BEOGRAD NIJE ISTI GRAD 2013. I DANAS: Goran Vesić podneo Beograđanima izveštaj o radu tokom 9 godina (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podneo je danas izveštaj o radu za poslednjih osam godina i sedam meseci, koliko je obavljao posao u Gradu Beogradu.

Kompletan zveštaj o radu 2013-2022. Gorana Vesića možete pogledati OVDE.

Vesić se zahvalio svojim saradnicima jer, kako je istakao voditi grad od skoro dva miliona stanovnika zahteva svakodnevnu aktivnost, posvećenost i ogromnu energiju.

Naglasio je da je posebno zadovoljan promenom pravca razvoja Beograda. Podsetio je da se srpska prestonica od usvajanja prvog urbanističkog plana 1867. godine širila ka periferiji.

–Širenje grada ka periferiji obavezuje gradnju nove infrastrukture, poput kanalizacije ili puteva, a da pritom nemate dovoljno novca za sređivanje posetojeće. Mi smo za ovih skoro devet godina uspeli da promenimo pravac razvoja Beograda, a to je spuštanje grada na reke – ukazao je Vesić u svečanoj sali Starog dvora.

On je istakao da će svi budući veliki projekti, pored Beograda na vodi biti vezani za reke i nabrojao izgradnju Bloka 18, Makiškog polja, Luke Beograd i Trećeg Beograda na levoj obali Dunava.

–Na taj način koristimo postojeću infrastrukturu, a investitori imaju interes da ulažu pored reka. U međuvremenu je uklonjena železnička pruga koja je odvajala obalu od naselja, a spuštanje na reke je postalo trajno jer je ušlo u sve urbanističke planove grada – istakao je zamenik gradonačelnika.

Beograd, naglasio je u poslednjih devet godina polako postaje grad za ljude.

–Postaje jer nije dovoljno okrenut ljudima, ali ima sve preduslove da to bude. Beograd nije preveliki i može u budućnosti da postane konforan, nadam se približno isto kao što je Beč okrenut svom stanovništvu – naveo je Vesić.

foto: Beoinfo

On je u tom segmentu istakao proširenje pešačkih zona za oko 25.000 metara kvadratnih u zadnjih nekoliko godina. Takođe i uređenje postojećih parkova i izgradnju novih, poput parka u Beogradu na vodi, te uređenje postojećeg parka Ušće, ali i 300 drugih igrališta širom prestonice.

-Posebno sam ponosan na novi Linijski park, kao i na uređenje Obilićivog i Savskog trga. Uredili smo za ovo vreme 514 fasada. Već imamo čitave kvartove ili ulice, kao što su Kosančićev venac, Pop Lukina ili centar Zemuna sa kompletno uređenim fasadama - podsetio je Vesić.

Ukazao je da je završen međunarodni tender za javne bicikle, dok je na novom sazivu gradskog parlamenta samo da potvrdi te rezultate. Izabrana je, prema njegovim rečima, američka kompanija koja isti posao obavlja u više od 40 gradova sveta, tako da se do kraja godine očekuje 150 stanica za javne bicikle u Beogradu, najavio je Vesić.

Naglasio je da se tokom njegovog mandata krenulo u rešavanje istorijskih infrastrukturnih problema.

–Krenuli smo u izgradnju metroa, koji se obećava građanima zadnjih 50 godina, kao i povezivanjem Bg voza sa svim prigradskim opštinama. Do marta će konačno biti završena obilaznica oko Beograda, koja je počela da se gradi 1991. godine – podsetio je zamenik gradonačelnika.

foto: Beoinfo

On je istakao da se trenutno u Beogradu od predviđenih pet fabrika za preradu otpadnih voda grade tri.

–To znači da će se konačno rešiti jedan od najvećih problema u prestonici. Beograd svake godine ispusti direktno u reke 60.000 olimpijskih bazena fekalija. Imamo oko 100 direktnih ispusta kanalizacije u Savu i Dunav. Trenutno se rade fabrike u Velikom selu, Ostružnici i Obrenovcu, dok će se raditi fabrika u Batajnici i Vinči – ukazao je Vesić.

On je posebno naglasio povećanje budžeta Grada Beograda i stabilizaciju finasija u poslednjih devet godina.

–U petak u 16 časova na računima Grada se nalazilo tačno 19 milijardi i 128 miliona dinara ili 163,4 miliona evra. Dok je 20. novembra 2013. godine Privremeni organ zatekao na računima grada 4 milijarde i 971 milion dinara, odnosno 43,5 miliona evra. Takođe u tom trenutku Grad je dugovao preko 10 milijardi dinara, od kojih samo 5,3 milijardi za socijalna davanja. U petak u 16 sati, dugovali smo 0 dinara – ukazao je Vesić.

Takođe je naglasio da je u novembru 2013. godine dugovanje Grada Beograda, zajedno sa opštinama i gradskim preduzećima iznosilo oko 1,2 milijarde evra. Danas je to dugovanje nešto manje od 283 miliona evra, precizirao je zamenik gradonačelnika. Takođe da su prihodi javnih gradskih preduzeća u odnosu na 2013. godinu veća za 29 odsto.

–Naš budžet za ovu godinu iznosi 1,3 milijarde evra, dok je 2013. isti bio manji od 600 miliona evra. Kamate po kojima se Grad Beograd zaduživao 2013. godine i pre toga u proseku su bile 13.95 odsto, dok su one danas 1.67 odsto – ukazao je Vesić i dodao da je Beograd finansijsku stabilizaciju postigao u skladu sa objedinjenom ekonomskom politikom Vlade Srbije. Prosečna zarada u pestonici 2013. godine iznosila je 478 evra, dok ove godine iznosi 803 evra.

–Kada prema najavama Vlade i predsednika prosečna zarada u Srbiji bude porasla, mi ćemo do kraja godine u Beogradu imati preko 900 evra prosečnu zaradu. Kada se izuzme javni sektor, već sada imamo prosek plata između 120.000 i 140.000 dinara, dok u IT sektoru on prelazi 200.000 dinara – precizirao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je naglasio da je u odnosu na 2013. godinu danas nezaposlenost u glavnom gradu skoro duplo manja.

–Tada je bila 15,9 odsto, danas je 8.3 odsto ili 63.000 ljudi. Broj radnih mesta zaključno sa petkom je iznosio 784.000, dok je broj radnih mesta u 2013. godine u Beogradu iznosio 563.000. To znači da danas imamo 221.000 ljudi više koji imaju radni odnos ili veličinu grada koji bi posle Beograda bio najveći u Srbiji – ukazao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je istakao da se u ovom trenutku u prestonici gradi skoro dva miliona kvadrtanih metara.

–Samo prošle godine je izdato građevisnkih dozvola za milion i 556.000 kvadrata, dok je 2013. godine izdato građevinskih dozvola za 322.000 kvadrata. Trenutno u Beogradu ima 2.347 aktivnih gradilišta sa 157 kranova – ukazao je Vesić.

foto: Beoinfo

Posebno je ponosan, kako je istakao što skoro 80.000 dece u Beogradu ima mesto u vrtićima. Time smo prešli 75 odsto ukupnog broja dece koja idu u vrtiće, istakao je Vesić i podsetio da je 2013. godine 57.000 mališana bilo upisano u beogradska obdaništa.

–Cena vrtića je već pet godina ista i iznosi oko 5.600 dinara, dok je 2013. godine ta cena bila od 8.500 do 9.500 dinara, zbog čega je ova gradska vlast vratila roditeljima oko 3,5 milijardi dinara duga. Takođe smo krenuli u proces izgradnje 25 vrtića, dok smo u poslednjih nekoliko godina izgradili šest novih . Trenutno se grade vrtići na Bežanijskoj kosi i u Bloku 62, dok je završeno projektovanje, određeni izvođači i obezbeđen novac za izgradnju još sedam vrtića – naveo je Vesić i najavio da Grad Beograd naredne godine treba da ugovori izgradnju još 10 obdaništa.

Ponovio je da Grad danas ne duguje ni jedan dinar za trudnice, porodilje, penzionere i druge korisnike socijalnih usluga.

–Imamo 500 ličnih pratilaca dece, dok 2013. godine nismo imali ni jednog. Danas u Beogradu imamo 79 personalnih asistenata, a 2013. godine nismo imali ni jednog. Danas imamo 62 vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, dok smo 2013. imali samo jedno vozilo. Takođe smo preko 1.700 porodica uspeli da smestimo u objekte socijalnog stanovanja, odnosno više od 5.000 lica. Među njima su i romske porodice, koje su tokom raseljavanja naselja Belvil, 2012. godine bile smeštene u kontejnere – prezirao je zamenik gradonačelnika i dodao da je Grad za ovo vreme besplatno postavio 500 rampi za invalide širom prestonice.

foto: Beoinfo

Vesić je posebno naglasio ulaganja Grada u školski sport.

–Investicije Grada u školski sport su 2013. iznosile 14 miliona dinara, dok su ove godine 63 miliona dinara. Obezbedili smo prvi put bespaltne škole sporta za svu decu u Beogradu, od prvog do četvrtog razreda, odnosno za oko 67.000 mališana – naglasio je zamenik gradonačelnika. On je istakao da je izdvajanje za kulturu oko dve milijarde dinara veće nego 2013. godine. Takođe da je izdvajanje Grada za kulturne manifestacije 2013. iznosilo 50 miliona dinara, dok je ove godine 325 miliona dinara.

–Završavamo rekonstrukciju pozorišta Dadov, dok će pozorište Boško Buha dobiti prostor na Savskom trgu u zgradi Pošte Srbije, dok će večernja scena ostati na Trgu Republike. Takođe, raspisan je i tender za Muzej grada Beograda – istakao je Vesić.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, Vesić je precizirao da je urađeno 424 kilometra vodovodne mreže.

–Posebno sam zadovoljan sa regionalnim vodovodom Makiš – Mladenovac. Završen je tender i veoma brzo počinje izgradnja za poslednji deo opštine Grocka koji sada nema stabilno vodosnabdevanje, odnosno naselja Pudarce, Umčare, Draževac i Kamendol – naveo je Vesić i najavio širenje mreže ka Sopotu i realizaciju projekta Makiš 3.

Istakao je da je posađeno tokom njegovog mandata 250.000 sadnica, kao i 3.000 drvorednih sadnica, te da je kupljena specijalna mašina za presađivanje stabala.

Kada je u reč o uklanjanju otpada, Vesić je istakao da će sanitarna deponija u Vinči za dve do tri godine izgledati kao park gde će vršiti njena prerada kao u savremenom svetu.

–Počelo je da radi postrojenje za preradu građevinskog otpada, dok u novembru počinje sa radom postrojenje za preradu komunalnog otpada. Iz tog postrojenja će se proizvoditi struja, prvi put u Sbiji. Takođe je urađen toplodalekovod Vinča – Konjarnik u dužini od 21 kilometar kojim će se dopremati topla energija i sa kojom ćemo za šest odsto smanjiti potrošnju prirodnog gasa. Kada budemo završili drugi toplodalekovod Obrenovac – Novi Beograd imaćemo manju potražnju za ukupno 40 odsto, što je ogromna ušteda jer su beogradske toplane ubedljivo najveći kupac prirodnog gasa u Srbiji – podvukao je Vesić.

foto: Beoinfo

Grad za protekli period kupio 451 autobus za javni gradski prevoz, te uspostavio dve linije sa električnim autobusima, naveo je zamenik gradonačelnika i dodao da se čeka isporuka 100 novih autobusa na gas. Posebno je ponosan, kako je istakao na projekat Beo-tableta.

–Mi smo samo prošle godine podelili deci 67.592 tableta. Beogradski učenici, od trećeg do šestog razreda jedini u Evropi imaju tablete, besplatni internet i besplatne digitalne udžbenike. Već drugu godinu kupujemo štampane udžbenike za svu decu u prvom i drugom razredu – naglasio je Vesić.

Kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, Vesić je istakao da je metro najvažniji infrastrukturni projekat koji se izvodi po planu zajedno sa Vladom Republike Srbije. Da će prva linija biti gotova 2028. a druga 2030. godine, te da će se Bg voz spojiti sa svim prigradskim optštinama. Najavio je izgradnju novog drumsko-železničkog mosta preko Vinče, novog savskog mosta, te mosta preko Ade Huje, kao i dva pešačko-biciklistička mosta. Takođe i izgradnju dva tunela, koja će u znatnoj meri rasteretiti saobraćaj i smanjiti zagađenje vazduha u Beogradu.

Takođe je naglasio da je uvećana turistička poseta u Beogradu u odnosu na 2013. godinu za 160 odsto.

–Te 2012. godine imali smo oko 500.000 turista sa 900.000 noćenja, sada imamo 1,3 miliona turista sa tri miliona noćenja – naglasio je zamenik gradonačelnika. Kada je u pitanju zaštita kulturnog nasleđa, Vesić je posebno naglasio sređivanje Kalemegdana.

–Rekonstruisano je Malo stepenište Jelisavete Načić, Veliko stepenište, plato oko Pobednika, kao i sam spomenik , česma Mehmed paše Sokolovića, Zindan kapija, kapija Karla VI, Sahat kapija i spomenik Zahvalnosti Francuskoj, te obezbeđen je novac za rekonstrukciju kapele Svete Petke – naveo je Vesić i podsetio da je za poslednjih osam godina proglašeno 10 prostorno kulturno-istorijskih celina u perstonici.

Takođe je istakao da je u prethdnom periodu podignut veliki broj spomenika, kao i da su znamenite ličnosti dobile ulice u Beogradu.

On se zahvalio na saradnji gradonačelniku Zoranu Radojičiću, predsedniku Skupštine grada Nikoli Nikodijeviću, pomoćniku gradonačelnika Andreji Mladenoviću, kao i predhodnom gradonačelniku Siniši Malom i svim drugim saradnicima, te budućem rukovodstvu poželeo uspeh u radu. Posebno se zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na ukazanom poverenje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:07 Goran Vesic ugostio gradonacelnika Vićence: