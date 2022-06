VUČIĆ DRŽAVNIČKI PORUČIO: Onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, mi još više volimo integritet Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na zajedničkoj konferenciji sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom da Srbija ne reaguje na pritiske, i da smo danas prvi put čuli da se traži međusobno priznanje.

Šolc je na pitanje o priznanju Kosova rekao da je nemački stav po tom pitanju jasan, i da je sada važno da se dođe do pomaka.

- Nadam se da ćemo dobiti izveštaj o tom napretku, korak po korak, obe strane moraju dati svoj doprinos i da niko ne blokira sastanke - kratko je rekao on.

Predsednik Vučić je na isto pitanje rekao da Srbija ne reaguje na pritiske, i da smo danas čuli da se traži međusobno priznanje.

- Mi smo slušali da se traži deo pregovaračke platforme, a to je sveobuhvatna normalizacija Beograda i Prištine. Niko to nije tražio, osim Amerikanaca. To smo danas čuli, stvari se menjaju na štetu Srbije, upravo kako sam i predvideo da se događa. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što čuvamo poredak UN, mi nemamo ništa protiv. Vi svoj posao, mi svoj posao. Meni je važno da kancelar Šolc zna šta se dešava. Srbija nikada nije odustala od dijaloga, niti je odbijala sastanke - kazao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da je Srbija još pre godinu dana mogla da potpiše dokument o nestalim osobama, ali nije zbog hira nekih drugih.

- Nemojte da se ljutite što je naš odgovor o Kosovu drugačiji od vašeg. Onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, mi još više volimo teritorijalni integritet Srbije. I to je tako.

Podsetimo, Šolc je pre dolaska u Beograd, posetio Prištinu. Nemački kancelar će posle Srbije otputovati u Grčku, na poziv grčkog kolege Kirijakosa Micotakisa. Šolc će u Solunu prisustvovati večeri sa predstavnicima zemalja regionalne inicijative "Proces saradnje jugoistočne Evrope“ (SEECP). U subotu će nemački kancelar posetiti Severnu Makedoniju i Bugarsku.

(Kurir.rs)