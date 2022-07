ZAVRŠEN NATO SAMIT: Velika Britanija šalje vojne stručnjake u BiH!

Nakon završenog NATO samita u Madridu, zemlje članice usvojile su novi Strateški koncept, kojim se pruža puna podrška Ukrajini, a Rusija označava kao glavna prijetnja za sigurnost.

Na vest da je, sporazumom s Turskom, Švedskoj i Finskoj otvoren prolaz ka članstvu u Alijansi, stigle su i prve reakcije iz Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je uzvratne mere.

foto: EPA/Lukas Coch

NATO je usvojio paket pomoći za zemlje partnere među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Šta podrazumeva paket pomoći za Bosnu i Hercegovinu? Kakva je uloga međunarodnih snage u čuvanju mira u Bosni i Hercegovini? Da li Dejtonski sporazum omogućava NATO paktu da interveniše u slučaju konflikta u Bosni i Hercegovini? Da li se na Zapadnom Balkanu širi nova gvozdena zavesa?

foto: Kurir televizija

Na sva ova pitanja, odgovor su dali gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma Radomir Milašinović i predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin.

- To je parlamentarna skupština NATO. To je savetodavno telo, to ne utiče na konačni strateški plan. To je kao parlamentarni odbor koji ode u izvidnicu, skenira situaciju i svoj stav prosledi dalje. Smatram da ono što treba da se kaže to je da se na samitu NATO u Madridu, BiH, Srbija i ostali nisu bili najvažnija tema. BiH i Balkan je možda bilo na trećem nivou. Najvažnija tema bilo je pristupanje Finske i Švedske NATO. Pomenuti smo ovlaš samo. NATO i Rusija su trenutno okupirani Ukrajinom. Ono što je dobro za nas jeste što nismo na radaru i za nas je ovo prilika da održimo mir i stabilnost. Na NATO samiru Rusija nije nazvana neprijateljem već potencijalnom pretnjom a Kina izazivačem. BiH stvarno predstavlja kritičnu tačnu i krizno žarište. Ono što svi znaju jeste da bez Srbije nema mira i stabilnosti u regionu - rekao je Cvetićanin.

foto: Kurir televizija

Milašinović smatra da su "maligni" uticaji uvek dolazili sa Zapada, nikako sa Istoka.

- Uticaj Rusije i Kine je na našim prostorima je veliki. Zapadni maligni uticaji su doveli do toga da se na primer SFRJ razori i da se učini sve ono što je trebalo da učini. Oni su još tada ocenili da je naš prostor najlakši da se potpali vatra. Maligni uticaji uvek su dolazili sa Zapada, nikako sa Istoka - smatra Milašinović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

