VUČEVIĆ PORUČIO: Povećanje penzija i PLATA je naš auto-put solidarnosti, očekuje se najveće povećanje PENZIJA poslednjih nekoliko

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS-a Miloš Vučević, u "Novom Vikend jutru" kod voditeljke Jovane Jeremić, govorio je povećanju plata i penzija, kandidaturi Aleksandra Šapića za gradonačelnika Beograda, kao i odnosima Srbije i Rusije, ako i ukupnoj geopolitičkoj situaciji u svetu.

Izborni proces jos uvek traje

Vučević je odgovarajući na pitanje terminu formiranja nove vlade naglasio je da građani treba da znaju izbori i dalje traju.

-To pokazuje možda i najbolje govori o besmislu zahteva opozicije za pravila koji ne dozvoljavaju da se završe izbori. To nije nešto na čemu je SNS insistirala. Više od dva meseca ne možemo da završimo glasačke radnje, a 23. juna nas očekuje glasanje u opštini Bujanovac. Ne možemo još uvek da konstituišemo Narodnu skupštinu, a predsednik ne može da započne razgovore. Svi ministri su na svojim poslovima i oni se redovno obavljaju. Nadam se da ćemo do kraja jula moći da uđemo u konstituisanje Vlade.

Vučević je istakao SNS nije otpočela razgovore unutar stranke niti razgovore sa drugim partnerima, jer su razgovarali o bitnijim temama koje su dominirale, kao što je pitanje energenata i koristi za građane.

Verujem da je Šapić spreman za mesto gradonačelnika Beograda

Predsedništvo Srpske napredne stranke većinom glasova je usvojilo predlog Gradskog odbora SNS-a u Beogradu da Aleksandar Šapić bude kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda, a da Vesna Vidović bude zamenica.

-SNS je najtransparentnija stranka. Broj jedna na listi je bio Aleksandar Šapić i prirodno je da smo izašli sa tim predlogom za gradonačelnika Beograda. Ono što čeka Šapića i ceo tim je mnogo posla da se nastave investicije i ubrzaju. verujem da u ponedeljak dobijamo novog gradonačelnika Beograda. Verujem da je spreman za to- istakao je gradonačelnik Novog Sada dodavši da ne sumnja da će Goran Vesić i dalje biti politički aktivan.

Najveće povećanja penzija u poslednjih nekoliko decenija, največi infrastrukturni projekat u Srbiji

Vučevič je istakao da mnogo važnije od kadrovskih rešenja u vladi najava najvećeg povećanje penzija u poslednjih nekoliko decenija, i povećanja ekonomskog standarda građana.

- Povećanje plata i penzija trenutno najveći infrastrukturni projekat u Srbiji. To je naš auto-put solidarnosti, jer ovim predsednik i država pokazuju da se vodi računa o svima. Ovo je filmski nestvarna priča da Srbija u ovim svetskim okolnostima ima snage da napravi najveće povećanje penzija u poslednjih nekoliko decenija. Očekuje se povećanje od 18 do 20 posto. Ako neko ima penziju od 45.000 dinara, dobiće povećanje od 9.000 dinara- obrazložio je Vučević.

Veliki izazov nabavka energenata

Početkom 2023. godine prosečna plata u Srbiji mogla bi da bude 710 evra, rekao je Vučević. Pored povećanja plate i minimalne zarade, očekuje se i izazov oko energenata.

-Više od 2/3 gasa je rešeno, ali treba nam mnogo više gasa, jer je potrošnja veća, imamo nove fabrike. Strateški nam je bitan sporazum sa Mađarskom o skladištenju gasa. Pitanje struje je takođe izazov, kao i nafta jer smo pod udarom paketa sankcija EU. A jedan deo struje moraćemo da uvozimo- naglasio je gradonačelnik.

Ako Srbija ima hrane imaće i komšije, mir u regionu. Srbija sedi na svojoj stolici

On je istakao da je izjava ambasadora Rusije veoma čudna i neprimerena, jer Srbija nije okrenula leđa Rusiji i da naša država sedi na jednoj stolici, a to je srpska stolica.

-Samo Srbija u Evropi nije uvela sankcije Rusiji. Svi ostali su na ovaj ili onaj način sankcionisali Rusku federaciju. Mislim da bi Rusi mogli da daju veće poštovanje za ono što predsednik radi. Ono što je bitno da Srbija ima sve namirnice. U Belgiji je litra ulja 2,59 evra. A pogledajte koliko je u Srbiji. Ima šećera, brašna. Očekujem dobru žetvu ove godine, ako Srbija ima hrane imaće i komšije, niko u regionu neće biti gladan

Vučević je istakao da narod Srbije treba da prati povećanje penzija i plata, jer je to trenutno najvažnija stvar.

-Nadam se da će Vlada sa predsednikom raditi za račun građana, a ne za ambasade. I ova Vlada je dobro radila, ali nam treba ona koja je spremna da uđe u koštac sa ovim problemima. Narod treba da zanima povećanje plata i penzija, a ne ko će da sedi u ministarskoj fotelji-

Medijske slobode nikad veće

Vučević je prokomentarisao da je u Srbiji sloboda medija nikad veća, a da na društvenim mrežama može da se napiše bilo šta bez kontrole.

-Imate više medija pod kontrolom opozicije, tajkuna. Sloboda medija nikad veća. Imate i društvene mreže, gde je sve dozvoljeno, gde možete da napišete nešto bez bilo kakve kontrole. Članovi SNS-a su išli i u medije koje nekad nisu najprijateljskije nastrojene, a ministri su imali neke čudne izjave. Ne može da se dehumanizuje nečija porodica.

