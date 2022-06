SIN I UDOVICA ZUKORLIĆA U KLINČU I ZBOG NALAZA OBDUKCIJE: Usame: Muftija je bio vrlo vitalan! Elma: Imao je tešku aortnu stenozu!

Ne smiruje se situacija povodom smrti Muamera Zukorlića, nekadašnjeg lidera SPP. Dok sin Usame Zukorlić ne veruje da je umro tek tako i poručuje da čeka dodatne analize iz inostranstva, njegova druga supruga Elma Elfić Zukorlić navodi da je muftija bolovao od srca i čekao na operaciju, te da je celokupna njegova zdravstvena dokumentacija predata Tužilaštvu.

Naime, iako su obdukcioni nalazi Instituta za sudsku medicinu potvrdili da je Muamer Zukorlić umro prirodnom smrću, Usame kaže da još uvek čeka i ostale izveštaje.

- Ja bih voleo da svi izveštaji pokažu da je umro prirodnom smrću jer bi to bilo veliko rasterećenje za sve nas. Ne želim samo da požurimo s nekim zaključcima, jer imamo samo rezultate od jedne instance - naveo je on za K1 i pojasnio da čeka nalaze sudske medicine u iz Hamburga i Sarajeva.

Ne sumnja, ali...

- Ne sumnjam u nalaze iz Srbije, već samo čekam sve potvrde - kazao je.

Potvrdio je da su oni kao porodica znali da je Zukurlić imao određene zdravstvene probleme.

- On je bio vrlo vitalan. Bio je sportski tip, na njemu se nije ništa primećivalo, a kada je neko bolestan od srca to ostavlja posledice i na fizički izgled. On je pak bio vrlo živahan, te je porodici bilo teško da samo tako prihvati njegovu smrt. On nije imao srčani udar, niti mu je pukla aorta. U izveštaju koji smo dobili stoji da je u pitanju prirodni prestanak rada srca - konstatovao je.

Sve u Tužilaštvu

S druge strane, Elma Elfić poručuje da oseća mir.

- Celokupnu anamnezu bolesti, od dijagnosticiranja pa do 6.11.2021, koju sam uredno vodila, dostavljena je Tužilaštvu Novog Pazara. Svi članove porodice koji žele uvid u istu, mogu dobiti. Muftija je imao tešku aortunu stenozu koja se pratila i za čiju smo se operaciju spremali, kako protokol te bolesti nalaže. Za sve one koji ne razumiju ovu bolest mišljenje tražiti od stručnih lica, lekara kardiologa, koji bi pojasnili sve o njoj, kao i da li je moguće baviti se sportom. Lično osećam mir jer aorta nije pukla i nismo zakasnili na operaciju. Poverenje je lična i intimna stvar i nikom ne treba zamerati ukoliko želi da potvrdi dobijene nalaze - rekla je ona za Kurir.

