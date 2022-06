BILJANA SRBLJANOVIĆ ŽESTOKO O ZORANI MIHAJLOVIĆ: Koristi žrtve nasilja da bi istakla sebe! Ministarka joj ovako ODGOVORILA!

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović žestoko je potkačila ministarku energetike Zoranu Mihajlović optuživši je da pokušava da se okoristi o žrtve seksualnog uznemiravanja za koje, kaže, ništa nije uradila.

Naime, Srbljanović je na svom Tviter nalogu iznela niz optužbi na račun ministarke Mihajlović.

- Uvek sam se pitala ko su ljudi koji mogu da probaju da se okoriste o ovakve stvari. I, eto - napisala je Srbljanović uz fotografiju Mihajlovićeve komentarišući najnoviji slučaj seksualnog uznemiravanja studentkinja na Arhitektonskom fakultetu.

Kako dalje navodi Srbljanović, koordinatorka (tela za rodnu ravnopravnost, prim.aut.) Zorana, smatra da je ona doprinela rešavanju nasilja nad ženama.

- Ne da ona nije doprinela (naravno da nije), nego apsolutno ništa nije ni rešeno. Sramotno je da osoba koja je na čelu tela koji ku**em ne mrda da zaštiti žene, a smatra da je rodna ravnopravnost iscrpljena u nošenju roze šlema tokom obilaska gradilišta o kojima nasumično nagađa elementarne pojmove, mrtva ladna jaše na grbači ugroženih žena da bi istakla sebe. Sram te bre bilo, koordinatorko - napisala je između ostalog, Srbljanović.

Ona je optužila Mihajlovićevu i da se hvali da je ona lično okončala slučaj Miroslava Aleksića i Petnice.

- Ako ste obeshrabreni, setite se da je fala bogu Zorana Mihajlović, kako kaže, okončala slučaj "Mike" Aleksića i Petnice i time rešila problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja. Oh wait. Ku**c moj je rešila i ku**c se okončalo. Ne samo da nema nikakve zasluge za pomenuto, nego to nije ni blizu da bude rešeno - napisala je Srbljanović.

Sa prozivkama je nastavila u još na desetine tvitova u kojima je objavila i niz gifova rugajući se ministarki na ovu temu.

Na ovde optužbe ministarka Mihajlović je oštro reagovala u izjavi za Kurir.

- Nikakav profit, niti korist neko može, niti sme da ima kada je nasilje nad ženama u pitanju. U svakom slučaju za koji saznam, reagujem i pozivam nadležne institucije da preduzmu sve mere, jer i sama znam šta to znači i koliko je potrebna podrška i institucija sistema i okoline, zato uvek ponavljam da je to društveni problem. Od takvih vesti praviti spektakl je dobro samo za roman, pozorišni komad ili, u nedostatku kreativnosti, za status na tviteru. Ne znam da li Biljana Srbljanović namerno želi tako da predstavi stvari ili joj se iz raznih razloga priviđa, ali je svakako delotvornije za sve da energiju koristi da utiče na podizanje svesti o nasilju. Jer ja vodim Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, to je moj posao - poručila je Mihajlović za naš list.

