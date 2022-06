ČEDI BABA IZ LAJKOVCA SVEĆOM I ČAŠOM NAMESTILA ŽELUDAC, DEDA MILOVAN S TARE SREDIO PLUĆA: Ekskluzivna ispovest lidera LDP

I sam kaže da je njegova priča ludačka - tri puta su lekari bili sigurni da ima rak, bomba pod autom eksplodirala je 15 sekundi pošto su žena i on izašli iz istog, tri korone i tri teške upale pluća... Sve je prebrodio. Vrsni lekari u Srbiji o njemu brinu, leči ga i čuveni doktor s najbolje klinike na svetu. Ali on kod dede na Tari doživljava preobražaj 40 dana živeći na tinkturama i petroleju, da bi potom skoknuo u Beč i Beograd na kontrole, pa kod babe u Lajkovac da mu namesti želudac svećom i teglom! Na pitanje da li je lud, viknu: "Ne! Ja sam pametan." Ovo je Čedomir Jovanović kakvog niste znali!

foto: Privatna Arhiva

Za početak - pravo malo čudo. Čeda dolazi u redakciju Kurira na ovaj razgovor! Eto ga još jedno preobraženje. Kod nas je stigao maltene pravo iz Beča, s kontrole kod čuvenog prof. dr Ognjena Gajića, koji ga je primio u ispostavi Mejo klinike iz Ročestera, najbolje na ovogodišnjoj Njuzvikovoj svetskoj listi.

Neću da se smirim

- Sad sam dobro. Kapacitet pluća mi je 3,8 litara (3-5 l prosečno kod zdrave osobe, prim. aut.), a bio mi je spao na 0,3l! Dijafragma počela da reaguje... Sad ću na kontrole po Beogradu, pa u Zavod za medicinu sporta na te testove opterećenja, da bih počeo da treniram. Neću da se smirim, nadoknadiću što sam propustio za ove dve godine - priča Jovanović.

foto: Printscreen/Instagram

Uveren je da je završni udarac svojim mukama, koje su ozbiljno počele juna 2020. s prvom koronom, a bilo ih je i sijaset pre toga (videti okvir), zadao na Tari, kod dede za kog je čuo u Kotoru. I to nasred tamošnje bolnice, gde ga prolaznici odvode jer je na ulici ostao bez vida, ispostaviće se zbog visokog pritiska. Ali Milovan Milošević za gosta neće da čuje. Međutim, Čedomir seda u prvi avion za Beograd... Ni supruzi Jeleni ni deci ne govori kuda ide.

- Šta da im kažem? Gde idem? Da kažu da sam poludeo. Vrlo sam bio rezervisan prema svim tim kao nadristvarima, ali i očajan. Inače, moja porodica su lekari, ne polemišem s autoritetima. Kad kažu primi vakcinu, ja je primim. Jedva odvozim do tamo, celu Taru sam godinama prolazio uzduž i popreko, al' za Dub nisam čuo. Dođem do velike, lepe kuće. Izlazi bakica, ko devojčica u nekim bermudama: "Jesi ti to, Čedomire?" Četrdeset dana sam bio kod njih, došao s jednom slikom života, vratio se s drugom filozofijom života - priča Jovanović.

foto: Privatna Arhiva

Kaže da je dedi pokazao poslednje merenje - 0,3 l kapacitet pluća, a da mu je ovaj rekao da sve može da se reši, ali da mora da se posveti sebi. Tu nas uvodi u priču, te kaže da je Milošević vojnotehnički inženjer, da je bio i direktor "Infostana", da su mu brat, otac i deda umrli relativno mladi od srca, te da je on te 1994. sa saznanjem da će da mu rade tri bajpasa "pobegao" iz ordinacije.

- I to je neki svemir, odvede ga na tu drugu stranu. Sad ima 87 godina i srce mu je perfektno - priča Jovanović, koji tvrdi da deda nije nadrilekar, da leči prirodom, tinkturama pročišćuje i sređuje organizam, a i veruje u medicinu, što je i sam uvideo jer ga je lično doveo u Beograd kod vrhunskog doktora, koji će mu operisati oči kako bi mogao da čita. Na Tari nastaje i čuvena fotografija na kojoj se vidi Jovanovićev grudni koš sav u zavojima, koju je i objavio na društvenim mrežama.

00:15 Čeda Jovanović sa deda Milovanom i babom Milesom u ludoj vožnji po Tari

Petrolej, ricinus...

- To su obloge od ricinusa koji dobro penetrira kroz telo i fantastično leči upale. Dan mi je tamo počinjao sa 30 kapi todikampa, to je prirodni petrolej koji prodire u svaki organ, nije onaj što ide u lampu, s ekstraktom zelenog oraha, koji je najjači antioksidant. Potom 20 minuta ništa ne uzimaš, pa ide set tinktura prva i treća nedelja, pa druga i četvrta, pa peta i šesta, koja je i poslednja. One su za srce, jetru, bubrege, nerve, pluća... Meni su primarno bila pluća, ali sam radio i bazični program, koji moraju svi da prođu, nazvan remont organizma - veli, pa nastavlja:

- Bukvalno ništa nisam jeo 40 dana osim tih dvadesetak tinktura, koje sam uzimao ujutru, u podne, uveče. I nisam bio gladan. Između njih sam bio na terapiji po pola sata, jedan dan je kada vrele vode u kojoj je organska glina, drugi dan je u njoj čili i đumbir. Vrela kada zato što dišeš i kroz kožu, a moja koža je bila prestala da diše. I nije to deda Milovan izmislio! Sve su to odavno poznate metode Amerikanca dr Šulca i ruskog akademik Sitina. Znate, deda Milovan stalno ima slušalicu u uhu, sluša tzv. motivacije, i dok radi nešto drugo, da sve to podsvesno deluje. Dao mi je da čujem, vrti se: "Tvoje srce je mlado, tvoje noge su lake...". Na to ga već upitasmo zna li da će sad ljudi reći da je prolupao, da je lud.

- Nisam! Ja sam pametan! Tu dolaze i lekari, pregledaju te, radili su mi i krvnu sliku. Fantastična! Pritisak normalan. Pazite, svi mi jednom godišnje odvezemo auto na generalni remont, a na svoje telo ne mislimo. Kaže meni deda: "Možeš li da zamisliš kako izgleda tvoj organizam posle 50 godina života? Kad si očistio svoj krvni sistem? Kad si bubrege, jetru, želudac odmorio?" Uostalom, meni su i u Beogradu sami lekari donosili mast od jazavca da je mažem po plućima da bih disao. A dedina Milesa 12 godina živi s rakom, zaustavila je metastaze - kaže, pa se vraća na tretman:

foto: Nenad Kostić

- Subotom uveče nema tinkture, tad popijem dva i po deci soka od grejpfruta pomešanog s toliko čistog maslinovog ulja. Grejpfrut razjeda sve iz žučne kese da bi maslinovo ulje to moglo da izbaci. Imao sam pročišćavanje creva svaki dan, iako ništa nisam jeo. Šta je iz mene počelo da izlazi posle 15 dana! Kao kora drveta! Svaki od tih 40 dana, kako kaže, platio je po 100 evra, smršao je šest-sedam kg, izbacio svu vodu... - Ništa se nije promenilo, ja sam samo 40 dana učio o sebi. Došao sam ovde, otišao kod lekara. I dalje pijem tinkture, ali polako pokrećem metabolizam, ubacio sam u obrok salate i drugo - priča Čedomir Jovanović.

foto: Nenad Kostić

Kambek na jesen

I sad tako pročišćen i preobražen drugačije gleda na neke stvari nego u "prošlom" životu. Tako sretne neki dan drugara, požali se da mu se želudac podigao, baca dijafragmu na srce, pa zato i otežano diše. A ovaj će mu: "Ima jedna baba u Lajkovcu, namešta želudac..." - Kad sam otišao kod babe, prvo je rekla: "Ju, ju, ju!", pa mi stavila malu sveću na pupak, pa preko teglu da napravi vakuum koji će mi povući želudac. A onda mi je masirala stomak i sad mi je želudac na pupku, nemam više ni izbočen stomak. Onda me okrenu na leđa, pa sam na stolu rukama za noge... kaže, pršljen na leđima malo mi otišao ulevo, pa vrši pritisak na pluća. I to mi sredila - priča.

Sad je spreman za veliki kambek, i fizički i politički. - Sad ću da vratim fizičku snagu, da vratim dug deci i Jeleni i u septembru da razgovaram s prijateljima iz stranke i da napravimo normalan LDP - završi Čeda višesatnu posetu Kuriru. Nikad ne reci nikad. Ničemu...

foto: Kurir

foto: Kurir

NE PROPUSTITE U UTORAK, 21. JUNA, UZ DNEVNO IZDANJE NOVINA KURIR POKLON dodatak STARS!

Dnevne novine Kurir svakog utorka nagrađuju svoje čitaoce dodatkom Stars.

Otkrivamo sve što poznati žele da sakriju, vruće vesti i stare tajne, plus čekaju vas ekskluzivni intervjui i paparaco fotke!