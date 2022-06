SRBIJI VIŠE ODGOVARA MAKRON! Stručnjaci o samitu EU: Neće biti lako ostvariti Evropsku političku zajednicu NEMAČKA JE NA TOM PUTU

Ipak, diskusija je bila konstruktivna i važna, a više od 20 evropskih lidera je slušalo šta imaju da kažu predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i Dimitar Kovačevski premijer Severne Makedonije.

Predsednik Vučić je rekao da je potrebno da prihvatimo inicijativu francuskog predsednika Emanuela Makrona o formrianju Evropske političke zajednice jer je to, "dobar način da se za nas i naš glas čuje".

Zoran Milivojević, diplomata, smatra da je dobra stvar što je Srbija ostala u procesu inicijative predsednika Francuske Emanuela Makrona za formrianje Evropske političke zajednice.

- Nažalost zaključci samita bar u ovom delu koji se ticao zapadnog Balkana je da nema politike proširenja i da politika proširenja ostaje u drugom planu. Ono što se nudi da bi uopšte ostali u nekom procesu to je ta Makronova inicijativa koja će sutra biti na dnevnom redu i o kojoj će se razgovarati. To što smo mi to prihvatili je dobar znak za nas i za Francusku u ovom trenutku. To mora prvo da prihvati ovaj samit, dakle jednoglasno 27 država članica. Mislim da to neće biti tako lako jer postoje divergentni stavovi. To je direktno suprostavljeno sa Nemačkim stavom, ona se zalaže za politiku proširenja u standardnom obliku - rekao je diplomata u Usijanju na Kurir televiziji.

Diplomata se osvrnuo i na moguću kandidaturu Ukrajine i Moldavije.

- Ako usvoje da daju kandidaturu Ukrajini i Moldaviji onda je to jasan signal da je prevagnula geopolitika, a ne nešto što je u biću EU. Inače EU je najveći svetski projekat kao mirovni i ekonomski projekat. Dakle ono što je u biću je širenje, međutim ovog puta dolazi geopolitika odnosno politika preduzima vodeću ulogu u EU - istakao je diplomata.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista, tvrdi da nama više odgovara političar poput Makrona koji je originalan i traži rešenja onda kada ih i nema.

- Predsednik Makron je uopšte i u odnosu na Srbiju pokazao određenu originalnost i liderstvo u razmišljanju. Verujem da postoji neka vrsta blagonaklonosti i razumevanja za Srbiju. Nama više odgovara političar koji je originalan i traži rešenja onda kada ih nema, nego neko ko rigidno sprovodi neku platformu. Pored toga je potrebna i određena doza velikodušnosti, dosta se ovaj narod muči. Smatram da je vreme i mislim da je Makronova ideja bolja. Puno toga zavisi od nas odnosno stabilnost na Balkanu. Nikome nije u interesu da Srbiju radikalizuje i stavlja u neki blok - rekao je predsednik Društva lobista.

