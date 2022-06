GORAN VESIĆ O POTEZIMA PRIŠTINE: Odluka bez presedana, žele da naprave ETNIČKI ČISTU državu!

Odluka Prištine je bez presedana, ocenio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić gostujući na Prvoj televiziji.

Osvrćući se na jučerašnje obraćanje predsednika Vučića, Vesić je rekao:

- Juče je predsednik postavio nekoliko pitanja, da li se u svetu poštuje medjunarodno pravo ili ne, da li se poštuje teritorijalni integritet članica UN ili ne, da li se poštuju usvojene rezolucije Saveta bezbednosti UN medju kojima je i rezolucija 12/44 koja se odnosi na status Kosova i Metohije ili ona ne postoji kao i to da li se primenjuje Briselski sporazum u okviru kojeg bi trebalo da se formira Zajednica srpskih opština - rekao je Vesić.

Naglasio je da nije prvi put da predsednik postavlja ta pitanja, sada u jednoj dramatičnoj formi jer je i situacija alarmantna.

- Predsednik je dobio informacije, da privremeni organi pripremaju napad na sever Kosova i Metohije koristeći dešavanja u svetu kako bi mogli da izvedu novi “Bljesak” i “Oluju” i da se na taj način reše Srba. Sve što se dešava na Kosovu od 1999. godine kada su se naše snage povukle da KIM, ogleda se u konstantnom pritisku na srbe kako bi se povukli sa Kosova. A to se radi tako da im se ne garantuje bezbednost, pale se crkve i kuće povratnika, Srbi ne mogu da dodju do zaposlenja i na svaki način se otežava njihov život i konstantno se vrši pritisak kako bi se odselili. To nema veze ko je u privremenoj Vladi to je jednostavno njihova politika - istakao je Vesić.

Dodao je da za razliku od njih mi želimo dijalog i da je Vučić jasno rekao da on od dijaloga neće odustati, i da smo uvek spremni na razgovor.

- Poslednja odluka Prištine gde žele da ukinu srpske lične karte i da im izdaju ausvsjse je neverovatan čin i način da ih obeleže kao ljude koji nisu vredni. To je odluka bez presedana kojom posebno obeležavaju Srbe - ukazao je Vesić

Ocenio je da aktuelna vlast u Prištini koristi situaciju u svetu ne bi li uspeli da dobiju naprave drzavu koju više od polovine sveta ne piznaje, te da je situacija na KIM veoma složena i da se koristi za dalji pritisak na Republiku Srbiju.

- Predsednik je jasno poslao poruku da neće biti nove “Oluje” i “Bljeska”. Trajni mir na Balkanu može samo da se desi dogovorom Srba i Albanaca i niko ne može sa strane da nametne rešenje i mir. Mi nemamo problem da saradjujemo sa Albanijom što smo i pokazali i sa incijativom “Otvoreni Balkan”. Ovde je jedini problem u privremenoj vlasti u Prištini koja pokušava da napravi etnički čistu državu - konstatovao je Vesić

Osvrnuo se i na današnje izbore u Velikom Trnovcu i rekao da se nada da će se ta izborna saga danas završiti jer je Srbiji potrebno da se Vlada formira što pre kako bi mogli da se pripremimo za tešku zimu koja je pred nama.

- Zemlja mora da bude spremna za sve što čeka Evropu. Predsednik je obezbedio hranu i energente za naš narod ali mi nismo izolovano ostrvo već deo Evrope i sve što se bude dešavalo u našem komšiluku osetiće se i kod nas - zaključio je Vesić.

