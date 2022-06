STRANE SLUŽBE UKLJUČENE U AFERU PRISLUŠKIVANJA VUČIĆA! Istražiti ulogu i Stefanovića i Hrkalovićeve u rušenju Srbije!

Građani zaslužuju sudsko obrazloženje o tome ko je i zašto prisluškivao predsednika, ko je skrivao da se to radi mesecima, gde su informacije iz nelegalno prisluškivanih razgovora završile i čemu su bile namenjene, smatraju stručnjaci za bezbednost

Međusobne optužbe ministra odbrane Nebojše Stefanovića i bivše državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dijane Hrkalović otkrile su kolosalne razmere afere prisluškivanja predsednika države Aleksandra Vučića. Velika zavera s ciljem rušenja državnog poretka nije mogla da se organizuje bez uplitanja pojedinih stranih obaveštajnih službi i zato je od ključne važnosti istražiti kakvu su ulogu u svemu tome imali i Stefanović, kao tadašnji ministar policije, kao i Hrkalovićeva, kao njegova bliska saradnica u vreme prisluškivanja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Prirodna sprega

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan uveren je da se inicijator ove zavere treba tražiti među stranim obaveštajnim službama.

foto: Kurir Televizija

- Postoji i ona političko-tajkunska struktura koja želi na vlast nasilno, bez izbora. Strani faktor je veoma zainteresovan da se izvrši prevlast u državi i sasvim je logično da se za takve planove koriste kriminalni klanovi, poput kavačkog, kod koga je nađeno takvo naoružanje da su njegovi pripadnici mogli u svakom trenutku da izazovu haos na ulicama ili u određenim institucijama države. To je prirodna sprega. Inicijativa za takve stvari uvek dolazi izvana, odnosno strane službe nude rešenja i podstiču one snage u državi koje mogu i hoće to da urade. I dalje ne znamo ko je naložio prisluškivanje predsednika Vučića, ali sam ubeđen da je strani faktor imao veze sa samim vrhom zavere - naglašava Karan za naš list.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić smatra da je umešanost stranih službi neupitna i da Stefanoviću i Hrkalovićevoj, kao glavnim akterima, nisu čiste ruke u ovoj aferi.

foto: Marina Lopičić

- U svemu ovome najviše smrdi baš ta umešanost stranog faktora. Oboje su održavali veze sa stranim službama, što poslovno, što neformalno. Prisluškivanje predsednika države neće moći da se razreši dok se ne otkrije stepen upletenosti stranih službi. Strani faktor neće moći da se zaobiđe, jer je očigledno da su iz kontakata sa Stefanovićem i Hrkalovićevom mogli da crpe podatke o predsedniku. Treba da se otkrije i kakve zadatke su dobijali da bi se otkrila ključna stvar - zašto su strane službe prisluškivale predsednika - napominje Spasić.

Sudsko obrazloženje

Stručnjak za bezbednost Ilija Životić kaže da javnost očekuje sudsko obrazloženje o ključnim pitanjima.

foto: Privatna Arhiva

- S obzirom na to da je predsednik Vučić najzaslužniji za reforme koje su građanima podigle životni standard, ali i ugled naše zemlje u svetu, ti isti građani zaslužuju da imaju sudsko obrazloženje u vidu presude ko je predsednika i zbog čega prisluškivao, ko je skrivao da se to odvija mesecima, ali i gde su informacije iz nelegalno prisluškivanih razgovora završile, odnosno kome i čemu su bile namenjene. Podrobno treba ispitati postoje li veze osumnjičenih za prisluškivanje predsednika sa nekim od stranih obaveštajnih službi da bi se do kraja sve razlučilo - ocenio je naš sagovornik.

Optužbe

Podsetimo, najpre je Hrkalovićeva pre nekoliko dana optužila Stefanovića da je prisluškivao predsednika Vučića, namestio slučaj "Jovanjica" i štitio klan Veljka Belivuka. Potom je Stefanović prekjuče odbacio njene navode tvrdeći da je ona u prošlosti menjala stav u skladu sa svojim interesima. Naveo je i da nije "zaverenik protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića" i da njegovu politiku podržava 20 godina. Izneo je i tvrdnju da je Hrkalovićka letovala s članom kavačkog klana.

foto: Zorana Jevtić

Sam predsednik Vučić je povodom ove afere rekao da su nadležni organi ustanovili da je prisluškivanja bilo, i to oko 1.800 puta, te da veruje da će nadležni organi utvrditi i sve ostalo.

Više javno tužilaštvo Ispitati postupanje Milenkovića Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u ponedeljak po službenoj dužnosti naložilo Sektoru unutrašnje kontrole (SUK) MUP da prikupi informacije i obaveštenja u vezi s postupanjem načelnika Odeljenja za borbu protiv droga UKP Beograd Slobodana Milenkovića. foto: BETA, MUP Srbije - Postupanje tužilaštva i SUK neophodno je radi provere navoda bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović datih medijima, koji sami po sebi nisu relevantni za pokretanje krivičnog postupka, ali zahtevaju odgovarajuću proveru - navodi se u saopštenju.

Blažo Marković Kakva je uloga Rebića i Papića u prisluškivanju? Predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković podsetio je na ulogu bivšeg direktora policije Vladimira Rebića u celoj aferi, ali i bivšeg zamenika načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Gorana Papića. foto: Nenad Kostić - Za prisluškivanje je odgovoran direktor policije, a ne Stefanović. U tom njegovom intervjuu spominje i Papića. A ko je postavio Papića? Znači, na direktorov zahtev potpisuje ministar. Ne stajem ni na jednu stranu. Ja volim policiju, ovaj narod - izjavio je Marković za Kurir televiziju.

Dijana Hrkalović Nebojša, ko je koga prisluškivao? Komentarišući video-obraćanje Stefanovića, u kojem je odgovarao na njene optužbe, Hrkalovićeva ga je juče javno upitala ko je koga prisluškivao - on Vučića ili Vučić njega. - Gledam N1, Nova S i list Danas i samo čekam da vidim kad će da kažu: "Nismo mi prisluškivali Vučića, nego je Vučić prisluškivao nas". Htela sam da pitam Stefanovića, koji je spremao odgovor 48 sati, da li si ti, Stefanoviću, prisluškivao Vučića ili on tebe - poručila je ona na Hepi televiziji. Ona je napomenula da je dokaz da je Stefanović prisluškivao Vučića to što je sam ministar rekao da nema ništa sporno u razgovorima predsednika.

