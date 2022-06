MLADIĆ 10 DANA MOLIO DA GA VODE U BOLNICU: Sin otkrio u kakvom je stanju general MAJKA JE BILA KOD NJEGA I PRIMETILA NEŠTO ČUDNO

Generalu Ratku Mladiću pogoršava se zdravstveno stanje u pritvoru u Hagu, fizički i mentalno je dosta slabiji, a odbrana pokušava da uputi zahtev Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove da reaguje. Ko brine o zdravlju Ratka Mladića i kakav je njegov zatvorski tretman, ispričao je sin generala Darko Mladić.

Mediji poslednjih dana pišu da se pogoršalo zdravstveno stanje generala Ratka Mladića. A upravo je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, govorio je o njegovom zdravstvenom stanju.

- Videli smo se jutros preko aplikacije, primetno je njegovo naglo pogoršanje i u fizičkom i u mentalnom kapacitetu. Majka je bila u poseti pre meses i po dana i data je videla to pogoršanje, jer je provela dva puta po 6,7 sati - istakao je Darko Mladić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Darko Mladić, sin generala Mladića, dodao je da njegov otac nije adekvatno lečen.

- On je drastično lošije nego što je bio. On i ranije nije bio dobro, to je scenario na koji su nas doktori upozoravali već odavno. To su posledice njegovih možanih udara, i činjenica da nije adekvatno lečen u celom periodu. Borimo se sa medicinskim delom Tribunala, koji krije njegovo zdravstveno stanje, kriju od nas dokumentaciju - dodao je sin Darko i dodao:

- Žalio se prošle nedelje na bolove, tražio je deset dana da ga vode u bolnicu i na kraju su ga odveli. Ali, dobili smo samo izveštaj da mu nije ništa.

