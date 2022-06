OTPIŠI MU KAKO ZNAŠ, VLADIKO, I ČUVAJ MU OBRAZ KA' ON TEBI: Vučelića obraćanje Šolca prisetilo na stih iz "Gorskog vijenca"

Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" bili su Milorad Vučelič, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“,Prof.dr Slobodan Zečević sa Insituta za evropske studije i Vladislav Jovanović – bivši ministar spoljnih poslova.

Autorka i voditeljka Verica Bradić osvrnula se i večeras sa svojim gostima na najaktuelnije političke dedogađaje u Srbiji, ali i svetu.

Milorad Vučelič, glavni i odgovorni urednik „Večernjih novosti“ istakao je da je, Šolc decidno potvrdio stvari, koje je Srbija već znala. Vučelić je rekao da se, dok je slušao obraćanje kancelara Šolca, prisetio stiha iz "Gorskog vijenca": "Otpiši mu kako znaš, vladiko, i čuvaj mu obraz ka' on tebi".

- To mi je bila prva asocijacija, ali ne zbog heroiziranja, već zato što vladika Danilo prolazi kroz teške muke i smiruje svoje vojvode da ne zarate sa Turcima. Tek kada prelije čašu on to uradi. Dakle, decidirano smo čuli šta je to, mi smo naslućivali i znali, ali kada to izgovori nemački kancelar. Dakle on traži da se Vučić ne pridržava međunarodnog prava, da stavi van pravnog prometa Rezoluciju 1244, pogazi Briselski i Vašingtonski sporazum, i poigra se sa voljom naroda, i da se u paketu sa tim da se distancira od "separatista u BiH", i da se obračuna sa tradicijom i istorijom svog naroda - rekao je Vučelić.

Na to je Vučićev odgovor bio jasan. Na to se mora reagovati direktno i jasno, a on je rekao da Srbija radi svoj posao. Ja razumem šta je argument sile, kaže Vučelić.

- Vučićeva pozicija je ojačana. Nemački privrednici ne bi ovde došli da nemaju tu cenu energije, a da nije uzročno povezana sa ruskim gasom - dodao je Vučelić.

Vučelić govoreći o obraćanju kancelara Šolca, ističe da njegova stranka ima ogromne probleme.

- Šolc i njegova stranka imaju ogromne probleme. To su njihove unutrašnje svetlosti i senke, i ja to pratim sa jednim stepenom zluradosti, moram da priznam. To nikome ne nanosi štetu i zlo, a ja se nadam da bi to moglo njih da privede pameti. Što se tiče nas kao male zemlje, oni kao da rade u svetu da pojačaju našu megalomaniju i egotrip. Toliki značaj pridavati Srbiji, kao da ćemo mi da rešimo rat. Srbija je trenutno oaza slobodne misli. Na ove teme govori ko šta hoće i priča ko šta hoće. Da ne govorim koliko primera imam ljudi koji dolaze iz inostranstva koji ovde mogu slobodno da pričaju. Taj pritisak na Srbiju je samo objašnjiv nastavkom istorije, taj proces se nastavlja - kazao je on.

Vučelić je upozorio i da ideja velike Albanije može prouzrokovati veliku Srbiju.

- Kako ne vode računa. Oni ne vode računa zaista niočemu. Kurti može da radi šta hoće, nema kraja diskriminaciji. I sada oni se kandiduju za Savet Evrope, pa odlažu. A kod nas imate televizije koje počinju sa Zelenskim - kazao je glavni i odgovorni urednik "Novosti".

Vladislav Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova je rekao da je Nemačka u procesima razbijanja Jugoslavije bila avangardna, jer je iskoristila priliku da reafirmiše sebe, kao značajni faktor u Evropi, a taj signal je poslat svima.

- Moramo ići malo u pršlost. Svi sa Zapada, uključujući sve ministre, doplomate, uvek su govorili da mora doći do normalizacije odnosa Srbije i KiM, kao i međusobnog proiznanja. Oni su od početka imali u vidu da to mora da se uradi. Sada, pošto je stanje u svetu kakvo je, pojavljuje se potreba da se ubrza proces priznanja od strane Srbije. Sada je to rečeno bez uvijanja - naveo je Jovanović.

Kako je naveo, od nas se traži da izvršimo odsecanje ruke da bismo ušli u EU.

- Njima se veoma žuri, jer žele da zatvore problem Balkana. Nalazimo se u situaciji da moramo brzo da odreagujemo - naveo je Jovanović.

Prof.dr Slobodan Zečević sa Insituta za evropske studije navodi da su naši odnosi sa Nemačkom kao jedna celina, gde se pojedine stvari ne trebaju izdvajati, već sve treba da se posmatra u širokom spektru.

- Mi to znamo dugi niz godina. I Merkel je sprečavala bilo kakav dogovor o Kosovu. Nije želela kompromis... Mi to znamo dugi niz godina, ali treba imati u vidu sledeće: 1200 preduzeća i zanatlija koji rade u Srbiji, razmena je sedam ipo milijardi... Šta to govori? To govori da postoji ekonomsko i političko poverenje između dve strane - kaže Zečević.

Mislim da je Šolc insistirao na malim koracima, rekao jue da idemo postepeno... Nije odmah tražio da mi priznamo Kosovo - objašnjava Zečević.

Zečević ističe da Srbija treba da nastavi da ima odlične odnose sa Nemačkom, i da ne treba da se odustaje od odlične saradnje, iako postoji jedna tačka oko koje zemlje nisu saglasne.

Vučelić govoreći o ideji "Otvoreni Balkan" kaže da je iskreno bio radostan zbog sastanaka u Ohridu.

- To su bili dogovori oko konkretnih stvari. Nije mi padalo na pamet, to neko širenje srpskog sveta, nije mi to padalo na pamet. Oni koji to osporavaju, kada čuju podršku Eskobara će smanjiti to. Za mene je to sjajna inicijativa, i ne mogu da verujem da ljudi govore o nekim idejama Velike Srbije - priča Vučelić.

Kako je dodao, u pitanju je emitovanje dobre energije, iako su narodi različiti.

- Plenković bi mogao da se usaglasi sa svojim predsednikom Republike, pošto imaju nekih problema - komentariše Vučelić.

Jovanović navodi da je bolje prići inicijativi, nego se udaljavati ili sumnjati u nju.

- EU i dalje po malo sumnja. To je jedna, prva inicijativa, koja je autentična, posle rušenja Jugoslavije, i zbog toga, pošto je EU za te zemlje na dugačkom štapu, te zemlje su rešile da se samoorganizuju, i to je dobro i za njih, ali i za druge - kaže Jovanović.

Kako kaže, Rusija se pojavljuje kao velika sila, koja ima tradicionalni interes na Balkanu, te je i podržala ovu inicijativu.

- To je novi fenomen, koji će privući pažnju analitičara i sa jedne i sa druge strane - kaže Jovanović.

Zečević kaže da ideja "Otvoreni balkan" nama, ali i ostalim zemljama, donosi samo brojne benefite, posebno u sferi politike.

- Otvoreni Balkan doprinosi boljem političkom razumevanju, što je najvažnije - rekao je Zečević.

O peticiji za oduzimanje frekvencije televiziji Pink, koju je pokrenula inicijativa "Kreni-promeni", Vučelić kaže da se jasno vidi da je to politički motivisan potez.

- Ja nisam gledalac "Zadruge", i više znam o tome zato što svakodnevno moram da pročitam novine, a gotovo u svim ima nešto iz "Zadruge". Pred ovu emisiju sam se raspitivao kod kolega da li se te incidentne stvari dešavaju u prajtajmu, i saznao sam da je bio jedan slučaj pre četiri ili pet godina, i da se te stvari prikazuju na komercijalnim kanalima, nema ih na nacionalnoj frekvenciji - kazao je Vučelić.

On je dodao da svi koji pokreću takve inicijative pripadaju liberalima, tačnije sami sebe tako nazivaju.

- Ne govorim o mom odnosu prema vrednostima, već ako preferiraš nešto, preferiraj do kraja. Ja moram da kažem da sam do takvih obaveštenja došao kada sam se pripremao za emisiju. Ali informišem se preko portala koji objavljuju - dodao je Vučelić.

Zečević je rekao da je za zabranu rijaliti programa, iako je protiv zabrane medija.

- Mislim da bi država trebala da vas kažnjava, i da sva sredstva idu u Ministarstvo kulture. Protivim se emisijama gde se kriminalci ispovedaju i pričaju o svojoj prošlosti. Vi imate svoje komercijalne interese, država ima svoje interese. A ja mislim da država nema nikakve interese da postoji rijaliti. To ipak gledaju deca, nemaju oni tu ništa da vide. Drugo, vas destimulišu da pravite sjajne muzičke programe. Veliki broj gledalace će da gleda i kada biste bacili ljude lavovima - kazao je on.

Jovanović je istakao da je on liberalan, i da je svaka inicijativa za zabranjivanje bilo čega loša.

- Imao sam jednu rođaku koja je ushićeno jedva čekala da počne rijaliti. Ona je živela sama, u kući, i nije nigde mogla da ide, i time je popunjavala svoje vreme. Ja sam bio iznenađen i zgranut. Ali sam shvatio da je ona sama, i da ne zna kako da ispuni časove pred spavanje, shvatio sam da je to za nju pozorište. Ali ne podržavam da se neko stavlja u ulogu sudije i tužioca - rekao je bivši ministar spoljnih poslova.

Jovanović navodi da je po pitanju rijalitija liberalan.

- Država je švedski sto, pa ko šta želi, on to uzme. Ja neke sadržaje preskačem, ali neko to voli. Imao sam rođaku, koja je govorila da jedva čeka rijaliti da gleda, ja sam se iznenadio kada sam to čuo. Ona je bila sama, imala je način da ubije vreme, te večernje časove. Za nju je to bila zamena za pozorište, nisam mogao da verujem - govori Jovanović.

Kako navodi, svako sebi određuje kako će se relaksirati. On dodaje da niko nema pravo da se stavlja u ulogu sudije ili tužioca.

- Neko uzima pravo da nekome drugom ograničava pravo, a to je pogrešno. Sloboda mišljenja i izražavanja je zagarantovana - dodao je Jovanović.

Rijaliti je, kako kaže Jovanović došao iz Amerike, a oni su na taj način pokušali da probleme mladih naraštaja usmere u tom smeru.

Sada se to primilo, u celom svetu. I opet ponavljam, to je švedski sto - dodao je.

Zečević govoreći o spomenutoj aferi navodi da priča deluje verovatno, shodno brojnim svedočenjima.

- Ovo o čemu pričamo je maltretiranje mladih žena koje vuku traume iz toga, i zaista, ako postoje brojna svedočenja različitih generacija, vidimo da takvi osobama nije mesto na fakultetu. Sada ima ta nova ideologija feminizma koja je takođe došla iz Amerike, a tu nije više reč o ravnopravnosti, već o hajci. Videli smo slučaj Džonija Depa - rekao je Jovanović, pa dodao:

- Ako postoji obrazac, svedočanstvo devojaka, koje se ne znaju, to je već ozbiljno. Vi možete da provocirate studente, kako bi od njih dobili reakciju, kako bi sazrevali - dodao je.

Vučelić govoreći o istoj temi, navodi da nije lako prijaviti nešto ovako u Srbiji.

- Imamo slučaj Fžonija Depa... Oni su bili u startnom ravnopravnom položaju. Mi ovde imamo studenta i profesora, i to nije isto. Ja se gnušam toga, to je užasno i verovatno. U ovim drugim slučajevima, gde je to vezano za jednu sredinu ili profesiju, mi ovde vidimo mnogo svedočenja... To je muški mizerno i bedno. To je najgora zloupotreba, svet ucene, iživljavanje - rekao je Vučelić.

Jovanović kaže da je svaki čovek od rođenja prošao kroz stepene učenja od viših od nas.

- Ti autoriteti nas formiraju, i ti koji imaju taj zadatak treba da se ponose tim, jer imaju ulogu da podignu nekog čoveka, ne samo u pogledu pregleda, već da ih formiraju kao čoveka. Ja sam na fakultetu imao ozbiljne profesore, koji su imali sjajan odnos sa nama studentima, i dan danas njihovu memoriju imam kao dovnu uspomenu. Mi smo se kao društvo raspojasali, i sve smo rasključali, došlo se do situacije gde svako može da uradi šta mu se prohte - dodao je Jovanović.

Kako je dodao, u ovom slučaju mora postojati nivo opreznosti, jer u pitanju može biti o osveta, ili hajka protiv jedne osobe. Zato, kako kaže, stvari u celini treba da se provere.

