POLITIČARI OTKRIVAJU NAJJAČE PORUKE VUČIĆEVOG GOVORA NA INAUGURACIJI Među narativima JEDAN posebno vidljiv (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je juče zakletvu u Narodnoj skupštini, čime je zvanično počeo drugi predsednički mandat.

Ispred Predsedništva na Andrićevom vencu intonirana je Himna, a načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović predao je raport predsedniku Vučiću. Vučić je pozdravio Gardu Vojske Srbije, kao i predstavnike svih rodova Vojske, nakon čega se kratko obratio okupljenima.

O ovoj temi su za jutarnji program Kurir televizije govorili zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj i Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

- Mislim da je najvažnija poruka koju je predsednik Vučić rekao ono u vezi sa Kosovom i Metohijom. To je posebno akcentovao u svom govoru. On ima obavezu da štiti ono što je srpskom narodu važno, a to su pitanje Kosova i Metohije i Republike Sroske - rekao je Aleksandar Šešelj.

Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević ističe da je na njega najveći utisak ostavio spoljno-politički kurs u govoru predsednika Srbije

- Poruke od juče bismo trebali da tumačimo kao racionalizaciju spoljno-političkog diskursa. Za mene je najvažnija poruka u obraćanju predsednka Republike Srbije činjenica da je prevladala spoljnopolitilka agenda - dodao je Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

