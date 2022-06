NOVI UDAR NA KURIR I OSUDA IZ EU: Oštro osuđujemo pretnje bombom, očekujemo da nadležni organi ovo istraže, poručila Delegacija EU

Redakcija Kurira je danas, po drugi put, u samo nedelju i po dana, dobila dojavu o postavljenoj bombi u zgradi Adrija medija grupe, u kojoj su i portali Mondo, Espreso i brojni magazini, zbog čega su zaposleni hitno evakuisani, a pripadnici policije odmah su izvršili pretres svih prostorija. Dojava je, na sreću, i ovaj put bila lažna.

Kurir je, kao i pre desetak dana, kada smo prvi put bili meta u ovom specijalnom ratu koji se vodi protiv naše zemlje, ponovo pozvao ambasade vodećih zapadnih zemalja, kao i Rusije i Ukrajine, OEBS i UN da reaguju i oštro osude ove opasne pojave, a odgovor našoj redakciji i javna osuda lažnih dojava stigla je samo od Delegacije EU u Srbiji.

- Oštro osuđujemo nedavne pretnje bombom. Očekujemo da pretnje istraže nadležni organi i zarad svih pogođenih ovim - dece, roditelja, državnih službenika, radnika, medija, građana - nadamo se da će prestati - navodi se u odgovoru Delegacije EU u Srbiji Kuriru.

Kod ostalih, naišli smo na zid ćutanja. Nameće se pitanje - zašto ćute? Time što ne dižu svoj glas ostavljaju prostor za sumnju da ne žele da osude ili da čak na neki način odobravaju sve ovo što se dešava. Stiče se utisak i da ne shvataju ozbiljnost čitave ove situacije. Kurir će zbog toga od svih njih nastaviti da traži jasnu osudu, a očekujemo da se o ovome oglase i ostale međunarodne relevantne institucije.

REAGOVANJA

Ivica Dačić, predsednik Skupštine

Za oštru kaznu

Predsednik Skupštine Ivica Dačić kaže da su, nažalost, svi postali žrtve specijalnog rata protiv Srbije, a naročito oni koji se čvrsto bora za zaštitu srpskih interesa, kao što to čini Kurir.

Treba što pre pronaći i oštro kazniti sve počinioce i nalogodavce ovih dojava - zaključuje Dačić.

foto: Beta Miloš Miškov

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade

Specijalni rat

Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da su dosad sve dojave bile lažne, ali da se nikad ne zna i svakako nije prijatno.

Ovo je vid specijalnog rata i iskreno želim da institucije ove zemlje konačno pronađu one koji sve to rade. Kako same počinioce, tako i inspiratore - kaže Mihajlovićeva.

foto: Printscreen Kurir

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije

Uznemirujuće

Osuda je stigla i od ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović.

To su zaista uznemirujuće stvari i vesti, posebno kada su škole i deca u pitanju, ali i generalno i institucije i medijske kuće. I mi u ministarstvu smo ovog ponedeljka primili dojavu i evakuisali ljude. Vremena koja živimo su opasna i teška, mnogo stvari i procesa se odvija pred našim očima, ali i mnogo skrivenih procesa, i moramo biti maksimalno odgovorni i oprezni i kao država i društvo - kazala je ona.