OŠTRO! VUČIĆ: Olaf Šolc je tražio da uvedemo sankcije Rusiji! Prvi put smo od Evrope čuli da se traži međusobno priznanje

- U razgovoru sa kancelarom Šolcem istakao sam da nemamo isto mišljenje po pitanju KiM. Saglasili smo se da je neophodno da dijalog bude što pre nastavljen. Takođe je važno da pravimo male korake, kako je kancelar to rekao, da bismo jednog dana napravili veći uspeh u pronalaženju rešenja - istakao je Vučić, dodajući da je kancelar Šolc nedvosmisleno i jasno tražio od Srbije da uvede sankcije Rusiji.

foto: Profimedia

Vi svoj posao, a mi naš

- Tražio je od Srbije da podrži restriktivne mere koje je EU već uvela Rusiji. Objasnio sam mu specifičnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi i iz ekonomskog aspekta, tj. energetske vezanosti za Rusiju, ali i tradicionalnih i istorijskih odnosa sa ovom zemljom - naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije je naglasio da se prvi put iz Evrope čulo da se traži međusobno priznanje tzv. nezavisnog Kosova i Srbije. On je na hrabar i državnički način odgovorio na pitanje novinara o izjavi kancelara ranije juče u Prištini da je uslov za EU upravo međusobno priznaje.

- Mi ne reagujemo na taj način, na pritiske gde nam neko nešto zapreti, a mi da moramo to uraditi. Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Ranije ni od koga iz Evrope nismo to čuli, čuli smo da se traži normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Nikada niko nije govorio o međusobnom priznanju, osim Amerikanaca. Danas smo čuli to na konferenciji za novinare u Prištini, i ja sam mogao to da predvidim. Ako mislite da treba da nam pretite jer se trudim da sačuvamo poredak UN, mi nemamo ništa protiv. Vi radite svoj posao, mi ćemo naš - rekao je Vučić i dodao:

- Bitno je za mene da Olaf Šolc razume da mora da se ide korak po korak. Srbija nikad nije odbila nijedan sastanak, uvek je prihvatila svaki poziv, svaki razgovor. Koliko vi volite integritet Ukrajine, Srbi vole integritet Srbije! Možete da se ljutite koliko hoćete, a mi smo, uprkos svemu, spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima i znamo da je to uslov za našu evropsku budućnost - podvukao je Vučić.

O SARADNJI Značaj Nemačke za srpsku ekonomiju je ogroman l Predsednik Vučić je istakao da je Nemačka najvažniji ekonomski partner Srbije. On je kazao da je razmena sa Nemačkom za prva četiri meseca veća za 25,7 odsto u odnosu na prošlu godinu. - Ona će izvoziti oko 7,5 milijardi evra ove godine. Po tome je Nemačka prva, sa njom imamo najveću razmenu od svih zemalja. U nemačkim kompanijama radi 77.000 ljudi, a 2012. ih je radilo oko 17.000 - rekao je Vučić i dodao da se nada da će jako brzo broj ljudi koje zapošljavaju nemačke kompanije porasti na 100.000. - Značaj Nemačke u ekonomskom smislu je ogroman. Ona je prva po donacijama, prva u razmeni usluga, u uvozu i izvozu - istakao je Vučić.

Mali koraci

Kancelar Šolc je posle sastanka rekao da je rat u Ukrajini nešto strašno i besmisleno i da je zbog toga važno da se pokaže solidarnost sa Ukrajinom, koju je Rusija napala.

- Uveli smo sankcije Rusiji i važno je da se što veći broj zemlja priključi tim sankcijama. To i naoružanje su jako važni kako bi Ukrajina mogla da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Posebno je važno da se sankcijama priključe zemlje kandidati za članstvo u EU - rekao je Šolc, naglašavajući da će šesti paket sankcija ostaviti traga na Rusiju i da one neće tek tako nestati ni kada rat prestane. On je istakao da je nastavak dijaloga sa Kosovom izuzetno važan.

- To je za nas nešto što je neophodno. Mora da se krene od malih koraka da bi se na kraju taj proces zaokružio. Pravosuđe je takođe važno na evropskom putu. Vidimo napredak, ali mora to bolje - rekao je Šolc.

foto: Zorana Jevtić

O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA Šolc dao novu energiju pristupanju EU, verujem mu l Predsednik Vučić istakao je da je kancelar Šolc doneo novu energiju kada je evropska perspektiva zemalja zapadnog Balkana u pitanju. On je istakao da mu veruje kada kaže da će uraditi sve da zapadni Balkan postane deo evropske porodice. - Srbija mora mnogo brže da napreduje po pitanju vladavine prava, ljudskih sloboda i radićemo na tome. Jako me ohrabruje stav kancelara Šolca i verujem mu kada kaže da će dati sve od sebe da se EU uskoro proširi - naglasio je Vučić. Nemački kancelar je istakao da je važno da proces pristupanja zemalja zapadnog Balkana dobije novu dinamiku. - Trudiću se da ponovo uspostavim Berlinski proces i dam što veći doprinos pristupanju zemalja zapadnog Balkana - zaključio je Šolc.

Predsednik Vučić se nadovezao i rekao da je Srbija uvek spremna na razgovor i da je za sporazum o nestalima i energetici sve spremno, ali da druga strana koči.

- Srbija je još pre godinu dana mogla da potpiše dokument o nestalim osobama i energetici, ali nije zbog hira nekih drugih - rekao je Vučić.

Kurir.rs / Boško Vukčević

foto: Kurir