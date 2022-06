OGLASILA SE ADVOKATICA NIKOLE (20) UHAPŠENOG NA GAZIMESTANU: Hoće da mu sude bez dokaza i svedoka OTKRILA ZAŠTO JE BIO BEZ MAJICE

Nikola Nedeljković (20) iz Beograda, koji je za Vidovdan uhapšen na Gazimestanu, tereti se da je počinio krivično delo raspirivanja razdora i netrpeljivosti.

Trenutno se nalazi u policijskoj stanici u Prištini gde je i saslušan, ali još se ne zna da li postoji osnov za određivanje pritvora. Njegova porodica angažovala je advokaticu Jovanu Filipović koja je izjavila za RTV KiM da je Nikola još u stanici policije.

- Za ovo krivično delo stavljaju mu se na teret izgovorene reči za koje on tvrdi da ih nije izgovorio. To mogu da potvrde niti bilo koji drugi svedoci koji su bili prisutni tamo. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem je da ne postoji nijedan materijalni dokaz i da se ceo postupak svodi na priči rekla-kazala - ističe Filipovićeva.

Zbog trajanja istrage, advokatica nije mogla da kaže koje su to reči koje je navodno izgovorio.

Filipovićeva je otkrila i zašto je Nedeljković tokom hapšenja bio bez gornjeg dela odeće.

- Bio je bez majice zato što mu je bilo vruće. To je razlog što je bio go do pojasa. Kada je išao ka autobusu, kojim je planirao da se vrati kući, njega su sačekali pripadnici policije i tražili su da se legitimiše. On kod sebe nije imao ličnu kartu pošto mu je bila sa svim stvarima u autobusu - kaže Filipovićeva.

