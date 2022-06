ZAVRŠEN SUSRET VUČIĆA I ABAZOVIĆA: Oglasio se predsednik Srbije: Verujem da je ovo samo početak veoma uspešne saradnje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, tokom njegove prve zvanične posete Vučić je posle sastanka dao izjave za medije rekavši da su govorili o različitim temama.

"Govorili smo o političkim bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji, investicijama, ulaganjima, poljoprivredi, snabdevanju hranom, energetskim bilansima i kako jedni drugima možemo da pomognemo na jesen i zimi", rekao je on.

Dodao je da su govorili i o pitanjima koja su ih razdvajala.

"Verujem da je ovo samo početak veoma uspešne saradnje i verujem da može da bude još bolje. Hvala Abazoviću na poseti. Uvek je dobrodošao. Verujem da ćemo moći da ostvarimo veliki napredak u odnosima Srbije i Crne Gore", zaključio je Vučić.

Nakon njega, i Abazović se zahvalio na toploj dobrodošlici i konstruktivnom sastanku.

"Najviše smo potencirali teme saradnje i to otvora buduće horizonte. Dozvolite da dam obaveštenje na moj upit. Predsednik Vučić je uspeo da reši još jedno pitanje koje je značajno za Crnu Goru. On je pozvao ministra unutrašnjih poslova i zamolio da je praksa koja je postojala promeni i da od 1. jula svi građani Crne Gore mogu da u Srbiju dođu bez ikakvih restrikcija", zaključio je Abazović naglasivši da se to odnosi i na crnogorske političare, poslanike i članove vlade.

