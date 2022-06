HRKALOVIĆ VS. STEFANOVIĆ Šešelj: O prisluškivanju nije rekao nijednu reč! Mali: Najvažnije da se ova stvar istera do kraja

Lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj, direktor agencije "Ipsos" Marko Uljarević i ministar finansija Siniša Mali gostovali su u Hit Tvit-u kod voditeljke Verice Bradić. Bilo je reči o svim aktuelnim temama, a kada se govorilo o Dijani Hrkalović i Nebojši Stefanoviću gosti su istakli da je najvažnije da se ovaj slučaj istera do kraja.

Šešelj je na početku rekao kako je već 10 godina u penziji i da SRS sprema kongres na kom će izabrati novog predsednika stranke, a rekao je i kako ne misli da se udalji iz politike.

- Izabraćemo novog predsednika stranke. Nastaviću svoju političku borbu. Narod me je odbacio, ali ja nisam narod, ja ostajem u službi Srbije - rekao je Šešelj.

Voditeljka Verica Bradić rekla je zatim, dok je najavljivala Sinišu Malog, kako se šuška da će on biti novi premijer.

- Nije to sada tema - rekao je Mali, a zatim istakao: Srbija je jaka, Srbija je stabilna. Mnogo bolje prolazimo nego drugi i manje su posledice krize - dodao je Mali.

foto: Printscreen/Pink

Marko Uljarević kaže kako se prema najnovijim istraživanjima, vidi porast popularnosti SNS-a nakon izbora koji su bili održani u martu ove godine.

- Izbori još nisu gotovi, ali imamo svakog meseca istraživanja. Ono što smo imali u poslednjem istraživanju u junu, tu se vidi blagi rast SNS. Neke koalicije su se faktički raspale, kao koalicija Marinike Tepić - rekao je Uljarević.

Letovanje u Srbiji

Umesto 5.000 dinara, koliko je prethodnih sedam godina vredeo vaučer za odmor u Srbiji, sada je iznos po osobi povećan na 15.000 dinara. Oko 200.000 građana imaće pravo na ove vaučere, a 100.000 građana koji su već dobili vaučere od 5.000 dinara dobiće još 10.000.

foto: Printscreen/Pink

Mali je poručio kako se radi o velikoj stvari za sve građane, ali i da prijava za vaučere počinje sutra. Svi koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti u poštama širom Srbije, a Mali napominje i da je želja da građani upoznaju svoju zemlju.

- Već od sutra će građani Srbije moći da se prijave. Dakle, 200 hiljada novih vaučera od po 15 hiljada dinara. U Pošti Srbije možete da se prijavite. Inače, mi smo početkom godine izndali 100 hiljada vaučera od po 5 hiljada dinara. On koji su dobili vaučere od 5 hiljada dinara, automatski će dobiti još 10 hiljada dinara. Tako da ćemo imati 300 hiljada građana kojima će država pomoći da svoje letovanje provedu u Srbiji. Želja nam je da pomognemo onima koji ne mogu to da urade sami, ali i da građani upoznaju svoju zemlju - kazao je Mali.

Govoreći o povećanju plata i penzija, Mali govori da će penzioneri imati najveće povećanje u poslednjih nekoliko decenija, dok će minimalci i plate biti duplo povećane.

- Veoma su nam važne investicije koje smo pokrenuli pre nekoliko godina. U ovom trenutku se gradi 10 novih auto-puteva u Srbiji. Videli smo koliko je fabrika, bolnica, škola otvoreno. To je važna stvar za rast BDP-a. Trudimo se da uvek kad ima prosotra povećavamo plate i penzije. Mi ćemo od 1. novembra i 1. januara povećati penzije za 19,1 odsto. To će biti najveće povećanje penzija. Nekoliko decenija nije bilo toliko povećanje. Idemo na povećanje zarada dvocifreno - rekao je Mali.

Pojedini opozicioni mediji su naveli kako se Siniša Mali ponaša kao Deda Mraz, a on je odgovorio i kako su političari koji su bili na vlasti pre SNS-a ovo isti mogli da urade, ako i da se u Srbiji danas otvaraju fabrike, a da je nezaposlenost manja.

Voditeljka Verica Bradić je rekla i kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče nahvalio Malog, zbog čega ju je zanimalo da li je ministru neprijatno.

- Neprijatno mi je. Apsolutni lider je predsednik Vučić, ja pokušavam da svojim znanjem doprinesem koliko mogu - rekao je Mali.

Fijasko u Briselu

Evropska unija je na samitu u Briselu raspravljala o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Sastanak je okončan bez ikakvih konkretnih rezultata.

- Pitanje je prvo koje se nameće zašto su predstavnici Srbije, Makedonije i Albanije pozvani? To je veliko pitanje, da budu poniženi. Nikada Srbija neće biti članica EU. Ne da ja to neću dočekati, nego ni moji unuci. Nikada Ukrajina neće postati članica EU, sad se EU igra sudbinom Moldavije. Više godina tamo traje primirje, žive sa tim problemom i nema ubijanja. Videli ste šta je uradila Litvanija, nisu sebi pucali u nogu, nego u glavu - rekao je Šešelj.

foto: Printscreen/Pink

- Ima stvari koje su veoma važne, najpre, reči predsednika Vučića koje ste imali priliku da čujete: "Sve je u našim rukama" i ovde se to odnosilo na Open Balkan. Imali ste priliku da vidite i njihov zajednički nastup. Srbija jeste na Evropskom putu. Nama je najveći spoljno-trgovinski partner EU. Mi smo u Evropi i idemo ka Evropi, to je naš put - priča Mali.

Antisrbi na dežurstvu

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je ove nedelje na Samitu EU - zapadni Balkan u Briselu, odakle je poručio da Srbija čvrsto sedi na svojoj stolici i da vodi isključivo svoju politiku!

Vučića su pred početak skupa dočekala pitanja hrvatskih medija o tome kako gleda na poruke tamošnjih zvaničnika da Srbija više ne može da sedi na dve stolice, pa im je on dao jasan odgovor:

Srbija sedi na svojoj stolici. I nisu vaš premijer i vaš predsednik ti koji će da vode politiku Srbije, već građani Srbije preko svog rukovodstva. Čestitam im na tome što bi voleli da vode politiku Srbije, jer to pokazuje naš značaj i želim im sve najbolje.

- To je jedna velika mržnja prema Srbiji i svim uspesima koje smo postigli poslednjih godina. Zašto bi nas voleli? Kome odgovara uspeh Srbije? Kome odgovara da Srbija bude jaka, da ima prva vakcine, da ima najjaču ekonomiju u regionu? - priča Mali.

Hrkalović vs. Stefanović

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, dali su ove nedelje izjave u Sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Hrkalović se u Sektoru unutrašnje kontrole zadržala šest sati i po izlasku nije dala izjavu za medije. Stefanović je novinarima rekao da "je odgovorio na sva pitanja policije".

foto: Printscreen/Pink

Inače, Hrkalović je optužila Stefanovića i za prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i saradnju sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka kojoj je u toku suđenje za najteža krivična dela. Stefanović je 21. juna odgovorio na optužbe bivše saradnice da nije kriminalac i da nije izvršio neko krivično delo.

U međuvremenu je Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo da tvrdnje Hrkalović nemaju nikakvu dokaznu snagu, te da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim.

- O prisluškivanju nije rekao nijednu reč. Odakle on na ministarskoj funkciji? - rekao je Šešelj.

- U ovom trenutku je najvažnije da se ova stvar istera do kraja. Sa jedne strane imate teške optužbe. Svašta smo imali priliku da čujemo izjave sa ove strane. Kada je samo prisluškivanje u pitanju, to je moj lični stav, smatram da je to nedopustivo, pogotovu osobi koja ima toliko poverenje građana. Smatram i verujem da će institucije da urade svoj posao do kraja - rekao je Mali.

Kurir.rs/Pink