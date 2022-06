GORAN VESIĆ: Prisluškivanje predsednika države je državni udar

Čan Predsedništva Srpske napredne stranke, Goran Vesić je govorio je i o prisluškivanju predsednika Srbije i poručio da onaj ko je odlučio da prisluškuje predsednika države nezakonito, taj je pokušao da izvrši državni udar.

- I svi koji su učestvovali u tome moraju da budu sankcijonisani u skladu sa zakonom. Dijana Hrkalović, osoba koja je optužena za teška kriminalna dela, obavljala je odredjene funkcije u MUP-u. Sasvim je sigurno da njen iskaz ima odredjenu težinu, kakvu težinu to treba da procene ljudi koji su za to nadležni”, rekao je Vesić gostujući na TV Vesti.

Vesić je rekao da on kao političar, niti može niti želi da se meša u rad tužilštva, koji je samostalni organ i samo odlučuje kako će postupiti sa izjavama koje su izrečene u javnosti.

“Na kraju se potvrdilo da postoje dokazi o ne zakonitom prisluškivsnju koje je potvrdila i sama Dijana Hrkalović. Dakle jasno je da se to dogodilo, a oni koji su to radili treba da snose pravne posledice, jer to je državni udar”, zaključio je Vesić.

Vesić je dodao Srbija trpi velike pritiske.

“Mi smo prvog dana agresije Rusije na Ukrajinu jasno i glasno rekli, da je to kršenje medjunarodnog prava, da je to napad jedne zemlje na suverenu članicu Ujedinjenih nacija, i da je to napad na teritorijalni integritet Ukrajine”, rekao je Vesić.

I naglasio da nismo mogli da imamo drugačiji stav, sobzirom da smo 1999.godine doživeli napad na našu zemlju i da nam je ugrožen teritorijalni integritet.

“Mi sa Ukrajinom nemamo problem, to je naša prijateljska zemlja. Oni nisu priznali samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, to su naša braća i sestre kao što su nam i Rusi. Nadam se da će sukob izmedju njih uskoro prestati i da će se sve rešiti mirnim putem”, izjavio je Vesić.

Dodao je i to da je naš stav po pitanju rata jasan, glasali smo zajedno sa EU za sve rezolucije koje osudjuju napad na teritorijalni integritet Ukrajine.

Kada je reč o sankcijama, Vesić je rekao: “Mi ne vreujemo da su sankcije delotvorno stedstvo medjunarodne politike. Zato što sankcije nikada ne pogadjaju one protiv kojih su uvedene, već narod. Mi najbolje znamo kako to izgleda i zbog toga smo i suzdržani. Mi kao zemlja smatramo da je ne prihvatljivo da se zbog politike kažnjva narod, sportisti, umetnici i zato trpimo pritiske”, istakao je Vesić

I na kraju zaključio da našim stavom pokazujemo da poštujemo medjunarodno pravo.

(Kurir.rs)