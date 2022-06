PREMIJERKA ANA BRNABIĆ BRUTALNO ODGOVORILA BALŠI BOŽOVIĆU: Imamo šampiona u lupanju gluposti!

Premijerka Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila na tvrdnje direktora Regionalne akademije za razvoj demokratije Balše Božovića koji je - komentarišući izjavu predsednika Aleksandra Vučića da Priština sprema napad na sever Kosova i da je Zapad pokazao licemeran odnos prema Srbiji - poručio da jedino postoji licemeran odnos Srbije prema Zapadu.

- Imamo šampiona! To danas slobodno i samouvereno možemo da kažemo! Doduše, u neslavnoj disciplini lupanja gluposti i pričanja regionalnih nebuloza, ali šampionu se u zube ne gleda. Gluposti koje je, bez ikakve sramote, sinoć na N1 izgovorio Balša Božović niko nikada, ni u Srbiji, ni u regionu, nije do sada izgovorio, a bogami smo do sada svašta čuli - naglasila je premijerka, pa dodala:

- 1. „Ne postoji licemeran odnos Zapada prema Srbiji, već Srbije prema Zapadu“, kaže Balša. Znači, nije licemerno da UN rezolucijom 1244 obrišete pod ili zgazite teritorijalni integritet Srbije dok se kunete u nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih zemalja? 2. Vučić se “iznervirao” jer je hteo da Kosovo* postane deo Otvorenog Balkana, a “očigledno da od toga nema ništa”, kaže Balša, jer šta ga briga što je Vučić, kao i Rama, sto (100) puta ponovio da su svi iz regiona pozvani da učestvuju, ali da nikoga nećemo moliti - navela je premijerka u nizu tvitova na svom Tviter nalogu, pa nastavila:

- 3. „Nije tačno da samo Priština nije ispunila obaveze iz Briselskog sporazuma“, kaže Balša. Da odrastao čovek ne ume da broji do 15 (broj tačaka Briselskog sporazuma), to je zabrinjavajuće. Od tih 15, čak 6 je o obavezi Prištine da osnuje ZSO. Obaveze Beograda sve ispunjene! 4. “Dritan Abazović igra onako kako Vučić svira”, kaže Balša. Balša je danas direktor nekakve „Regionalne akademije za razvoj demokratije“ i u tom kapacitetu uspeo je brutalno da uvredi demokratski izabranog premijera jedne zemlje u regionu. Zaista za respekt. 5. Temeljni ugovor Crne Gore i SPC vrši “reviziju istorije Crne Gore“ i predstavlja atak na „crnogorski identitet”, kaže Balša koji izgleda zna više o „crnogorskom identitetu“ od legitimno izabrane Vlade Crne Gore. Kapa dole - poručila je ona.

Brnabiće je za kraj dodala:

- 6. Sastanak rukovodstva Srbije i Crne Gore „nije resetovanje odnosa nego ponovno aktiviranje podela”, kaže Balša. Obično ljudi kada žele da aktiviraju podele, oni sednu i razgovaraju...u Balšinom svetu. Zaključak se, na kraju, sam nameće: Balša Božović luta bespućima u potrazi za izvorom finansiranja.

