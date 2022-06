ŠORMAZ UPOZORIO NA VELIKU OPASNOST ZA SRBIJU: Videli smo šta se desilo u Vranju i Kragujevcu! Vuković: ZAŠTITITI SRPSKE INTERESE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče putem video linka s predsednikom vlade Republike Albanije Edijem Ramom i predsednikom vlade Republike Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim.

Odluku o tome da li će učestvovati sutra na samitu Evropske unije i zapadnog Balkana u Briselu, saopštiće danas u podne.

foto: Shutterstock

Zašto pritisci na Srbiju ne prestaju pokušali su da odgovore Dragan Šormaz, narodni poslanik, predsednik i osnivač Evroatlanskog saveta Srbije i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista.

- Očekivanja su da se mi uskladimo sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, to je naša potpisana obaveza - kao kandidata. Od prvog dana rata se zalažem da se osudi agresija, izbacili smo Rusiju u Ujedinjenim nacijama, rekli smo da je to zločin. Kao kandidat za EU mi se nismo pridružili sankcijama, ja mislim da je to greška. Od nas se ne traži da prekinemo trgovinske odnose.Trgovina nije prekinuta. Te sankcije Rusija ne bi ni osetila, ali bi simbolično značile - rekao je Šormaz.

foto: Kurir Televizija

A treba li Srbija da uvede sankcije, pitao je voditelj Vladimir Karalejić.

- Srbija treba da se pridruži Evropskoj uniji, to je naše prirodno okruženje. Kada bismo tu temu malo proširili vidimo da upotrebljavamo termine kao u hladnoratovsko vreme. Mislim da Srbija ne treba da se odrekle nijednog svog prijatelja. Interesi Srbije su specifični i moram da kažem da nisu uvaženi - rekao je Vuković.

foto: Kurir Televizija

- Ako u Srbiji čovek ostane bez posla, on za mesec dana postaje siromah. Hoću da kažem da je velika opasnost Srbije da ostane bez investicija. Pogledajte šta se desilo u Vranju,kada je otišao Geoks ili u Kragujevcu za dve godine pauze - rekao je Šormaz.

