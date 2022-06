SNS PREDLOŽIO ŠAPIĆA ZA GRADONAČELNIKA! Politički analitičari objasnili zbog čega je borba za Beograd toliko VAŽNA

Na sednici gradskog odbora SNS Beograd jednoglasno je odlučeno da kandidat za gradonačelnika Beograda bude Aleksandar Šapić. Tu informaciju je eksluzivno za Kurir dala je premijerka Ana Brnabić i dodala da se nada da će taj predlog biti usvojen u četvrtak na sednici predsedništva SNS.

Konstitutivna sednica skupštine Grada Beograda održana je u subotu kada je izabran novi predsednik skupštine, za koga je glasalo 57 odbornika dok predstavnici opozicionih partija nisu ni glasali kako su i ranije najavili. Dok deo opozicije osporava legitimitet nove gradske vlasti, navodeći da tesna većina neće biti funkcionalna, u njihovim redovima produbljene su podele koje su bile izražene i pre izbora.

Naime, deo opozicije optužio je Dragana Đilasa da je lažirao istraživanja javnog mnjenja i te brojeve koristio kao ključni argument da se SSP proglasi najvećom strankom opozicije i preuzme potpunu kontrolu nad zajedničkom kampanjom.

Koliko će trajati aktuelni saziv skupštine grada? Zbog čega opozicija osporava skupštinsku većinu? Da li će i kada biti novih izbora u Beogradu i kome oni više odgovaraju, vlasti ili razjedinjenoj opoziciji?

Na sva ova pitanja odgovor su dali gostujući u emisiji "Usijanje" politički analitičar Đorđe Vukadinović i urednik "Nove srpske političke misli" i politikolog Zoran Milosavljević.

- Negde valjda svi shvataju, Beograd je važan zato što je "zlatna koka". Budžet Beograda je nešto manji od budžeta republike, ali to je država u državi. Generalno, imamo preko milijardu evra budžeta godišnje. To je više nego primamljiv kolač. Beograd je obično uvod u smenu vlasti, to je dobra odskočna daska. Ovo što opozicija radi mi deluje malo neukusno. - rekao je Vukadinović.

Predlogom Šapića za kandidata potvrđen je kontinuitet od pre izbora, smatra Milosaljević.

- Na vlasti nikada nije lagodno, ali treba da se prisetimo borbe za Beograd. Beograd je uvek bio kao neka vrsta testa kako će i šta će dalje da se dešava u republici. Pokazalo se totalno drugačije, sve je bilo toliko transparentno. Samo treba pogledati šta je sve urađeno. Predlogom Šapića za kandidata potvrđen je kontinuitet od pre izbora. Mislim da nikada nije bilo bolje u Beogradu. Beograd voditi je izuzetna odgovornost. Uvek je važno imati jaku opoziciju, ali ovde to nije slučaj - kaže Milosavljević.

Kurir.rs/M.L.

