DANAS UVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI, SUTRA PRIZNANJE KOSOVA! Babić oštro o ucenama EU: A žmurili su kad je izvršena agresija na SRBIJU

Gotovo jedanput nedeljno, što iz medjunarone zajednice, što iz usta uticajnih diplomata, Srbiji stižu podsećanja na uslove koje mora da ispuni na evropskom putu.

Najnoviji, uslovno rečeno, poziv Srbiji da reguliše svoja, kako je saopšteno, nazadovanja po pitanjima ključnim za pristupanje Uniji, stiže iz spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

foto: EPA / Olivier Hoslet

Istovremeno predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se mnogi ponašaju tako kao da im je Srbija "najlakša meta", ali da se država bori i čini sve što je u skladu sa mogućnostima i to polako počinju da shvataju i oni koji imaju drugačije mišljenje.

foto: Kurir televizija

O ovoj temi govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji spoljno politički analitičar Zoran Spasić i politikolog Uroš Babić.

- Ovo je vrlo očekivano. Kada imamo određene političke uslove, ovo nije ništa čudno. Prirodno je kada nešto tražite onda morate nešto i da ponudite. Umesto da nam ponude ulazak u EU, vidimo da oni Kosovo guraju u NATO savez. Ispada da sve ide na štetu srpskog naroda. Kada se nešto nudi, mora da se nešto i da. Oni samo kažu da ostanemo na putu ka EU - rekao je Spasić.

foto: Kurir televizija

"Danas je to uvođenje sankcija Rusiji, a sutra priznanje Kosova kao nezavisne države" rekao je politikolog Babić i dodao da ove ucene nisu nikakva novost.

- Od sad će sve češće ova retorika biti ponavljana. Od Srbije se traži da se odrekne svoje teritorije i to je jedini način da se uđe u EU. Ove ucene nisu novost. Dugi niz godina je EU i određeni evropski zvaničnici pokušavali da ucene Srbiju kako bi se nastavili sa daljim evropskim integracijama. Danas je to uvođenje sankcija Rusiji, sutra je to priznanje Kosova kao nezavisne države. Jasno se stavlja nama do znanja da postoje dvostruki aršini iz razloga što su sada svima puna usta tih reči teritorijalni integritet. A kada se izvršena agresija na nas, tad su svima bile zatvorene oči. Zašto očekuju od Srbije da nešto radi na svoju štetu - rekao je Babić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

