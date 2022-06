VUČIĆEVE JASNE PORUKE IZ BRISELA: Srbija sedi na svojoj stolici, neće Hrvatski premijer i predsednik da vode našu politiku

Predsednik Aleksandar Vučić juče je prisustvovao Samitu EU - zapadni Balkan u Briselu, odakle je poručio da Srbija čvrsto sedi na svojoj stolici i da vodi isključivo svoju politiku!

Vučića su pred početak skupa dočekala pitanja hrvatskih medija o tome kako gleda na poruke tamošnjih zvaničnika da Srbija više ne može da sedi na dve stolice, pa im je on dao jasan odgovor:

- Srbija sedi na svojoj stolici. I nisu vaš premijer i vaš predsednik ti koji će da vode politiku Srbije, već građani Srbije preko svog rukovodstva. Čestitam im na tome što bi voleli da vode politiku Srbije, jer to pokazuje naš značaj i želim im sve najbolje.

Da nas čuju

Iako bez krucijalnih odluka, briselski samit juče je bio prilika i da predsednik Srbije javno pozdravi predlog o stvaranju evropske političke zajednice, koji je inicirao francuski predsednik Emanuel Makron, s kojim je Vučić imao i sastanak u četiri oka na marginama samita.

foto: Kurir

- Srbija je danas dala veliku podršku otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Opet se ništa nije dogodilo. Ovo je neophodno jer su obe zemlje uradile sve. Hvala svima koji su podržali našu zemlju. Više od 20 lidera nas je slušalo nekoliko sati i zahvalan sam i Makronu na inicijativi za novu političku zajednicu. To je jedini način da mi budemo saslušani, da nas evropske kolege čuju. Zahvalan sam i Ediju Rami i Dimitru Kovačevskom, jer su bili fer prema Srbiji, pokazali su poštovanje - izjavio je Vučić.

Nezaobilazna tema bilo je i neuvođenje sankcija Rusiji, a predsednik Srbije nije krio da trpi pritiske zbog toga.

- Hrvatski mediji su apostrofirali da postoji veliki pritisak na Srbiju zbog ruskog pitanja. Ja to ne krijem. Ja sam bio jedan od poslednjih govornika. Čak 2.629 članaka odštampano je u evropskim medijima o Srbiji nakon ruskog napada kako Srbija ugrožava ceo region zapadnog Balkana i mir u BiH, na Kosovu, ali onda se ništa nije desilo. Da li ste ikada čuli izvinjenje zbog tih izmišljotina? Ja moram da brinem o našim nacionalnim interesima - poručio je Vučić.

foto: Kurir

Sami da se brinemo

Kako je naglasio, u obavezi je da se ponaša u skladu sa zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednosti i zahvalan je onima iz EU koji su želeli da nas čuju.

- Mislim da ćemo biti u stanju da zajedno rešimo poteškoće, kao što je ova koja je nametnuta Severnoj Makedoniji. Hteli smo da se brinemo sami za naš region, to je bila ideja. Neko je rekao da je to bila Putinova ideja, a ja nikada sa njim nisam pričao o tome. Zašto bi to bilo potrebno? Nikome to nije bilo potrebno, osim nama. Na kraju želim da se zahvalim evropskim kolegama jer su pokazali strpljenje. Znam da je danas veliki dan za njih. Shvatam da su Dimitar i Edi više isfrustrirani nego ja, ali mislim da do septembra stvari mogu da se okrenu nabolje. Mi ćemo sprovesti reforme za to vreme u oblasti prava i drugih oblasti - rekao je Vučić.

Govoreći o odnosu Srbije i EU, on je naveo da je u prva četiri meseca naša zemlja povećala trgovinsku razmenu sa Unijom za 30 odsto.

foto: Geert Vanden Wijngaert

Predsednik Srbije je pred početak samita poručio i da su „prošla vremena kada nezavisne i slobodne države neko može da ucenjuje“.

- Mi smo ovde došli kod prijatelja. Verujem u evropsku budućnost i Srbije i regiona. Zajedno ćemo se sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Zajednički možemo mnogo toga da uradimo - naglasio je predsednik.

On je ponovio stav da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da podržava i teritorijalni integritet Srbije, a što, kako napominje, nije stav mnogih država.

Edi Rama nije krio ljutnju EU nije zdrava, u Uniju ćemo u sledećem veku Uprkos očekivanjima, na samitu su izostale konkretne odluke u vezi sa zapadnim Balkanom, pre svega ona o dodeli statusa kandidata Severnoj Makedoniji i Albaniji. Albanski premijer Edi Rama nije krio ljutnju zbog takvog ishoda, pa je podsetio da Severna Makedonija čeka 17 godina na otvaranje pregovora sa EU o članstvu, a Albanija osam. - Od jedne zajedničke vizije i zajednice, EU je postala instrument za pojedinačne članice da stopiraju nešto. Priča sa Bugarskom je sramota. Jedna država nameće nešto svoje, a ostalih 26 ne mogu da urade ništa o tome. Ima dosta navoda da je (predsednik Rusije Vladimir) Putin bolestan, ali ne mogu da kažem da ova kuća ovde deluje zdravo - rekao je Rama, pa nastavio u sličnom tonu i na zajedničkoj konferenciji s Vučićem i Kovačevskim: - Mislim da ćemo stići u Evropu, nadam se pre narednog veka, ali najkasnije tada. Do tada ćemo nastaviti s reformama i, ako se ništa ne dogodi, da to bude njihova greška, a ne naša... Zamislite da Francuska ili Italija promene ime da bi ušle u EU - rekao je Rama podsetivši na slučaj Severne Makedonije.

foto: Printscreen/Facebook/Edi Rama

O Šolcu i Kosovu

Komentarišući raniju izjavu nemačkog kancelara Olafa Šolca da očekuje da Srbija prizna Kosovo, predsednik je kratko odgovorio:

- Ja sam njemu rekao da mi to ne očekujemo.

Sastanak lidera EU i šest partnera sa zapadnog Balkana trajao je skoro četiri sata, posle čega je Vučić, osim s Makronom, imao sastanak i sa austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom.

Ivana Kljajić

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS DVA SJAJNA POKLONA! UZ DNEVNO IZDANJE NOVINA ČEKAJU VAS - PECKALICA ZA INSEKTE i dodatak TV Ekran

foto: Kurir

Dnevne novine Kurir i ovog petka poklanjaju svim čitaocima dva poklona. Dobićete poklon - peckalicu za insekte plus dodatak TV Ekran.

Priznaćete da vam tokom letnjih dana, kada vladaju velike vrućine i najezda insekata, peckalica dobro dođe. I ovaj put Kurir se potrudio da vam uz dnevno izdanje novina pokloni koristan proizvod. Dolazi u nekoliko različitih boja, a vi izaberite onu koja vam se najviše dopada.

U dodatku TV Ekran pročitajte:

TIM KOJI POBEĐUJE: Bojana Kesić, Zoran Mihajlović i Snežana Petrović

Kurir televizija slavi 2. rođendan. Pune dve godine kvalitetan i raznovrstan program Kurir televizije proizvodi ekipa odličnih voditelja i novinara, na čijem čelu je troje urednika, koji otkrivaju tajnu svog uspeha

KURIR TELEVIZIJA DOLAZI U TVOJ GRAD!

Karavan “Majke i snajke” od danas obilazi Srbiju, pa će se tokom jula Raša i ekipa družiti s gledaocima na njihovom terenu