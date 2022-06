EVROPSKI RASKOL: Neslaganje unutar EU zbog moguće dodele statusa kandidata Ukrajini!

Dodela statusa kandidata za članstvo u EU Ukrajini, kao što je predložila Evropska komisija, otvorilo bi Pandorinu kutiju unutar same Unije. Deo država smatra da Kijev to zaslužuje, a drugi već upozoravaju da bi to bilo nepravedno prema drugim zemljama.

S druge strane, EU i dalje ne planira skoriji prijem novih članica.

Tome u prilog govori i predlog predsednika Francuske Emanela Makrona o stvaranju evropske političke zajednice u okviru koje bi sarađivale članice EU i države koje žele članstvo u Uniji. Sam Makron je govoreći o prijemu Ukrajine nedavno rekao da će verovatno trebati „nekoliko decenija“ da ta zemlja postane punopravni član EU. Da li će Ukrajina “preko noći” postati kandidat za članstvo u EU? Da li će EU zbog Ukrajine izmeniti prirotetne kriterijume i da li će se to odraziti na zemlje Zapadnog Balkana?* Gde se Srbija sada nalazi na putu evrointegracija?

Gosti emisije su: Adam Šukalo, narodni poslanik Draško Aćimović, nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Urednica i voditeljka: Jelena Pejović

