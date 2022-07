OSIPANJE PODRŠKE: Amerika ima sve manje strpljenja za Kurtija!

Poslednja odluka Prištine da praktično ukine važenje srpskih ličnih karata i registarskih oznaka na Kosovu i Metohiji dobila je zeleno svetlo pre svega Nemačke i Velike Britanije, dok se Amerika, kao glavni sponzor i kreator kosovske nezavisnosti, upadljivo drži po strani. Ovako poslagane stvari u novoj akrobaciji premijera Aljbina Kurtija, koga tamošnje javno mnjenje već targetira kao isključivog krivca za hlađenje odnosa između Prištine i Vašingtona, otkrivaju da evropska, a posebno američka administracija posmatra Kurtija kao vrlo slabog igrača koji, zasad, ne smeta previše, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kristalno jasno

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da Kurtija ne podržava aktuelna američka administracija i da je to kristalno jasno iz svih poruka koje su dolazile iz Vašingtona.

foto: Kurir televizija

- On ne može biti mio demokratama zato što je populista i zato što ruši ideje poput mini-Šengena. To nije politika koja može da ima uporište u sadašnjoj američkoj administraciji. Podrška Kurtiju su uvek bili republikanci, i to oni njihovi delovi koji su zagovarali neposredne akcije, poput upada u Kongres. Zato se i njegov uspon na vlasti podudara s krajem Trampove vladavine i Vašingtonskim sporazumom i to je politička klima koja njemu odgovara. Kurtijevu politiku reciprociteta je u Srbiji zagovarao Šešelj. To je za Ameriku nepoželjno. Međutim, to ne znači da Amerikancima nisu drage ove najnovije odluke Prištine. One rade korisnu stvar za njih, a to je pravljenje terena za vrlo aktivnu ulogu SAD i Kvinte u nameri da nateraju i Beograd i Prištinu da završe posao s tehničkim stvarima i da se Kosovo uključi u Open Balkan - ocenjuje Janjić i napominje da je u toku žestoka kampanja za ulazak Kosova u NATO, a nju predvode Nemačka i Velika Britanija.

Marginalizovan

Bivši ambasador Milovan Božinović vidi Kurtija kao igrača koji je već marginalizovan, ali Americi u ovom momentu ne smeta.

- Zbog toga i nema rušenja vlade. Evropska, a naročito američka administracija dobro zna da je kosovska vlada slaba, a Kurti igrač sa sve manjom težinom. Priština može poneku akrobaciju da izvede, posebno je Kurti sklon tome, ali suštinski su sve kosovske vlade pod kontrolom Amerike, a ona će sasvim sigurno uraditi ono što je isplanirano. Šta je to - nije još sasvim jasno, ali svakako treba da nas brine - kaže naš sagovornik.

Kosovska vlada tvrdi Lajčak bio obavešten o našim akcijama foto: EPA Valdrin Xhemaj Kosovska vlada obavestila je ambasadore zemalja Kvinte i specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka pre donošenja odluke da uvede reciprocitet Srbiji za lične karte i odluke o registarskim tablicama, saopštio je portparol vlade Perparim Krijeziju. Komentarišući Lajčakovu izjavu da se situacija već promenila nakon odluka vlade u Prištini, premijer Aljbin Kurti kaže da se u Briselu neko uplašio zbog upozorenja Beograda da se može povući iz dijaloga. - Čak je i Lajčak stalno bio obavešten o našim akcijama - izjavio je Kurti.

Srpski zvaničnici na poruke Brisela Stano uzima samo ono što mu odgovara Na izjavu portparola EU Petera Stana da "Kosovo ima pravo da ukida tablice KM", direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da on "stvari posmatra jednostrano, čita i vadi iz sporazuma isključivo ono što mu odgovara". I ministar policije Aleksandar Vulin smatra da izjava Stana "sasvim priliči EU i njenoj politici gaženja svih sporazuma za koje je sama svojim potpisom garantovala". foto: Printscreen/RTS - Pozivam predsednika Vučića da nastavi da govori i radi kao predsednik svih Srba i da ne poklekne pred silom i licemerjem EU. Predsedniče, izborili ste se za vojnu neutralnost, koliko još ucena i napada treba da stigne iz Brisela pre nego se odlučite da pitamo Srbe da li žele i političku neutralnost. Predugo nas lažu i ucenjuju, neka preuzmu i odgovornost za svoje laži - poručio je Vulin.

