće teorije zavere o Brozu, koje tvrde da on i nije bio zagorski seljak nego ruski plemić ili dete austrijskoga grofa... Postavlja se pitanje zašto nikad nije bio na grobu svojih roditelja, ali i svog deteta?

Pre više od 90 godina, u mrkloj noći, na groblju dvojica muškaraca kopala su malu raku - dovoljno veliku tek za mali kovčeg. Sahranjen usred noći dok su svi spavali. Nisu strahovali da će ih iko otkriti, celo selo je spavalo. Seljak Franjo Bistrica pomogao je prijatelju da napravi kovčeg i sad sa njim kopa raku na groblju.

Godina je 1920. dvojica muškaraca sahranjuju tek dva dana starog dečačića, sina Franjina prijatelja - Josipa Broza koji će kasnije u celome svetu postati poznat pod nadimkom Tito.

Dečaka nisu mogli legalno da sahrane. Nije bio kršten, a sveštenici nisu dopuštali da se nekršteno dete sahrani na groblju. Međutim, Tito se nije dao sprečiti. Sahranio je sina, ali nije obeležio njegov grob. Nekoliko dana pre došao je u Kupinec, selo kraj Jastrebarskog, gde su mu se roditelji doselili iz Kumrovca. Titov otac Franjo dobio je kuću 1912. od banke za koju je radio, a koja je u Kupincu imala posed, većinom šumu u kojoj je Franjo bio lugar. Tito je došao iz Rusije, a s njim je došla i njegova prva supruga Pelagija.

U knjizi Vladimira Dedijera “Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita” postoji Brozovo svedočanstvo o povratku.

"Stigao sam tamo jedne noći i našao oca i jednog od svoje braće kod večere. Kazali su mi da je moja majka Marija umrla 1918. Samo nekoliko sati kasnije, moja mi je žena rodila prvo dete, sina. Ali je on umro nakon dva dana", svedočio je Tito.

Ocu nikad nije oprostio vezu sa udovicom

Ipak, dok je Kumrovec i danas poznato rodno mesto Josipa Broza Tita, Kupinec je gotovo zaboravljen. Kamena ploča ispod koje leže kosti njegove majke Marije, oca Franje i sestre Tilde dobro je očuvana.

Za nju se brinu komunalci, a u Jugoslaviji su se brinuli vojnici Jugoslavenske narodne armije (JNA). Pažnju privlači očigledna razlika u vrednovanju pojedinih članova Titove porodice. Na vrhu ploče najvećim slovima piše "Titova mama".

Međutim, Franju se na ploči ne oslovljava tatom nego ocem. Ništa čudno, zna li se da Tito ocu nikad nije oprostio vezu s jednom udovicom nakon majčine smrti.

