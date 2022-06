VUČIĆ SE OGLASIO VIDEO PORUKOM: Verujem da ćemo velike stvari za naše narode i naše zemlje da ostavimo iza sebe

Samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu, kome prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Severne Makedonije i Albanije, Dimitar Kovačevski i Edi Rama, kao i zvaničnici Crne Gore i BiH, počeo je danas obraćanjem premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog, Albanije Edija Rame, kao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Govoreći o onicijativi Otvoreni Balkan Vučić je rekao da je to inicijativa ljudi iz regiona, da, kako je rekao, sami odlučujemo o svojoj sudbini i budućnosti. U objavi na svom instagramu on je objavio video uz poruku: Ovo je naša inicijativa, ovo je inicijativa ljudi sa Balkana i to je nešto što je nezaustavljivo!

- Inicijativa ljudi koji su razumeli da moraju da se povezuju i da mogu sami da rešavaju svoje probleme. Verujem da ćemo velike stvari za naše narode i naše zemlje da ostavimo iza sebe!, poručio je Vučić u svojoj video poruci na Instagramu

