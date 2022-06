SRBIJA ĆE MOĆI DA IZABERE SANKCIJE KOJE ĆE PRIMENITI KA RUSIJI? Božinović: To neće biti pogubno za nas, a ispunićemo ZAHTEVE EU

Nemački kancelar Olaf Šolc prvi put je u zvaničnoj poseti Beogradu otkad je postao kancelar pre šest meseci.

O ovoj temi u emsiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Petar Ćurčić, istoričar i istraživač u Institutu za evropske studije.

- Mi smo od Šolca čuli očekivano oštru retoriku, koja je od krize u Ukrajini vidno ogrubela. Videli smo ono što je zdrav razum očekivao. Šta sve ovo tačno znači mi i dalje ne znamo, ali ja lično verujem da kada su sankcije u pitanju, Srbiji će se ponuditi neki katalog sankcija koju treba da primeni i prihvati i da to ne bude pogubno po interese koje očigledno imamo - kaže Milovan Božinović.

foto: Kurir televizija

Istoričar Ćurčić istakao je da ga ni malo nije iznenadila retorika Olafa Šolca.

- Polovinom maja je u Nemačkoj postojala velika dilema oko sankcija i da li treba slati oružje Ukrajini. Nemačka je veoma jasno rekla da neće odustati od povlačenja nezavisnosti tzv. Kosova - kaže Ćurčić.

Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj istakao je da Srbija svakako ne može uskočiti u najoštrije mere prema Rusiji, ali može politikom sitnijih koraka da se oduži EU.

- Koliko god da se priča o učlanjenju u EU iskomplikovala, mislim da bi se moglo reći da je ovaj sastanak pokazao neka pomeranja. Za mene je pitanje Kosova i Metohije jedna ozbiljna tema sa kojom ćemo se suočavati sa jednim dugim rvanjem da se iz toga izađe. Ovaj sastanak je doneo neke nove elemente. Mnogo toga će zavisiti od rata u Ukrajini. Ne može se osporiti da se menja stav zapadnih zemalja o ratu u Ukrajini - kaže Božinović.

foto: Kurir televizija

Predsednik Srbije je istakao danas da je prvi put danas bila otvorena retorika kada je u pitanju odnos Srbije i Prištine, a Ćurčić kaže da Srbija svojojm politikom ne samo po pitanju evropskog integriteta, već i kada je u pitanju integritet Balkana.

foto: Kurir televizija

- Kurtijeve izjave ne mogu da zavaraju lidere EU. Briselski sporazum postoji i on se ili hoće ili neće ispuniti. Ne mogu da zamislim albanske garniture samostalno vode politiku. To što je Briselski sporatzum pred kolapsom, a Srbija je saterana uza zid to je jedna situacija koja je nametnuta od onih koji hoće više od Srbije. Briselski sporazum u mnogo čemu podseća na Minski sporazum, ali se nadam da to neće biti sa tako tragičnim ishodima. Neko nije dao da Rusija i Ukrajina budu u dobrim odnosima. Začuđen sam da je Šolc naišao na tako oštru retoriku, oko Kosova nas očekuju burni diplomatski dani - kaže Božinović.

Da li je izostala preciznost toga šta će biti satisfakcija Srbiji ukoliko uvede sankcije Rusiji najviše je interesovalo voditeljku "Usijanja" Silviju Slaming, a Ćurčić je rekao da se već sada vidi da Evropa ima problem sa sankcijama koje je uvela Rusiji.

02:00 KANCELAR NEMAČE U SRBIJI! PETAR ĆURČIĆ: Retorika Olafa Šolca nije iznenađujuća, Nemačka je jasno opredeljena

- Nisam čuo da je kancelar Nemačke ponudio bilo kakvu vrstu alternative za gas koji uzimamo od Rusije. Srbija svakako ne sedi skrštenih ruku, ali je pitanje do koje mere će se ići sa sankcijama da bi se nadomestile sve štete koje su se desile. Već se uveliko razgovara o tome šta dolazi na jesen i zimu, a ono što je dobro jeste da Srbija ne zaoštrava kada je u pitanju regionalna politika - kaže istoričar Ćurčić.

Kurir.rs

