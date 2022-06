GORAN VESIĆ: Poseta Dritana Abrazovića je dobra stvar, Srbija i Crna Gora su BRATSKI narod!

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić rekao je danas da mu je veoma drago što premijer Crne Gore dolazi u posetu Srbiji i da ne postoje dve bliskije države od Srbije i Crne Gore.

- Mi smo tokom istorije radili kao dve države a uvek sa istim ciljem. Dolazak premijera je dobar znak i verujem da će se takva saradnja nastaviti i dalje. Nadam se i da će u budućnosti biti moguće održavanje zajedničkih sednica Vlada jer to bi bilo jako korisno za obe strane - ukazao je Vesić

On je rekao i da očekuje pre ili kasnije da Crna Gora pristupi inicijativi “Otvoren Balkan”, gde se već nalaze Severna Makedonija i Albanija i da imamo još snažniji glas nego sada.

foto: BETA/Amir Hamzagić

- Srećan sam što je premijer Abrazović najavio potpisivanje ugovora izmedju Crne Gore i Srpske Pravislavne Crkve i da se na taj način konačno stavi tačka na sve ono što se dešavalo u Crnoj Gori i na pokušaj da se Srpska crkva marginalizuje - istakao je Vesić.

Naglasio je da je ono što mi kao zemlja očekujemo jeste da se poštuju prava srpske zajednice. Jer u Crnoj Gori više od trećine stanovništva izjašnjava se kao srbi. Zato očekujemo da se srpska zajednica više uključi i da se prestane sa marginalizovanjem trećine stanovništva.

Dodao je da sa Crnom Gorom imamo zajedničke projekte kao što je izgradnja auto-puta Srbija -Crna Gora koji će biti od koristi za dalji razvoj najviše severa Crne Gore i zapadne Srbije.

Na pitanje šta će da bude sa Srbijom koja se sada nalazi izmedju istoka i zapada, Vesić je rekao:

foto: Kurir televizija

- Mi smo vojno neutralna zemlja, ali nismo politički neutralna zemlja. Deo smo Evrope i idemo ka putu Evropske unije. Osudjujemo agresiju na Ukrajinu i to smo jasno rekli prvog dana. Mi nemamo ni jedan problem sa Ukrajinom, koja moram da naglasim nije priznala samoprozvanu državu Kosova i Metohije. Ukrajinci su naša braća i sestre kao i Rusi. Iz ove pozicije samo možemo da čekamo da se sukob završi što pre. Mi glasamo za sve rezolucije u UN koje nemaju restrikcije i koje osudjuju napad na teritorijalni integritet, tu smo jasni. Nismo politički neutralni samo ne verujemo u delotvornost sankcija, jer smatramo da one pogadjaju običan narod a ne one protiv kojih su uvedene i to znamo iz ličnog primera. Naš jedini zadatak je da sačuvamo mir i stabilnost - zaključio je Vesić.

Kurir.rs/ Foto/Source:Printskrin/Facebook